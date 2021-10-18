«Уровень звёзд зашкаливает, участники восхищены». Как провести детский турнир в 2021 году

Дети фотографируются с Симоняном, чью игру не видели даже их отцы.

Когда наши клубы или сборная в следующий раз проиграют в Европе (а это вполне реалистично), в комментариях обязательно появятся люди, которые начнут искать причины этого и не только поражения. И обязательно доберутся до детского футбола – слаборазвитого, бедного и брошенного.

«Чемпионат» регулярно про это пишет, мы обсуждаем лимит и легионеров, реформы лиги и курс развития сборной. А ещё – совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» – раз в год проводим детский турнир для мальчишек из футбольных академий со всей страны и даже соседнего Узбекистана (где юные футболисты «Бунёдкора» знают, что после плова лучше пить зелёный чай). Да-да, в этом году турнир впервые стал международным.

Мы не претендуем на спасение всего нашего футбола – а просто стараемся делать спорт лучше (рассказывая о нём через исторические, героические и локальные сюжеты) и хотим вам рассказать, зачем проводим и поддерживаем детские турниры.

Как дети реагируют на легенд прошлого, чью игру не видели даже их родители.

В чём сила и драйв детских турниров (в отличие от взрослых).

А также зачем всё это – искать под такие турниры спонсоров, развозить детей по гостиницам и придумывать для всех формат праздника.

Сейчас узнаете!

1. Дружественный «Чемпионату» фонд «Пас в будущее» появился в 2018 году – тогда же продумали формат детского турнира и организацию, но отклика почти не получили. На выходе – минимальная поддержка спонсоров и средства, которых недостаточно для турнира. Однако команда фонда не сдалась – а решила переформатироваться (как именно – скоро узнаете), и вот результат:

за несколько лет реализовала более ста проектов;

через которые прошло более тысячи команд разных возрастов;

мальчиков и девочек со всей России и ближайшего зарубежья;

это около десяти тысяч маленьких футболистов;

в том числе из главных академий: «Спартака», «Чертаново», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»;

а также команды из дальних футбольных регионов – Якутска, Владивостока, Иркутска, Мурманска, Калининграда и многих других.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. Мы вместе поняли, что проведение детских турниров – это перспективно. 99% из них проходит в Москве, а это значит, что там удобнее собрать всех: и «Чертаново», и «Краснодар».

Для ребят такие турниры – это шанс засветиться и показать, кто что умеет.

Для «Чемпионата» – вклад в развитие нашего футбола.

3. Для таких турниров ищут спонсоров, чтобы проводить их качественно и на высоком уровне. Самое важное – судейство. Конечно, с ним проблемы будут всегда, потому что кто-то обязательно проиграет и начнёт задавать вопросы. Но помимо судейства – это ещё:

качественный манеж;

видеосъемка всех матчей (для дальнейших разборов + детям приятно смотреть себя на видео и чувствовать профессионалами);

комфортные условия на трибунах для родителей и других зрителей;

удобная логистика (чтобы детей удобно доставляли до стадиона и они готовились к матчам, а не боялись опоздать на электричку).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

4. Кстати, про логистику! На детский фестиваль «Чемпионата» приехало много ребят, кто до этого ни разу не был Москве. И для них удалось организовать достойные условия по быту – так как жить в Москве предстояло неделю.

Ребятам нравится – поэтому на третий год проведения есть постоянные участники, которые турнир не пропускают.

5. А ещё «Чемп» подробно освещал в новостях каждый игровой день – прямо как чемпионат России, другие лиги и крупные турниры. Для нас – возможность узнать молодых талантов. Для участников турнира – важное для них ощущение, что всё происходит по-взрослому. Про них пишут, их фотографируют профессионалы, а значит, они на верном пути в сторону профессионального спорта.

6. По такому принципу живут не только на фестивале «Чемпионата».

Руководитель фонда «Пас в будущее» Кирилл Васькин рассказал, что в ноябре они планируют первый выезд в регион – в Саранск на мемориал Константина Сарсании. Где дети должны и показать себя ведущим селекционерам, ведь по составу турнир не уступает ЮФЛ – приедут команды «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Ростова», «Чертаново» и «Строгино» 2008 года рождения.

И кайфануть. Ведь они будут жить и базироваться там же, где и сборная Панамы на чемпионате мира. В Саранске возможно организовать футбольную жизнь на одной территории: манеж находится в том же здании, что и гостиница. То есть молодые игроки могут выспаться, позавтракать и сразу пойти на турнир.

Из других удобств – бассейн, джакузи, настольные игры. «Дополнительные фишки ребятам обязательно зайдут», – говорит Кирилл.

7. Детские турниры – это ещё и общение детей со звёздами футбола. Никита Симонян, конечно, шутил, что с ним фотографируются дети, чьи отцы не застали его игру, но на таких турнирах дети обожают общаться с легендами – например, Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым, Симоняном.

«Уровень футбольных звёзд зашкаливает, дети восхищены, – говорит Кирилл. – И на общей фотографии эти моменты заметны особенно».

Фото: «Чемпионат»

8. На детский футбол приходят ещё и за атмосферой. Которая в некоторых моментах даже лучше, чем во взрослом футболе низших лиг. Например, фестиваль «Чемпионата» запомнился мощной поддержкой московского «Динамо» с барабаном.

«Эмоции – самая главная вещь, – говорит PR-руководитель «Чемпа» Дмитрий Капущак. – Ребята переживали после каждого проигранного матча и невероятно радовались после каждой победы.

А ещё за турниром внимательно следили и местные жители, и студенты ближайших к «Металлургу» вузов, и воспитанники районных секций. Они располагались на трибунах и также находили себе любимчиков».

9. А ещё турниры – как детский фестиваль «Чемпионата» – это надежда и радость за ребят, которые развиваются.

«Детские эмоции – настоящие, драйвовые и искренние, да и детство никто не отменял, оно живёт в каждом из нас, – говорит Кирилл. – И я не сомневаюсь, что участники, прошедшие через наши проекты, обязательно засветятся в будущем».

Детские турниры – это про будущее! С которым вы можете познакомиться подробнее по ссылке.