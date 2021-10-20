«Атлетико» с «Ливерпулем» сыграли безумный и нелогичный матч. Всё решили случайности

«Атлетико» — «Ливерпуль» — одна из главных вывесок всего группового этапа Лиги чемпионов. А дополнительной остроты матчу добавило турнирное значение. После ничьей с «Порту» для «Атлетико» стало очень желательно обыграть «Ливерпуль» хотя бы дома. Гостям проще: у них две победы и зона комфорта, которую не разрушило бы даже поражение.

Диего Симеоне удивил с составом. Кондогбиа в роли центрального в центре защиты, рядом с Фелипе и Эрмосо – неожиданное решение, он бы там не вышел, если бы был доступен Савич. Хименес попал в заявку, но перед матчем тоже была информация о травме – видимо, он оказался не готов играть весь матч. Также не готов был Льоренте, который способен закрыть сразу несколько позиций. В итоге справа вышел Триппьер, в центре полузащиты –Де Пауль и Лемар, а в опорной зоне – Коке. Группу атаки Симеоне постоянно ротирует, в этот раз с первых минут выпустил Гризманна и Феликса. И типичная расстановка 3-5-2, которая с мячом превращается в 4-4-2 за счёт гибридной позиции Карраско на правом фланге.

У Юргена Клоппа, напротив, всё было предсказуемо. По сравнению с предыдущим матчем (с «Уотфордом») он сделал всего одну замену: Алисон занял привычное место в воротах. Матип осенью выглядит первым выбором в пару к ван Дейку, Трент и Робертсон на флангах защиты, Милнер и Кейта в полуфлангах, Хендерсон в роли разыгрывающего опорника (уже не в первый раз с начала сезона), фирменная тройка в атаке. Никаких сюрпризов.

Сюрпризом стал быстрый гол. Ситуация не выглядела опасной, Салах получил мяч на бровке. Но это не оправдывает защитников, которые безобразно сыграли в эпизоде. Салах по очереди на ложном замахе убрал Карраско, Лемара и Коке. Странная наивность от команды, которая превратила контактный оборонительный футбол в бренд. Гол, правда, забил рикошетом Милнер, но это не отменяет плохой игры защиты. И великолепия Салаха, естественно. Очередной прекрасный гол – сейчас он забивает их на потоке.

«Ливерпуль» забил первым же ударом. До гола «Атлетико» владел мячом 27% времени и всего пару раз выбрался на чужую половину поля. А реакция хозяев на пропущенный гол удивила даже больше, чем локальный провал в защите: команда как будто рассыпалась. За четыре с половиной минуты между голами Салаха и Кейта хозяева сделали всего девять точных пасов. Ужасная реакция. «Ливерпуль» играл в пас, выигрывал подборы и даже не особо давил. Но всё равно забил ещё: после очередной неудачной подачи мяч отлетел к Кейта, который стоял один на линии штрафной и мощно пробил в ближний угол в касание.

При 2:0 задача «Ливерпуля» казалась простой. Конечно, не нужно было ставить «автобус» и играть на удержание, но некоторый переход инициативы к «Атлетико» выглядел закономерным. Но этого не случилось. Напротив, Симеоне на бровке не подгонял команду, а жестами пытался успокоить.

Почему – стало понятно довольно быстро. Пусть «Атлетико» горел 0:2, но для Симеоне было важнее придерживаться плана и иметь возможность атаковать на пространстве. Высокая линия защиты «Ливерпуля» была лучшим шансом на остроту для игроков вроде Гризманна, Карраско и Де Пауля. Например, в середине тайма Гризманн вышел один на один после типичной контратаки мадридцев из глубокой позиции: Де Пауль отобрал мяч у своей штрафной и одним забросом вывел форварда на вратаря. Правда, Гризманн упустил момент, но сам выход показательный.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Выход Гризманна на Алисона случился уже при счёте 1:2, а за пять минут до этого «Атлетико» забил после углового. Кейта легко дал себя пройти, а дальше сказалось расположение гостей при угловом: девять человек в штрафной (в две линии), один – перед подающим. И никого на подборе. Коке и Эрмосо вдвоём контролировали зону перед штрафной. Очевидно, проход Лемара в сторону лицевой усугубил ситуацию: защитники ещё больше вжались в штрафную.

При 1:2 – уже совершенно другой расклад. Хозяева вернулись в игру и действовали в своём стиле: с редким розыгрышем на чужой половине поля, но зато с регулярными резкими выходами из обороны.

Важное уточнение: этот закрытый стиль, присущий Симеоне исторически, уже давно не является для него планом А во всех матчах. Новая схема – это явная попытка играть в более доминирующий футбол и задействовать на поле больше креативных футболистов. Но даже в рамках своего нового стиля «Атлетико» легко откатывается в привычный низкий блок в больших матчах, и это работает. Как с «Барселоной», где мадридцы владели мячом меньше 30%.

Да, это отказ от владения, но не нужно путать такую игру с пассивностью. Каждая потеря «Ливерпуля» потенциально вела к остроте у ворот Алисона.

«Атлетико» не забивал в контратаках, зато забил ещё один гол за счёт индивидуального мастерства. И опять Кейта легко дал себя обыграть. На этот раз — Феликсу. Эпизод не выглядел опасным, пока Феликс не протащил мяч на дриблинге к чужой штрафной, стянув на себя нескольких соперников. А потом отдал умную передачу Гризманну: одновременно на ход ему и в противоход ван Дейку. Защитнику пришлось разворачиваться дважды за две секунды. Блестящая игра Феликса, который, по сути, придумал гол из ничего. Хотя и ван Дейк не доиграл до конца, несмотря на то что казалось, что он мог успеть заблокировать удар Гризманна.

В перерыве Симеоне всё-таки выпустил Хименеса вместо Кондогбиа, а Клопп убрал Кейта, который лично несёт большую ответственность за два пропущенных гола. Фабиньо занял место в опорной зоне, Хендерсон перешёл налево.

Трудно сказать, насколько смелее Симеоне планировал играть во втором тайме. На первых минутах обе команды чередовали отрезки владения. Но уже через семь минут после перерыва Гризманн был удалён за удар Фирмино ногой по шее, поэтому планы снова перестали иметь значение.

После удаления Гризманна и до пенальти стиль «Атлетико» уже не допускал разночтений. Хозяева защищались низким блоком в схеме 5-4-1, а «Ливерпуль» давил и легко доводил мяч в атакующую треть. Четыре удара из штрафной за 20 минут игры, пусть и без явных моментов: гости доминировали, но давление не переходило моменты. Помог соперник. Вообще, Эрмосо наивно сыграл в штрафной и после простого заброса от защитника через полполя натолкнулся на Жоту.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Салах реализовал пенальти и сделал задачу мадридцев почти невыполнимой. Времени, чтобы играть закрыто, дожидаясь шанса, уже не было: нужно было давить в меньшинстве, да и ничья не так чтобы устраивала. В такой ситуации можно было рассчитывать только на индивидуальное мастерство или ошибки соперника. Одну почти получили: Жота неаккуратно подтолкнул Хименеса после стандарта, и тот выжал из этого касания максимум. Судья Даниэль Зиберт сам посмотрел повтор и передумал давать пенальти.

Матч получился драматичным и нелогичным. Голы в первом тайме были следствием стечения обстоятельств либо индивидуального мастерства. «Атлетико» в отличном стиле вернулся, и при счёте 2:2 второй тайм мог дать рестарт планам Симеоне и Клоппа, но удаление Гризманна снова всё испортило, сведя игру к единственному возможному сценарию. И в этом сценарии до самого пенальти хозяева заслуживали комплиментов.

Ничейный матч по моментам с яркими выступлениями с обеих сторон. Конечно, Салах будет в центре внимания, но и Феликс заслужил комплименты. А главный герой – и антигерой «Атлетико» — конечно, Гризманн. Он вернул команду в игру при 0:2, упустил выход один на один и подставил своих удалением. Драма, невероятное стечение обстоятельств и немного несправедливый исход. Типичная Лига чемпионов.