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«Зенит» – «Ювентус», Лига чемпионов, 20 октября 2021 года, история теневого лидера петербургской команды Дугласа Сантоса

После травмы учился ходить заново. История теневого лидера «Зенита»
Евгений Марков
История теневого лидера «Зенита»
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Дуглас Сантос не употребляет алкоголь и не набьёт себе татуировку.

После ухода Эрнани в 2019 году левый защитник Дуглас Сантос остался единственным бразильцем «Зенита» и попал под капитанскую опёку Артёма Дзюбы, с которым очень хотел общаться, но не мог. Не понимал на тот момент русский, а у Артёма было (и есть) «не очень с португальским».

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Зато после 80 матчей за «Гамбург» и странного периода в «Гранаде» (Дуглас сыграл ноль раз и почти сразу уехал в «Удинезе») бразилец говорил на немецком и испанском, что помогало ему общаться с питерскими аргентинцами, а также с Нобоа и Барриосом.

Так что когда Дугласа спросили, с кем из игроков «Зенита» он бы отправился на необитаемый остров, бразилец, естественно, назвал Барриоса (который выбрал Петербург на полгода раньше Дугласа), а также подъехавших соотечественников – Малкома и Вендела.

Теперь русский язык в исполнении Дугласа звучит увереннее, он не только здоровается с сотрудниками базы и признаётся болельщикам в любви, но и строит предложения из базовых слов. А ещё за два сезона в Петербурге защитник не только стал одним из лидеров основы, но и вожаком для бразильской группы «Зенита», куда летом добавился Клаудиньо.

А ещё вы могли упустить, что Дуглас стал для «Зенита» незаменимым:

  • за 2,5 года в Петербурге провёл 86 матчей (пропустив в двух предыдущих сезонах РПЛ всего по две игры из 30);
  • забил с позиции левого защитника три гола и отдал 13 голевых передач;
  • дважды выиграл РПЛ и Суперкубок, один раз взял Кубок;
  • в этом сезоне не пропустил ни одного матча;
  • выводил команду на «Стэмфорд Бридж» с капитанской повязкой;
  • Семак выделяет разносторонность Дугласа и считает его теневым лидером команды.

И пускай Дуглас пока не основной капитан, но он третий в списке после Ловрена (ошибается всё чаще) и Дзюбы (играет всё реже) и в будущем претендует на звание почётного легионера «Зенита» и очень любимого бразильца.

За его игрой, подачами и рывками с левого края могли остаться незамеченными жизнь, привычки и человеческая история Дугласа. В этом тексте мы познакомим вас с самым взрослым и опытным из питерских бразильцев. И тем, кто скоро может стать первым и главным капитаном «Зенита».

Благодаря Дугласу бразильцы «Зенита» чувствуют себя комфортно. Конечно, ведь он никогда не матерится!

Громкий заход Халка в 2012 году и дальнейшее расслоение внутри команды в своё время развалили «Зенит» Спаллетти. Уход Денисова, ссылка Кержакова в дубль – всё это напоминания о той истории, когда футболисты поделились на ребят со двора нашего и со двора чужого. Сейчас же, когда бразильцев сильно больше, заметно, что международный кружок «Зенита» дружный и Дуглас Сантос в нём главный.

Фото: fc-zenit.ru

Во-первых, самый взрослый и опытный среди бразильцев (Дугласу – 27, всем остальным – по 24). Во-вторых, играет за «Зенит» дольше их всех. В-третьих, питерские бразильцы говорят, что Дуглас для них пример.

Вендел – тот самый бразилец с золотыми айфонами и «сториз» с голым торсом из пригорода Рио под названием Дуки-ди-Кашиас – с улыбкой рассказывает, что Дуглас спокойный и немного на своей волне, но в нужный момент подсказывает и успокаивает. И может по делу напихать, но никогда при этом не перейдёт на мат.

О том, что в «Зените» порядок с атмосферой и бразильцы чувствуют ту самую волну, понятно и по тому, как питерцы отмечали дебютный гол Вендела в ворота ЦСКА в прошлом сезоне. Игроки мощно вцепились в объемную причёску новичка, а Дуглас после матча посмеялся: «У Вендела хорошие волосы, поэтому каждый хотел забрать чуть-чуть себе».

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Дружит с Халком, который посоветовал ехать в Россию

Дуглас родился в Жуан-Песоа, столице восточного бразильского штата Параиба – там же где и Халк, который в своё время убедил Сантоса: переезд в Россию – правильное решение, а Петербург – большой туристический город.

Бразильцы не просто общаются, но и дружат. В январе прошлого года Халк позвал Дугласа в гости: спрашивал, как идут дела в «Зените», как ему Петербург и новый стадион. Обменялись футболками, поужинали, а ещё Халк попросил передать привет Сергею Семаку, которого вспомнил как спокойного, рассудительного и умного футболиста.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дугласу, кстати, повезло больше – с этого сезона российскую лигу показывают в Бразилии, а сам игрок радуется, что в России – в отличие от услышанного от партнёров по «Гамбургу» – открытые и радушные люди. Да и вообще Россия похожа на Бразилию.

«По ритму жизни, по отношению к ней людей, – объяснил Дуглас в интервью «Матч ТВ». – Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально».

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Бедное детство. Травма. Как заново научился ходить

В детстве Дугласу приходилось выбирать: либо ехать на тренировку на автобусе и экономить на еде, либо питаться плотнее, но идти пешком. Денег не хватало. Папа работал водителем, мама была домохозяйкой, бабушка давала мотивационные советы, а сестра Майара называла брата героем и говорила, что он всегда может добиться большего.

Как и многие бразильские футболисты, маленький Дуглас упражнялся на улице с мячом, тренировался с отцом и совмещал футбол с футзалом.

Фото: РИА Новости

А потом — в 13 лет — случилась эта ужасная травма! На одном из соревнований Дуглас сломал бедренную кость. Оперировали в обычной городской больнице, так что шрам остался на всю жизнь. «Мне разрезали ногу, подвинули кость и вставили металлические штифты, которые до сих пор во мне», – рассказывал Дуглас Sports.ru.

Четыре месяца не мог ходить, а потом почти на протяжении года заново учился ходить; просыпался в пять утра, когда на улице было пусто, выбирал себе точку и шёл до неё вместе с мамой.

Обошлось. Так что через много лет мама Дугласа плакала от счастья – что сына вызвали в сборную Бразилии. И он к тому же стал чемпионом домашних Олимпийских игр в 2016-м.

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Жена Дугласа – его первая любовь

Дуглас познакомился с Кристиной в школе: увидел, замер и спросил у друга – кто она? «О, это очень религиозная девушка с особенными взглядами на жизнь. Поэтому, если будешь с ней общаться, надо быть аккуратнее», – услышал он. И тут же ответил: «Она всё равно будет моей».

«В тот момент я действительно всё для себя понял, – вспоминал Дуглас в интервью «Матч ТВ». – Пути назад уже не было. Это была та самая любовь с первого взгляда».

В 2014 году пара поженилась.

Воспитывают двух дочерей.

А так в их семье проходят детские дни рождения.

Дуглас – классический бразилец. Заметно по его набожности и увлечениям

1. С кумиром детства – Роналдиньо – Дуглас играл в «Атлетико Минейро» (там же пересёкся с Жо и Диего Тарделли), а в юности перенимал его технику и выделял для себя трюк с обманным движением ноги вокруг мяча.

2. Дуглас – христианин, религия не позволяет ему заключать пари, а его настольная книга, Библия, всегда с ним. «Что беру с собой, кроме формы? Где бы я ни был, со мной всегда Библия, – рассказывал Дуглас пресс-службе «Зенита». – Это одна из тех вещей, которой я пользуюсь чаще всего. Чтобы укреплялось не только тело, но и дух».

Бразилец также объяснял, зачем футболисты у него на родине собираются в круг. Перед игрой просят у бога удачи, а после – благодарят за успех.

3. Дома в Бразилии ходит с друзьями на пляж Байа-Формоза, где купается в море, катается на сёрфе и играет в футволей (волейбол ногами через сетку). Может от рассвета до заката кататься на квадроцикле.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Живёт по чётким правилам: резко против алкоголя и никогда не набьёт тату

Почему против тату?

«Отчасти это связано с тем, что я – религиозный человек, а отчасти с тем, что мой дед всегда говорил мне в детстве: «Только попробуй наколоть себе что-нибудь, я тебе уши оторву! – так игрок объяснял отказ от тату. – И я вырос с убеждением, что никаких татуировок на мне не будет. Никогда не было такого желания, а сейчас и подавно.

Мне комфортно без них – можно выбирать любую одежду, а не надевать, например, что-то с длинным рукавом, если там, куда ты идешь, нежелательно показывать рисунки на руках. Но я совершенно спокойно отношусь к тому, что многие люди делают татуировки – у каждого своя жизнь и свой выбор».

К алкоголю и табаку Дуглас также относится категорично: «Это не моё, совершенно не нравится». Одна из причин – религиозность.

«В Писании сказано, что можно выпить лишь один бокал вина – но разве кто-то ограничивается одним? Второй-третий – вот человек уже и напился, потерял контроль над мыслями и делами. Я такое не приемлю.

Мне хочется всегда сохранять голову ясной и контролировать свои поступки, чтобы потом не испытывать чувство стыда. Конечно, человек и в трезвом уме может совершать ошибки, но алкоголь лишь подталкивает его к этому».

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«Немцы ведь хитрые». Однажды Дугласа на месяц лишили прав

Дело было в Гамбурге, где Дуглас знал расположение радаров, но не подозревал, что скорость могут измерять из обычной на вид машины.

«Вот я периодически на такие «ловушки» и натыкался, однажды даже на месяц лишили прав. Немцы ведь хитрые, – рассказывал игрок «Матч ТВ». – Но вообще меня с позитивной стороны удивила немецкая пунктуальность: это помогло стать человеком более ответственным и обязательным.

Сначала подумал – боже мой, сколько условностей. Включая раздельный мусор. Но штрафы уже платить не хотелось, так что пришлось стать дисциплинированным».

Просто хорошая история о Дугласе

В октябре 2019 года бразилец прошёл по Петербургу в костюме синегривого льва – таким образом поучаствовал в благотворительной акции клуба «Давай-давай!» и вместе с её участниками собрал более миллиона рублей на лечение детей.

«Ни разу не надевал таких костюмов, – радовался Дуглас. – Приятно знать, что могу помочь кому-то сделать жизнь немного лучше. Хорошая мотивация и для меня, и для всех людей – если есть возможность помочь, нужно это делать».

***

Сегодня «Зенит» играет в Лиге чемпионов с «Ювентусом», и незаменимый защитник Сантос будет в составе. Вы обязательно узнаете его по мощным проходам через левый фланг, а также по отсутствию татуировок на теле.

Ведь теперь мы знакомы с ним ещё лучше!

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