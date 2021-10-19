«Фиорентина» не может продать Кокорина». Похоже, это конец карьеры

В конце января Кокорин приехал во Флоренцию благодаря рекомендациям Капелло и Манчини, обнимался с Рибери, а главный тренер команды умилялся от этого трансфера. Игроку дали большую зарплату – в районе € 1,8 млн – и рассчитывали, что связка россиянина с Влаховичем удивит оборону итальянских команд. Прошло почти девять месяцев. У Кокорина семь матчей, ноль голов и даже ни одного полного тайма. Футболиста хейтят ветераны клуба и пресса, болельщики делают мемы, а сам Саша пропустил последнюю игру по причине, вызывающей смех, – мышечное переутомление. Видимо, 13 минут против «Наполи» в начале октября стали большим стрессом. После этого нужна пауза.

Теперь можно точно признать: Кокорин зря поехал во Флоренцию. В плане футбола он не получил ничего. В команде только при нём сменилось три тренера, и ни при одном он не играл. Сначала мешали травмы. Об этом ранее говорил его агент Бердышев. Якобы проблема с мышцами шла ещё со «Спартака», поэтому футболист в первое время чувствовал себя неидеально. Принимаем за неплохое оправдание. Но дальше были летние сборы, где он, по наблюдениям итальянцев, выглядел здорово, а потом – новый провальный цикл. В семи матчах этого сезона – четыре выхода на замену. В общей сложности – 42 минуты. И ноль полезных действий.

Вряд ли Кокорин сейчас кайфует от жизни во Флоренции. Хотя болельщики периодически снимают его на улице, где он расслабленно передвигается в тапочках. В его сторону кричат что-то вроде: «Коко-Коко», Саша улыбчиво оборачивается и машет рукой. Но всё этого ничего не значит. В 29 лет он впервые в жизни поменял обстановку. Уехал из комфортной России в место, где никто не будет закидывать его комплиментами и деньгами из-за паспорта. Там столкнулся с трудностями – травмы и явно сложная адаптация. И, вероятно, со всем этим он не справляется.

При этом у Саши очень долгий контракт – до лета 2024 года. И «Фиорентине» будет трудно расторгнуть его в одностороннем порядке. Тем более в клубе делают вид, что всё в порядке. Да, Кокорин проигрывает конкуренцию, но это ничего не значит. Тренер никогда не критикует его публично, как и руководство. Явных претендентов на покупку тоже нет – платить такие деньги за футболиста, который не играет уже больше года (если брать период в «Спартаке»), – сумасшествие.

Так что не исключаю, что глобальная карьера Кокорина закончится именно во Флоренции. И больше он уже нигде не блеснёт.

Мнения о Кокорине из Италии

Итальянский журналист Димитри Конти (Tuttomercatoweb and Firenze Viola):

Руководство по-прежнему отстаивает выбор Кокорина.



— В последнее время Кокорину мешают травмы. Это факт. Дело не в физической готовности или чем-то ещё. С той же «Венецией» он не сыграл из-за мышечной усталости.



Я не видел его летнюю работу своими глазами, но могу подтвердить, что он упорно тренировался, чтобы восстановить форму. Возможно, что-то пошло не так: слишком много пауз из-за небольших травм. При этом тренер никогда не говорит плохо о Кокорине на публике.



Руководство «Фиорентины» по-прежнему отстаивает свой выбор. Несколько недель назад я неофициально разговаривал с одним из боссов клуба. «Ты не веришь в Сашу, почему?» – удивлялся он. Манчини и Капелло дали положительные рекомендации по нему.



Болельщики относятся к Кокорину как к загадочному объекту, а его тяжёлое прошлое в России – повод для шуток.



Можно ли назвать трансфер Кокорина самым неудачным за последнее время? Трудный вопрос. Но я могу сказать следующее: редко мы видим футболиста, который играет так мало и обречён оставаться второй опцией.



У «Фиорентины» нет реальной возможности продать его. Может, только если появится какое-то предложение из России. Но вроде бы не было ничего конкретного. Мы должны увидеть, как будет развиваться ситуация с Влаховичем. «Фиорентине» нужны благоприятные условия: если какой-то клуб предложит около € 5 млн за Кокорина, его без проблем отпустят.

Бывший нападающий «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев:

Тренеру нужны игроки в идеальной физической форме



— Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно нацелен на агрессивный и открытый футбол. И для него важны игроки в идеальной физической форме. Только они могут давать нужный стиль. Поэтому, полагаю, одна из причин – Кокорин давно не играет полные матчи. Чтобы вернуться в ритм, нужно провести хотя бы 5-6 матчей в старте. Но ему такой возможности не дают. Сколько бы ты ни тренировался, это не заменит игры.

Влахович отказался продлевать контракт, но никто не сомневается, что именно он – основной нападающий. Да, это огромная потеря, но его будут использовать до последнего. Поэтому Кокорину придётся бороться с ним. У Александра только семь матчей за девять месяцев. В таком режиме тяжело войти в форму.

Если Кокорину комфортно во Флоренции, если он видит свой шанс, то, конечно, надо продолжать борьбу. Взять моего земляка Шомуродова. Видно, что он центральная часть проекта Моуринью. Это футболист основного состава. В случае с Кокориным всё иначе. К нему нет такого доверия. И ему будет сложно его заслужить. Если он захочет оставаться игроком замены до конца контракта, то это его выбор.