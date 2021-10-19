Тайм сезона в Лиге чемпионов! «Атлетико» и «Ливерпуль» забили четыре

Еврокубковые матчи «Атлетико» и «Ливерпуля» уже становятся классикой. В этот раз команды встретились в Мадриде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. И матч начался просто огненно. Вряд ли многие ожидали такого развития событий.
В прошлый раз «Ливерпуль» и «Атлетико» встретились полтора года назад в плей-офф Лиги чемпионов. Первые тогда неслись к титулу чемпионов Англии и казались фаворитами, а вторые взяли и вышвырнули соперника из турнира, победив и дома, и в гостях. Диего Симеоне перед сегодняшним матчем вспомнил о тех событиях и заявил, что «Атлетико» выиграл ещё до входа на стадион.
Похоже, в «Ливерпуле» слова Симеоне услышали все. И приехали мстить. Первый гол состоялся уже на 8-й минуте, и главным героем (в очередной раз) стал Мохамед Салах. Египтянин в двух последних матчах накручивал соперников пачками. Почему бы не повторить? В этот раз отдыхать отправились трое.
«Ливерпуль» продолжил давить и забил второй гол уже через пять минут. На этот раз Наби Кейта шикарно поймал летящий мяч и не дал шансов Яну Облаку.
А потом игра перевернулась. «Атлетико» взял себя в руки и стал переходить центр поля, что сразу привело к проблемам для «Ливерпуля». Первый мяч хозяева отыграли уже на 20-й минуте. Гол получился курьёзным. Несильный то ли пас, то ли удар прошил штрафную и нашёл ногу Антуана Гризманна. А на 34-й минуте «Атлетико» сравнял. В этот раз Гризманн всё сделал чётко — рывок, удар.
Что в итоге? Два красивых гола за пять минут от «Ливерпуля» и неожиданность в виде беспомощного «Атлетико». Зеркальная картина всего через несколько минут и блестящий камбэк. И всё это за 45 минут. Похоже, мы увидели лучший тайм сезона в Лиге чемпионов.
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