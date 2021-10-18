Ванда Нара обвинила Икарди в измене. Что теперь будет с карьерой форварда «ПСЖ»?

«ПСЖ» – кладезь инфоповодов после летнего трансферного окна. К возможному уходу Мбаппе, его конфликту с Неймаром, шаткому положению Почеттино и неяркой игре Месси добавилась новая проблема – семейные трудности Икарди.
Мауро Икарди расстался с Вандой Нарой
Вчера в своём «инстаграме» Ванда Нара, жена и агент Мауро Икарди, заявила об измене мужа, удалила совместные фотографии и отписалась от его аккаунта. «Ты убил ещё одну семью ради [проститутки]», — написала Ванда в «сториз». Позже аргентинская журналистка Кер Вайнштейн получила от Нары подтверждение о расставании пары.
Как стало известно позже, Икарди изменил супруге с аргентинской актрисой и моделью Чайной Суарес. Ванда была подписана на Чайну в социальной сети, но отписалась от девушки, когда узнала об измене Мауро.
8 лет отношений
Отношения Ванды и Мауро начались в 2013 году. Спустя год пара сыграла свадьбу, после чего у них родились две дочери. До отношений с Икарди женщина была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына. В 2015 году нападающий «ПСЖ» принял важное решение в карьере, уволив агента, с которым сотрудничал 10 лет. Вместо этого Икарди назначил своим представителем жену. Она занималась трансфером и контрактом футболиста.
После резкого заявления Ванда вместе с детьми улетела в Милан. Решение супруги сказалось и на футболисте — Икарди пропустил тренировку «ПСЖ».
Как будет развиваться карьера Икарди
В последнем туре чемпионата Франции Мауро сыграл против «Анже» и заработал пенальти. На старте этого сезона аргентинец забил три гола в девяти матчах Лиги 1, а также сыграл с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Во вторник «ПСЖ» встретится с «Лейпцигом» в ЛЧ, и есть вероятность, что эта встреча пройдёт без участия Икарди.
В 2020 году именно благодаря Ванде футболист подписал четырёхлетний контракт с «ПСЖ», стоимость трансфера составила € 50 млн. Учитывая долгосрочное соглашение с парижанами, измена игрока никак не должна повлиять на отношения Икарди с клубом. Однако если у Мауро появится новый агент, то пребывание в «ПСЖ» может быть не таким долгим. The Daily Mail со ссылкой на CalcioMercato пишет, что «Ньюкасл» вступил в гонку за форвардом, который обделён игровым временем в Париже.
Несколько лет назад футболист резко отреагировал на критику в адрес работы Нары. «Ванда будет моим агентом до окончания карьеры. Я рад и горжусь теми результатами, которых мы достигли в совместной работе, но ко мне никто не обращался по поводу смены агента. Мне жалко, что Gazzetta dello Sport печатает такую чушь». Последует ли своим словам Икарди после случившегося?
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