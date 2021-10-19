«Обидно, что болельщики нас освистали». Как «Спартак» мучился с «Шерифом» в Лиге чемпионов

Молдавский клуб готов к новой сенсации — после побед над «Реалом» и «Шахтёром» Юрий Вернидуб встретится с Симоне Индзаги и его «Интером». Это первая в истории встреча команд, но она могла состояться ещё 15 лет назад, когда «Шериф» во втором отборочном раунде напоролся на «Спартак» Владимира Федотова. Московский клуб прошёл дальше, затем обыграл «Слован» и попал в группу с «Баварией», «Интером» и «Спортингом».

В сезоне-2005/2006 «Шериф» в шестой раз подряд выиграл чемпионат Молдавии — тогда с командой работал Леонид Кучук, а в основе даже бегали местные футболисты. Например, в старте стабильно играли Александр Епуряну и Андрей Корнеенков. Но и легионеров было полно — из бывших стран СССР, из Румынии, из Бразилии, из Африки.

Интересно, что лучшим бомбардиром «Шерифа» тогда стал белорус Алексей Кучук — сын главного тренера. Несмотря на тотальное доминирование на внутренней арене, клуб стабильно вылетал из квалификации ЛЧ после первого раунда. И даже не доходил до третьего раунда, откуда вылетевшие попадали в Кубок УЕФА.

«Спартак» в 2006-м только вернулся в Лигу чемпионов — спустя четыре года после печально известных 1:18 на групповом этапе. В 2005-м Александр Старков привёл команду ко второму месту в чемпионате, но до ЛЧ не продержался — после неудачного старта в новом сезоне и конфликта с Дмитрием Аленичевым тренер подал в отставку. Его сменил Владимир Федотов.

В первом раунде «Шериф» прошёл «Пюник» (0:0 на выезде и 2:0 дома) благодаря голам Рэзвана Кочиша и Олега Гуменюка. В это время «Спартак» с Федотовым выправлял положение в чемпионате России — беспроигрышная серия длилась семь матчей. В составе появились молодые футболисты — Роман Шишкин, Алексей Ребко и Дмитрий Торбинский. Помимо этого, Федотов иногда выпускал 17-летнего Артёма Дзюбу.

«Спартак» образца 2006-го не всегда был стабилен, но стремился к атакующему футболу. У Федотова получился интересный сплав из молодых игроков (Владимиру Быстрову, например, тогда было всего 22 года) и опытных футболистов (Титов, Калиниченко, Моцарт, Йиранек, Штранцль, Ковач и так далее). В том сезоне «Спартак» вновь стал вторым в Премьер-Лиге, набрав одинаковое количество очков с финишировавшим первым ЦСКА.

Ничья на выезде и ошибка Ковалевски

Однако в квалификации ЛЧ едва не случился провал — «Шериф» Кучука доставил «Спартаку» массу проблем. Всё началось с матча в Тирасполе, который завершился со счётом 1:1. «Второй тайм — это худший тайм за всё время моего пребывания на посту главного тренера «Спартака», — такой комментарий после игры дал Федотов. В первой половине встречи «Шериф» плотно сидел в обороне — «Спартак» разрывал по флангам благодаря Родригесу и Быстрову, но не реализовал серию хороших шансов. Несколько ударов вытащил вратарь «Шерифа» Себастьян Хуцан, ещё в одном эпизоде Титов попал в штангу.

После перерыва молдавская команда заметно прибавила — Кучук выпустил форварда Разака Омотойосси, которого в 2005-м «Шериф» разглядел на молодёжном чемпионате мира в составе сборной Бенина. Хозяева создавали моменты у ворот Войцеха Ковалевски, но не попадали в створ. «Спартаку» помог стандарт — навес Моцарта замкнул Ковач. «Шериф» ответил навалом на ворота Ковалевски, который, по сути, подарил соперникам гол на последних минутах — после подачи со штрафного польский вратарь выронил мяч прямо на Омотойосси.

«Это не нехватка мастерства, просто стечение обстоятельств», — сказал после матча Ковалевски. Стоит сказать, что к концу года Ковалевски окончательно потерял место в стартовом составе «Спартака» — ошибок стало всё больше, а уже в 2007-м в Москву приехал Стипе Плетикоса. Хотя на момент противостояния с «Шерифом» казалось, что Ковалевски — безальтернативный №1.

Подарок на день ВДВ и свист с трибун

«У нас была задача — выдержать первые 20 минут, чтобы футболисты могли успокоиться и навязать ответную игру», — признался после второго матча Кучук. «Шериф» вылетел, но в Москве смотрелся очень достойно. «Спартак» вновь потратил большое количество сил на давление в первом тайме — Калиниченко не забил в упор, также шансами не воспользовались Кавенаги и Павлюченко.

После перерыва «Спартак» потерял Титова, который в одном из эпизодов повредил голову — без капитана у команды Федотова пропал креатив впереди. «Шериф» же подключил приёмы, которые уже испытал на «Спартаке» в Тирасполе — забросы за спину и фланговые навесы. Ковалевски сначала выручил после удара Мариана Пырши, но в концовке снова занервничал и несколько раз ошибся на выходах. «Шериф» был близок к голу, а «Спартак» откровенно удерживал 0:0.

«Лужники» ответили на это свистом, который сопровождал команду Федотова даже после финального свистка. «Очевидно, наших футболистов подводили нервы. Соответственно, и в Москве, и в Тирасполе во вторых таймах начиналась нервотрепка», — сказал после игры Федотов.

«Признаться, мне было обидно, что болельщики нас освистали», — отметил Ковалевски.



На пресс-конференции произошёл забавный инцидент — под видом журналиста на неё попал человек в тельнике и берете ВДВ (ответная игра с «Шерифом» состоялась 2 августа), который подарил Федотову спартаковскую «розу» со словами: «Этот шарф был со мной на высоте 1000 метров. Я надеюсь, что вы поднимете «Спартак» ещё выше». Кстати, на той же пресс-конференции все узнали, что у Владимира Федотова на звонке стоит гимн Лиги чемпионов.

В следующем раунде «Спартак» прошёл «Слован» (0:0 на выезде и 2:1 дома) и попал в групповой этап, где драматично выцепил третье место. Болельщики хорошо помнят историю с поездкой на матч с «Интером» на московском метро и выездную победу над «Спортингом» (3:1) в последнем туре.

Что касается «Шерифа», то пиком работы Кучука стало попадание в групповой этап Лиги Европы в сезоне-2009/2010. Затем об этом тренере узнала и российская Премьер-Лига после бодрых отрезков в «Кубани» и «Локомотиве». А в групповой раунд Лиги чемпионов «Шериф» впервые в истории попал только в этом году и сейчас является, возможно, главной сенсацией европейского сезона.