«Бавария» разнесла конкурента! Четыре мяча за семь минут плюс гол пяткой Левандовского

Когда-нибудь у «Баварии» будет достойный конкурент в Бундеслиге, но пока это только мечты. Мюнхенцы разносят прямых конкурентов, и разница в уровне — просто неприличная. В 8-м туре «Бавария» приехала в гости к «Байеру», который ещё утром занимал второе место в таблице и уступал гегемону лишь по дополнительным показателям. Можно было рассчитывать на бой лидеров, но его не случилось.

«Бавария» забила уже на 3-й минуте. Легко догадаться, кто это сделал. Конечно, Роберт Левандовски. Гол получился шикарным. Пробить пяткой с лёта — это круто.

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Похоже, удар Левандоского отправил команду в нокаут. Какое-то время избиение было только по статистике, а после получаса игры оно стало отображаться на табло. За семь минут «Бавария» забила четыре мяча: дубль у Сержа Гнабри, один гол на счету Томаса Мюллера, ещё один — у Левандовского.



Итак, к 37-й минуте счёт был 5:0 в пользу «Баварии». И это в матче с прямым конкурентом. С которым было равенство по очкам. Это вообще законно? Статистика после первого тайма тоже была достаточно красноречивой — 15:4 по ударам в пользу «Баварии». Любопытно, что мюнхенцам для доминирования не нужен был мяч — по владению до перерыва было практически равенство.



В начале второго тайма «Бавария» подрасслабилась и позволила «Байеру» забить один мяч — отличился герой Евро-2020 Патрик Шик. Разумеется, ни о каком камбэке не могли идти и речи. Игра успокоилась, «Бавария» прибрала мяч, лениво создавала и не реализовывала моменты. 1:5 — возможно, не худший вариант для «Байера».

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поменял Левандовского за полчаса до конца матча, но на скамейке тот веселился. И неудивительно — благодаря дублю поляк сравнялся в списке лучших бомбардиров Бундеслиги с Эрлингом Холандом (у обоих по девять голов). Норвежец тоже в этом туре забил два мяча, но сделал это вчера. А «Бавария» теперь на своём законном первом месте.



Кстати, на скамейке запасных у «Байера» привычно сидел Андрей Лунёв. Все грустят, что российский вратарь не получает игровой практики, но, похоже, сегодня тот самый случай, когда можно и порадоваться, что его не было на поле.