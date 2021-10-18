«Уровень звёзд зашкаливает, участники восхищены». Как провести детский турнир в 2021 году

Когда наши клубы или сборная в следующий раз проиграют в Европе (а это вполне реалистично), в комментариях обязательно появятся люди, которые начнут искать причины этого и не только поражения. И обязательно доберутся до детского футбола – слаборазвитого, бедного и брошенного.
«Чемпионат» регулярно про это пишет, мы обсуждаем лимит и легионеров, реформы лиги и курс развития сборной. А ещё – совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» – раз в год проводим детский турнир для мальчишек из футбольных академий со всей страны и даже соседнего Узбекистана (где юные футболисты «Бунёдкора» знают, что после плова лучше пить зелёный чай). Да-да, в этом году турнир впервые стал международным.
Мы не претендуем на спасение всего нашего футбола – а просто стараемся делать спорт лучше (рассказывая о нём через исторические, героические и локальные сюжеты) и хотим вам рассказать, зачем проводим и поддерживаем детские турниры.
- Как дети реагируют на легенд прошлого, чью игру не видели даже их родители.
- В чём сила и драйв детских турниров (в отличие от взрослых).
- А также зачем всё это – искать под такие турниры спонсоров, развозить детей по гостиницам и придумывать для всех формат праздника.
Сейчас узнаете!
1. Дружественный «Чемпионату» фонд «Пас в будущее» появился в 2018 году – тогда же продумали формат детского турнира и организацию, но отклика почти не получили. На выходе – минимальная поддержка спонсоров и средства, которых недостаточно для турнира. Однако команда фонда не сдалась – а решила переформатироваться (как именно – скоро узнаете), и вот результат:
- за несколько лет реализовала более ста проектов;
- через которые прошло более тысячи команд разных возрастов;
- мальчиков и девочек со всей России и ближайшего зарубежья;
- это около десяти тысяч маленьких футболистов;
- в том числе из главных академий: «Спартака», «Чертаново», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»;
- а также команды из дальних футбольных регионов – Якутска, Владивостока, Иркутска, Мурманска, Калининграда и многих других.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2. Мы вместе поняли, что проведение детских турниров – это перспективно. 99% из них проходит в Москве, а это значит, что там удобнее собрать всех: и «Чертаново», и «Краснодар».
Для ребят такие турниры – это шанс засветиться и показать, кто что умеет.
Для «Чемпионата» – вклад в развитие нашего футбола.
3. Для таких турниров ищут спонсоров, чтобы проводить их качественно и на высоком уровне. Самое важное – судейство. Конечно, с ним проблемы будут всегда, потому что кто-то обязательно проиграет и начнёт задавать вопросы. Но помимо судейства – это ещё:
- качественный манеж;
- видеосъемка всех матчей (для дальнейших разборов + детям приятно смотреть себя на видео и чувствовать профессионалами);
- комфортные условия на трибунах для родителей и других зрителей;
- удобная логистика (чтобы детей удобно доставляли до стадиона и они готовились к матчам, а не боялись опоздать на электричку).
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
4. Кстати, про логистику! На детский фестиваль «Чемпионата» приехало много ребят, кто до этого ни разу не был Москве. И для них удалось организовать достойные условия по быту – так как жить в Москве предстояло неделю.
Ребятам нравится – поэтому на третий год проведения есть постоянные участники, которые турнир не пропускают.
5. А ещё «Чемп» подробно освещал в новостях каждый игровой день – прямо как чемпионат России, другие лиги и крупные турниры. Для нас – возможность узнать молодых талантов. Для участников турнира – важное для них ощущение, что всё происходит по-взрослому. Про них пишут, их фотографируют профессионалы, а значит, они на верном пути в сторону профессионального спорта.
6. По такому принципу живут не только на фестивале «Чемпионата».
Руководитель фонда «Пас в будущее» Кирилл Васькин рассказал, что в ноябре они планируют первый выезд в регион – в Саранск на мемориал Константина Сарсании. Где дети должны и показать себя ведущим селекционерам, ведь по составу турнир не уступает ЮФЛ – приедут команды «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Ростова», «Чертаново» и «Строгино» 2008 года рождения.
И кайфануть. Ведь они будут жить и базироваться там же, где и сборная Панамы на чемпионате мира. В Саранске возможно организовать футбольную жизнь на одной территории: манеж находится в том же здании, что и гостиница. То есть молодые игроки могут выспаться, позавтракать и сразу пойти на турнир.
Из других удобств – бассейн, джакузи, настольные игры. «Дополнительные фишки ребятам обязательно зайдут», – говорит Кирилл.
7. Детские турниры – это ещё и общение детей со звёздами футбола. Никита Симонян, конечно, шутил, что с ним фотографируются дети, чьи отцы не застали его игру, но на таких турнирах дети обожают общаться с легендами – например, Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым, Симоняном.
«Уровень футбольных звёзд зашкаливает, дети восхищены, – говорит Кирилл. – И на общей фотографии эти моменты заметны особенно».
Фото: «Чемпионат»
8. На детский футбол приходят ещё и за атмосферой. Которая в некоторых моментах даже лучше, чем во взрослом футболе низших лиг. Например, фестиваль «Чемпионата» запомнился мощной поддержкой московского «Динамо» с барабаном.
«Эмоции – самая главная вещь, – говорит PR-руководитель «Чемпа» Дмитрий Капущак. – Ребята переживали после каждого проигранного матча и невероятно радовались после каждой победы.
А ещё за турниром внимательно следили и местные жители, и студенты ближайших к «Металлургу» вузов, и воспитанники районных секций. Они располагались на трибунах и также находили себе любимчиков».
9. А ещё турниры – как детский фестиваль «Чемпионата» – это надежда и радость за ребят, которые развиваются.
«Детские эмоции – настоящие, драйвовые и искренние, да и детство никто не отменял, оно живёт в каждом из нас, – говорит Кирилл. – И я не сомневаюсь, что участники, прошедшие через наши проекты, обязательно засветятся в будущем».
Детские турниры – это про будущее! С которым вы можете познакомиться подробнее по ссылке.
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