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«Ньюкасл» — «Тоттенхэм», футболист «Тоттенхэма» Серхио Регилон спас фаната, 17 октября 2021 года

Игрок «Тоттенхэма» спас фаната — позвал судью, когда тому стало плохо. Всё обошлось
Илья Егоров
Футболист «Тоттенхэма» Серхио Регилион спас фаната
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Главный герой — Серхио Регилон.

Матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» – во многом ожидаемое событие перед туром. Во-первых, это тысячный матч Стива Брюса. Он начал самостоятельную тренерскую карьеру в 1999 году – за это время поработал в 9 клубах, победил 376 раз, сыграл вничью 254 раза и 369 раз проиграл.

Во-вторых, это первый матч «Ньюкасла» после покупки шейхов. Фанаты даже разместили баннер: «Потому что это могучий город. Стоит на твёрдой земле. И всё, что они так старались убить. Мы восстановим».

И матч получился запоминающимся. Уже на второй минуте «Ньюкасл» открыл счёт – отличился Каллум Уилсон.

Тангая Н'Домбеле много критикуют в этом сезоне, но конкретно в этой встрече он сравнял счёт – это его первый гол в сезоне.

Через пять минут Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. Для него это тоже первый гол.

А дальше случился шок. На 40-й минуте защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон подбежал к арбитру Андре Марринеру и показал на трибуны. Оказывается, там кому-то стало плохо. Эрик Дайер в это же время просигнализировал медицинскому штабу «Тоттенхэма», что нужна помощь – к месту побежал клубный врач Пол Каттерсон. Марринер остановил игру, а чуть позже увёл футболистов в подтрибунное помещение.

Видео, как это было:

Игроки пробыли в подтрибунке около 20 минут. Всё это время врачи оказывали первую помощь фанату. Британские медиа сообщают, что с ним в итоге всё хорошо, эту информацию подтвердили и в «Ньюкасле». Состояние болельщика стабилизировано, скорая отвезла его в больницу.

Спустя 20 минут после начала инцидента футболисты вернулись на поле. Фанаты встретили «Тоттенхэм» и Регилона аплодисментами.

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