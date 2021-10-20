«Спартак» — «Лестер». Онлайн. Ждём ещё одного подвига от российского клуба

Привет, друзья! Сегодня, 20 октября 2021 года, российские клубы встретятся с очередными соперниками в еврокубках. Это онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» (начало игры — в 17:30 мск) и матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (начало — в 22:00 мск). Соперники весьма грозные, но «Спартак» уже одерживал сенсационную победу в Неаполе (обыграли лидера чемпионата Италии), а «Зенит» достойно смотрелся в Лондоне с лучшим клубом Европы (почему бы на этот раз порадовать не только игрой, но и результатом?). Видеотрансляцию обоих матчей можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а мы расскажем о главных событиях в режиме «лайв». Кто знает, возможно, эта еврокубковая неделя для клубов РПЛ будет даже успешнее предыдущей.
📌 А вот материал, в котором собрано всё, что нужно знать о сопернике «Спартака». Кстати, там же указано, в чём шанс российского клуба.
🕯 20 октября — страшная дата для «Спартака». В 1982 году состоялась крупнейшая спортивная трагедия страны — давка в «Лужниках».
Где смотреть видеотрансляцию матчей «Спартак» — «Лестер» и «Зенит» — «Ювентус»?
📺 Матчи с участием российских клубов в еврокубках можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция игры «Спартак» — «Лестер» начнётся в 17:00 мск, а «Зенит» — «Ювентус» — в 21:45 мск.
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