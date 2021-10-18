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Как Никола Влашич играет за «Вест Хэм», мнение болельщиков о бывшем полузащитнике ЦСКА

«Не понимаю, зачем его купили». Как у Влашича дела в Англии?
Михаил Рождественский
Как у Влашича дела в Англии?
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Если коротко: пока не очень.

Ещё недавно Никола Влашич был звездой ЦСКА и разрывал РПЛ, а теперь он в Англии. В летнее трансферное окно хорват рвался на выход и добился своего. «Вест Хэм» заплатил армейцам щедрые € 30 млн, и Влашич получил второй шанс в АПЛ, где уже пытался закрепиться в «Эвертоне» (неудачно). С радаров российских болельщиков Никола пропал. Как у него дела?

Влашичу нужно было уйти из ЦСКА. А не сбежать Влашичу нужно было уйти из ЦСКА. А не сбежать

Трансфер Влашича состоялся в последний день августа. В это время началась пауза на матчи сборных, так что за «Вест Хэм» Никола дебютировал только в середине сентября. В Лиге Европы Влашич выходил в старте в обоих матчах, в АПЛ несколько раз появлялся на поле, но в начале октября осел в запасе. Обиднее всего получилось в последней игре. «Вест Хэм» приехал в гости к «Эвертону». Легко представить, насколько Влашич был мотивирован доказать всё своему бывшему клубу. В интервью перед матчем он говорил, что рассчитывает на победу: «У меня хорошие воспоминания о периоде в «Эвертоне», но я надеюсь, что мы приедем и победим».

Очевидно, Никола надеялся выйти на поле. Но получилось иначе. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оставил Влашича на банке. В перерыве фанаты клуба в «Твиттере» массово призывали выпустить хорвата на поле. Серьёзно, постов было просто море. «Вест Хэм» выиграл (1:0), но болельщиков расстроило, что Влашич так и не вышел.

«Выпустите Влашича на замену. Пожалуйста, прошу на коленях».

«Что Влашич сделал не так?»

«Зачем мы купили Влашича? Я не понимаю».

Влашич не унывает. В уже упомянутом интервью он был оптимистичен: «Я наслаждаюсь временем в «Вест Хэме», но считаю, что мне нужно больше привыкнуть к клубу, игрокам и городу в целом. Думаю, дальше будет только лучше».

Мойес уверен, что Никола ещё зажжёт: «Я следил за прогрессом Влашича в течение нескольких лет. Ему всего 24, так что я думаю, что у него ещё всё впереди. Меня впечатлило стремление Николы перейти в «Вест Хэм». Его голод и амбиции соответствуют тому, что мы пытаемся построить».

«Вест Хэм» запускает мыльные пузыри перед матчами. Откуда пошла эта необычная традиция «Вест Хэм» запускает мыльные пузыри перед матчами. Откуда пошла эта необычная традиция

В ЦСКА Влашич был стопроцентным футболистом основного состава. В «Вест Хэме» всё не так. На поле он если и появляется, то либо выходит на замену, либо его снимают после часа игры. Пока в активе Влашича всего 107 минут в АПЛ и ни одного результативного действия. Яркий контраст с игрой в России.

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