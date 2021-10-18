Вратаря развернуло от столкновения со штангой. Получился смешной автогол

В последнее время вратари всё чаще веселят болельщиков комичными эпизодами на футбольном поле. К примеру, голкипер сборной Уэльса Дэнни Уорд начудил в матче отбора ЧМ-2022 с чехами. Серб Предраг Райкович отметился чудовищным привозом в игре с Азербайджаном, хотя его команда всё равно набрала три очка.

Вратарь клуба «Рода» Роди де Бур не стал исключением. В матче второго голландского дивизиона с клубом Йонг ПСВ (2:2) голкипер оформил нелепый автогол. К счастью для футболиста, его команда не проиграла.

На первых минутах в штрафную де Бура последовал обычный навес с фланга. Казалось, ничто не предвещало беды, поскольку рядом с вратарём не было ни одного соперника. Де Бур уверенно забрал мяч, однако после этого столкнулся со штангой. От удара его развернуло, и мяч всё-таки пересёк линию ворот. Очень обидный автогол!

Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc и Keuken Kampioen Divisie. Посмотреть видео можно на странице ESPN NL в «Твиттере».

Любопытно, что де Бур в падении зацепил ногой другой мяч, который лежал за пределами поля. Он оказался перед воротами, и футболисты «Роды» продолжили игру, но арбитр указал на центр поля. Партнёры поддержали вратаря и дважды забили в ворота гостей, но удержать победу так и не смогли. Вторая команда ПСВ спаслась от поражения в добавленное время.

24-летний де Бур перешёл в «Роду» летом 2021 года. В этом сезоне он провёл 10 матчей и пропустил 15 мячей. Кажется, гол в игре со второй командой ПСВ стал для него самым нелепым в этом чемпионате.