«Вышел из дома и заплакал — не узнала родная дочь». Куда пропал скандалист Беллами?

Крэйг Беллами-игрок памятен по выступлениям за «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Валлийский нападающий отличался не только результативными действиями, но и буйным нравом. Беллами спорил с судьями, скандалил с оппонентами, а однажды ударил выбежавшего на поле болельщика по лицу.

В 2012 году Беллами завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью. Но на этом испытания в жизни валлийца не завершились. Из «Кардиффа» его выгнали за запугивание молодого игрока, а в сентябре этого года Беллами ушел из «Андерлехта» из-за депрессии.

Вспоминаем самые сложные и скандальные эпизоды в жизни Беллами и рассказываем о причинах депрессии.

Трудности характера преследовали Беллами с детства

Вместе с взрослением и футболом в жизнь Беллами-подростка пришли и искушения. Полностью сконцентрироваться на тренировках не получалось – по вечерам 13-летний Крэйг тусовался с друзьями. На таких встречах он впервые попробовал сидр и пиво, а со временем и марихуану.

Избежать участи многих загубленных талантов помогли будущая жена Клэр и отъезд в «Норвич». Но и там, вдали от дома, Беллами продолжал бунтовать, опаздывал на тренировки, игнорировал различные упражнения, которые давали тренеры. 15-летний Крэйг пытался делать всё так, чтобы его поскорее отчислили из академии, но добиться своего ему было не суждено.

«К счастью, в «Норвиче» смогли найти ко мне подход и спасли мою будущую карьеру», — позже вспоминал о том времени Беллами.

Помогло хотя бы минимально остепениться ещё одно событие. Клэр забеременела от Крэйга, когда ему было 16, а ей 17. Беллами говорил: «Тогда я понял, что несу ответственность не только за себя. Мне хотелось лучшей жизни для Клэр и моего ребёнка».

Ширер обещал напиться, если узнает, что Беллами вернётся в «Ньюкасл»

В «Ньюкасл» Крэйг Беллами перешёл ещё в то время, когда команду возглавлял сэр Бобби Робсон. Опытный специалист знал, как справиться с буйным нравом валлийца. Однажды Беллами сцепился с помощником Робсона прямо в аэропорту. Эту потасовку остановил лишь главный тренер.

«Он приобнял меня и неожиданно начал спрашивать о семье, ребёнке. Следующее, что я помню, как сижу в кресле самолёта и думаю: «Как я тут оказался?»

Робсона сменил Грэм Сунесс, которому не удалось найти подход к Беллами. Точка невозврата в отношениях игрока и тренера пришла в тот момент, когда нападающий симулировал травму, чтобы не играть на нелюбимой позиции.

Неизвестно зачем, но об этом же Беллами сказал и одноклубникам. Кто-то сообщил об этом ассистентам Суннеса, который был в ярости от выходки, так же, как и капитан команды Алан Ширер. В срочном порядке было решено «сплавить» валлийца в «Селтик». Ширер оставил ему вслед послание – если вернёшься, я тебя прибью.

Впоследствии Ширер вспоминал историю, как во время летнего отдыха прочитал новость о возможном возвращении Беллами в «Ньюкасл». Ширер рассказывал: «День был тут же испорчен. Если бы это произошло – я бы напился с горя».

От неуёмного нрава Беллами доставалось всем. Однажды защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер так охарактеризовал своего экс-одноклубника:

«Он из тех игроков, которые болтают без умолку весь матч. Причём для него неважно, к кому обращаться – к сопернику или одноклубнику. Беллами не затыкается ни на минуту».

Из-за вспыльчивости нападающий регулярно встревал в стычки – в разные годы Беллами выяснял отношения с Джои Бартоном, Джоном Терри, Робиньо, Аланом Ширером, Марко Матерацци и Рафаэлем Бенитесом.

Крэйг не обходил стороной и судей, одному из них валлиец устроил особый приём.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Схватил Клаттенбурга за яйца

Марк Клаттенбург судил матчи АПЛ, чемпионата мира и Европы, ему доверили работу в финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. В 2017-м Клаттенбург завершил карьеру, а спустя три года дал интервью Daily Mail, в котором рассказал о самых раздражающих его игроках.

В этот список попал и Крэйг Беллами. Клаттенбург рассказал, что однажды валлиец схватил его за яйца. Своими выходками и постоянными спорами Крэйг заработал себе дурную репутацию — судьи попросту не верили в его искренность. Так было в одном из эпизодов, когда Беллами завалили в штрафной, а Клаттенбург усмотрел симуляцию и показал жёлтую, которая оказалась второй для игрока.

Беллами не забыл этот эпизод и в следующий раз своеобразно поприветствовал судью в подтрибунном помещении. «Я понял, что с ним будет непросто, когда он сжал мне яйца. Надеюсь, это была шутка, но кто знает», — вспоминал Клаттенбург в интервью.

Набросился на Риисе с клюшкой для гольфа

В сезоне-2006/2007 жеребьёвка свела «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». На тот момент «Барса» была действующим победителем ЛЧ, Роналдиньо ещё не растерял форму, а Лионель Месси не вышел на метауровень.

И этого соперника «Ливерпуль» обыграл на «Камп Ноу» со счётом 2:1, даже несмотря на всю дичь, которая творилась внутри команды незадолго до матча. В феврале «Ливерпуль» не побеждал в АПЛ, и Рафаэль Бенитес вывез игроков на отдых, чтобы дать разрядку. Позволено было даже употребить немного алкоголя.

Но Крэйг Беллами не ограничился одной-двумя бутылочками пива. У валлийца с первого дня не заладились отношения с Йоном Арне Риисе. Беллами был недоволен тем, что норвежец избегал обязательной процедуры для всех новичков и отказывался петь песню. Да и кроме того, между игроками часто происходили стычки на тренировках.

На отдыхе Беллами снова прицепился к Риисе, но тот был непоколебим. Это разозлило валлийца, который не придумал ничего лучше, чем ворваться к норвежцу в комнату с клюшкой для гольфа. Дальше версии разнятся. Беллами писал в автобиографии, что лишь пару раз легонько пнул клюшкой Риисе. Риисе же в интервью утверждал, что получил несколько ощутимых ударов и переживал, что получит травму ноги, которая не позволит ему сыграть против «Барселоны».

Об инциденте узнал Бенитес – в тот же вечер Ежи Дудека забрали в полицейский участок за драку в баре. Беллами потом говорил:«На фоне этого события мой проступок – это мелочь, поэтому особо сурового наказания я не понёс».

Бенитес будто что-то знал, когда простил Беллами. 21 февраля 2007 года на «Камп Ноу» чудеса творили не Роналдиньо с Месси, а именно Беллами. Сначала он забил гол, который отпраздновал воображаемым ударом клюшки по мячу. А затем Беллами отдал голевую передачу на Риисе. Англичане победят и впоследствии по сумме двух матчей пройдут дальше.

А Беллами лишь со временем научится справляться со своим буйным нравом.

Дружба с Гэри Спидом и невосполнимая утрата

За время выступления в «Ньюкасле» и сборной Уэльса Беллами крепко сдружился с Гэри Спидом. Нападающий называл Гэри старшим братом и наставником.

Именно поэтому новость о самоубийстве Спида в ноябре 2011 года стала личной трагедией для Беллами. Спустя несколько дней Беллами смог найти в себе силы и выйти на поле в матче с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Стадион скандировал имя Спида, а нападающий «Ливерпуля» не сдержал слёз.

В тот же период от Беллами ушла жена Клэр. Валлиец попросту не справлялся с навалившимися жизненными проблемами, и тут на помощь пришёл клуб. «Ливерпуль» направил игрока к первоклассному спортивному психологу Стиву Питерсу.

К его услугам Беллами обращается и до сих пор, а рекомендации и работа со специалистом помогла футболисту обуздать своих внутренних демонов.

Открытие академии в Сьерра-Леоне и её конец

В недавнем интервью Daily Mail Беллами много рассуждал о ментальном здоровье футболистов. Акцент делался на молодых игроках, которым крайне важна поддержка. Крэйг вспоминал себя 15-летнего во время переезда в «Норвич».

Беллами всегда старался помочь молодому поколению. Однажды валлиец оказался в Сьерра-Леоне, и его ужаснула ситуация в детском футболе. В 2008 году Беллами открыл там детскую футбольную академию. Академия предлагала для детей 11-13 лет пятилетний контракт на обучение. На её базе была создана лига, в которой одновременно участвовали около 2400 детей. Беллами также инициировал создание женских футбольных команд.

Но и тут Беллами ждал удар. Компания, которая занималась финансовой стороной академии, обнаружила, что с марта 2015 года не поступало отчётов о расходах. Беллами был в шоке от происходящего, часть инвесторов ушла, академию пришлось закрыть в 2016 году.

Скандал в «Кардиффе» и депрессия в «Андерлехте»

В тренерской карьере Беллами, как и в игровой, уже хватает шероховатостей. Первым местом работы валлийца стал «Кардифф Сити», где он возглавил команду 18-летних.

В молодёжной системе «Кардиффа» Беллами продержался три года. В 2019-м его обвинили в буллинге – один из игроков испытал на себе запугивания и ксенофобское поведение со стороны тренера.

Репутация Беллами-тренера испортилась, но это не помешало ему найти работу в Бельгии. У валлийца так и не сложилось по ходу игровой карьеры сыграть за пределами Великобритании, хотя он об этом мечтал. Зато в «Андерлехт» позвал знакомый по игре за «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Беллами поначалу работал в академии, а за отличную работу клуб предложил ему стать ассистентом Компани и дал трёхлетний контракт. Беллами отказался из-за депрессии, которая развилась у него в 2020 году.

До пандемии и закрытия границ у Беллами была возможность регулярно видеться с семьёй. Но затем ездить из одной страны в другую стало проблематично. Разрыв с родными давался для Беллами с большим трудом.

Последним ударом по его психике стал эпизод на первом дне рождения дочери. Та не узнала отца и без особого желания реагировала на его внимание. Хотя при этом, как говорит Беллами, открыто взаимодействовала с остальными родственниками. Он рассказывал: «Я вышел из дома и начал плакать. Пришло время задуматься, что из-за футбола я теряю родных». Компани и другие представители «Андерлехта» с пониманием отнеслись к ситуации и сообщили Беллами, что предложение о трёхлетнем контракте остаётся бессрочным.

Сейчас Крэйг Беллами работает над ментальными проблемами и наслаждается временем с семьёй. Через время мы наверняка вновь увидим его в деле.