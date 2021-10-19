ЦСКА вернулся в борьбу за Лигу чемпионов? Что означают последние результаты клуба

Команда Березуцкого при всех своих проблемах идёт в трёх очках от первого места. Что это – везение или её реальная сила?

Обыграв в Екатеринбурге «Урал» (1:0), ЦСКА сделал ещё один шаг наверх. Команда Алексея Березуцкого уже четвёртая – она, вроде бы совсем сырая, раскритикованная (причём по делу) на разных отрезках, идёт всего в трёх очках позади «Зенита» и абсолютно вровень с «современным, агрессивным и вообще очень симпатичным» «Динамо». А ниже – «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».

ЦСКА не проигрывает уже пять матчей, четыре из них не пропускает, и все перечисленные результаты и достижения приятно удивляют. Особенно если вспоминать про сумбурные события, окутавшие клуб в самом начале летней подготовки, про явно не самый сильный даже по меркам РПЛ состав, а также про очень тяжёлый старт нового чемпионата.

Как Березуцкому удалось поднять команду на столь любопытную высоту? И долго ли вообще всё это продлится?

У ЦСКА всё ещё нет чёткой системы: пробуются разные схемы, некоторые игроки постоянно меняют позиции

Формально ЦСКА можно назвать гибкой командой – в сезоне он использовал уже четыре разные схемы. Первые туры сезона – 4-1-4-1 с одним опорником и широко расположенными фланговыми нападающими, далее случилась проба 4-2-3-1 и 4-4-1-1 с двумя опорниками, потом команда вообще перешла на трёх центральных защитников (Березуцкий объяснил, что хотел снизить оборонительную нагрузку латералей и атакующей группы), а в последнее время армейцы вновь используют 4-2-3-1. И, кажется, пока эта модель сохранится.

Отчасти можно говорить о подстройке под соперников (переход на трёх центральных защитников случился в Санкт-Петербурге), отчасти – про продолжающийся тактический поиск. ЦСКА ещё явно не созрел, тренерский штаб по-прежнему ищет лучшие сочетания. Неслучайно ряд футболистов играет в разных зонах: Чалов выходит как справа в атаке, так и в оттяжке; Обляков – как слева в обороне, так и в опорной зоне; Ахметов начинал сезон вингером, потом превратился в опорника, а теперь – «десятка»; Зайнутдинов традиционно бегает с места на место, в Екатеринбурге его вообще переставили на правый фланг атаки.

Команда меняется пусть не от матча к матчу, но от отрезка к отрезку. Говорить о системности, стабильности или хотя бы об однозначном тактическом векторе, по которому ЦСКА будет двигаться, пока рано.

В атаке у ЦСКА нет стабильного рисунка, зато есть аргументы, которые помогают в каждом матче

По качеству созданных моментов ЦСКА в РПЛ идёт пятым (13,38 NPxG за 11 туров, то есть чуть более одного ожидаемого гола без учёта пенальти за 90 минут), по среднему количеству ударов – шестым (12,13 за 90 минут; «Динамо», «Краснодар», «Зенит», «Спартак» и «Сочи» выше), по количеству глубоких передач – пятым, по количеству касаний в штрафной – третьим. То есть, если суммировать атакующие метрики, ЦСКА находится в турнирной таблице плюс-минус на аналогичном месте – это не топ-показатели, но и не критично низкие.

Чёткой атакующей структуры, которая позволяла бы стабильно взламывать зоны, у ЦСКА пока не наблюдается. Последний матч в Екатеринбурге стал одним из наглядных примеров созидательных трудностей – команда при подавляющем территориальном преимуществе в первом тайме с большим трудом рождала моменты, и даже Березуцкий после игры сказал, что его устроило всё, кроме количества обостряющих действий в финальной трети поля. Аналогичные сложности ЦСКА испытывал и в очень закрытом по характеру футбола дерби со «Спартаком».

Здесь есть комплекс причин. Во-первых, у команды не так много эффективных атакующих алгоритмов – как при выходе из обороны, так и в следующих фазах атаки. Очень непросто даётся поиск оптимального треугольника в центре поля. Тот же Мухин получает задание постоянно искать свободные коридоры вверху, открываться в полуфлангах, создавать комбинации с фланговыми игроками. Он не единственный нижний опорник, заточенный сугубо на оборону, а равнозначный с партнёром. Только для качественной поддержки атаки Максиму не всегда хватает навыков. Во-вторых, в составе ЦСКА не так много футболистов, которые делали бы разницу в своей зоне за счёт индивидуальных качеств и решали эпизоды — а это могло бы замаскировать структурные недостатки.

Хотя даже в текущих реалиях есть аргументы, которыми ЦСКА выделяется из тура в тур и которые помогают команде забивать:

Скорость и дриблинг Эджуке. Нигериец всё ещё очень нестабилен в позиционной атаке, потерял уйму мячей в Екатеринбурге, но в быстрых отрывах он король, плюс в текущем сезоне стал более качественно исполнять эпизоды после смещений в середину. У Эджуке в среднем 2,73 удара за игру и 0,24 xG; 0,63 передачи под удар и 0,07 xA. Любопытно, что в прошлом сезоне было не меньше (2,64 удара и 0,23 xG; 1,18 передачи под удар и 0,17 xA). Борьба и работоспособность Заболотного. Антон ожидаемо не превратился в супербомбардира (всего 0,29 xG за игру, реальная результативность такая же), но держит планку с точки зрения единоборств: 30,84 дуэли за 90 минут (44,8% победных), из них 11,16 вверху (60%). Форвард принимает много мячей между линиями, разворачивает атаки, цепляется за верх, а также помогает продавливать чужую оборону при стандартах. Вспомогательную роль он выполняет гораздо лучше Рондона или Чалова, в условиях недостаточно стабильной атакующей игры это важнейший плюс, и на сегодня Заболотный – форвард ЦСКА номер один даже при всех своих ограничениях. В последних турах очень неплохую игру на позиции «десятки» показывает Ахметов – принимает мячи между линиями, использует дриблинг в финальной трети и в штрафной. Если говорить о структурных моментах, то снова заработал правый фланг и стало больше (по сравнению со стартовыми турами) высоких включений Марио Фернандеса. В Екатеринбурге Марио дважды здорово находили диагоналями, он стрелял на второй темп; в целом его фланг в каждой игре выделяется повышенной активностью. За три предыдущих тура Марио выполнил 13 навесов.

Березуцкому удалось построить самую непропускающую оборону РПЛ. Очень интересное достижение

ЦСКА не просто не проигрывает, а ещё и не пропускает на протяжении четырёх матчей подряд. За 11 туров команда Березуцкого пропустила всего три гола с игры, и это лучший результат в лиге (у «Локомотива» — пять, у «Спартака» — шесть; последнее место у «Ростова» — 16). Ещё пять мячей пришли в ворота ЦСКА после стандартов.

Фирменные фишки ЦСКА, системно наблюдающиеся при Березуцком:

Команда очень дозированно прессингует, не стесняется полностью отказываться от высокого давления. По показателю PPDA, характеризующему интенсивность и успешность прессинга, ЦСКА идёт десятым в чемпионате. Соответственно, Березуцкий не играет с высокой линией обороны. Часто возникают вопросы по компактности, защитники раньше времени откатываются назад, не дожимают, а потом не успевают встретить соперника в приём (такая проблема, к примеру, наблюдалась против Кордобы из «Краснодара»). В этом стиле обороны есть и плюс: команда не дарит сопернику пространство за спинами, от защитников никто не убегает один на один, в моменты ударов линия обороны часто находится в позициях и имеет шансы заблокировать попытки.

Статистически по воротам ЦСКА бьют часто (12,47 за 90 минут – 9-й показатель в лиге, у лидера «Спартака» — 7,38, у «Динамо» — 9,2, у «Краснодара» — 10,2), при этом очень много ударов наносится из-за пределов штрафной. Это как раз следствие стиля обороны. Но важно понимать, что найдутся соперники, которые лучше воспользуются пространством между линиями, более терпеливо подготовят позицию для удара и лучше исполнят.

Оборону ЦСКА со всеми её достижениями в целом пока вообще не стоит переоценивать, показатели ожидаемых пропущенных голов не столь обнадеживающие: по NPxGA (вес допущенных ударов без учёта пенальти) команда идёт на 8-м месте (12,01), в некоторых матчах армейцам повезло не пропустить: «Краснодар» явно наиграл хотя бы на один гол, а «Спартак» в дерби умудрился не попасть с нескольких метров. А ещё мы помним про странные истории с неназначенными пенальти.

Но пока методы обороны ЦСКА работают. И есть очень позитивная история в виде игры Бийола. Кажется, словенец нашёл своего тренера, достойно выглядит в центре обороны, допускает минимум грубых ошибок, неслучайно превратился в игрока стартового состава своей сборной. Его прогресс на фоне дефицита игроков центра обороны пришёлся очень кстати.

Действительно ли ЦСКА – претендент на золото или хотя бы Лигу чемпионов?

Полагаю, на сегодня у ЦСКА всё-таки маловато признаков топ-клуба – и вести речь о больших достижениях рано. Нет уникальной игровой структуры, минимальное количество звёзд в составе, есть проблемы с кадровым балансом, некоторые позиции (левый фланг обороны, правый фланг атаки, центр обороны) явно требуют усиления. Плюс важно помнить, что ЦСКА скромно провёл большинство матчей с прямыми конкурентами: «Локомотиву», «Динамо» и «Зениту» проиграл, у «Спартака» выиграл в равном и очень сером матче, а с «Краснодаром» сыграл вничью – и тоже не был лучше по качеству.

Но сам факт того, что ЦСКА при всех своих сложностях не развалился, не скатился вниз и добывает очки даже при осторожном футболе – это бесспорное достижение Березуцкого. Если удастся в таком же темпе дошагать до перерыва, а потом усилить проблемные зоны и взять хотя бы одну звезду вместо Влашича, перспективы команды будут восприниматься совершенно иначе.

Использованы данные Wyscout и InStat.