Одно движение оставило Лукаку без гола. Гениальная игра защитника или случайность?

Против форварда «Челси» уже не первый раз играют в таком стиле.

В субботу, 16 октября «Брентфорд» устроил Томасу Тухелю весёлый вечер. По результату может показаться, что «Челси» на классе обыграл новичка лиги, но это не совсем так. Особенно жаркой получилась концовка — «Брентфорд» стремительно обогнал соперника по ожидаемым голам (суммарно 1,62 xG против 0,25, по данным Understat) и точно увёз бы ничью, если бы не Эдуард Менди.

Всё решил гол Бена Чилуэлла — у него два мяча в последних двух турах АПЛ. А вот Ромелу Лукаку «молчит» уже четыре игры подряд – в последний раз он стрелял и попадал 11 сентября с «Астон Виллой». Однако вчера Лукаку был очень близок к тому, чтобы прервать сухую серию. Его гол отменили из-за офсайда.

Сейчас в Англии бурно обсуждают этот эпизод. В двух словах: Лукаку классно открылся под передачу Тимо Вернера с фланга, но залез в положение «вне игры».

При внимательном просмотре момента можно обратить внимание на действия Матиаса Йенсена. Игрок «Брентфорда» слегка толкнул Лукаку перед пасом Вернера – одного движения защитника хватило, чтобы форвард «Челси» попал в офсайд.

Мнения болельщиков разделились: кто-то считает, что это случайность, и Йенсен просто боролся. Другие оценивают действие как намеренное – аналитик и автор The Athletic вообще восхищается эпизодом и называет толчок Йенсена «великолепной работой».

В пользу этой версии говорит похожий момент из матча «МЮ» против «Ливерпуля» двухлетней давности. Тогда в роли Йенсена был Садьо Мане, вытолкнувший Лукаку в офсайд.

Если Йенсен действительно толкал Лукаку намеренно, то это по-настоящему гениальная игра защитника. Смелая и хитрая. А как кажется вам?