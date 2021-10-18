«Не понимаю, зачем его купили». Как у Влашича дела в Англии?

Ещё недавно Никола Влашич был звездой ЦСКА и разрывал РПЛ, а теперь он в Англии. В летнее трансферное окно хорват рвался на выход и добился своего. «Вест Хэм» заплатил армейцам щедрые € 30 млн, и Влашич получил второй шанс в АПЛ, где уже пытался закрепиться в «Эвертоне» (неудачно). С радаров российских болельщиков Никола пропал. Как у него дела?

Трансфер Влашича состоялся в последний день августа. В это время началась пауза на матчи сборных, так что за «Вест Хэм» Никола дебютировал только в середине сентября. В Лиге Европы Влашич выходил в старте в обоих матчах, в АПЛ несколько раз появлялся на поле, но в начале октября осел в запасе. Обиднее всего получилось в последней игре. «Вест Хэм» приехал в гости к «Эвертону». Легко представить, насколько Влашич был мотивирован доказать всё своему бывшему клубу. В интервью перед матчем он говорил, что рассчитывает на победу: «У меня хорошие воспоминания о периоде в «Эвертоне», но я надеюсь, что мы приедем и победим».

Очевидно, Никола надеялся выйти на поле. Но получилось иначе. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оставил Влашича на банке. В перерыве фанаты клуба в «Твиттере» массово призывали выпустить хорвата на поле. Серьёзно, постов было просто море. «Вест Хэм» выиграл (1:0), но болельщиков расстроило, что Влашич так и не вышел.

«Выпустите Влашича на замену. Пожалуйста, прошу на коленях».

«Что Влашич сделал не так?»

«Зачем мы купили Влашича? Я не понимаю».

Влашич не унывает. В уже упомянутом интервью он был оптимистичен: «Я наслаждаюсь временем в «Вест Хэме», но считаю, что мне нужно больше привыкнуть к клубу, игрокам и городу в целом. Думаю, дальше будет только лучше».

Мойес уверен, что Никола ещё зажжёт: «Я следил за прогрессом Влашича в течение нескольких лет. Ему всего 24, так что я думаю, что у него ещё всё впереди. Меня впечатлило стремление Николы перейти в «Вест Хэм». Его голод и амбиции соответствуют тому, что мы пытаемся построить».

В ЦСКА Влашич был стопроцентным футболистом основного состава. В «Вест Хэме» всё не так. На поле он если и появляется, то либо выходит на замену, либо его снимают после часа игры. Пока в активе Влашича всего 107 минут в АПЛ и ни одного результативного действия. Яркий контраст с игрой в России.