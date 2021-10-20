Чемпионат мира раз в два года всё реальнее. Новые подробности от ФИФА

Похоже, в футболе грядёт очередная революция. Согласно данным Cadena Ser, ФИФА отправила в национальные федерации документ, в котором сообщила о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Изменения предлагают ввести после ЧМ-2026.

Новые подробности реформы

Помимо этого, ФИФА рассказала о плюсах нового календаря для национальных команд. По мнению организации, изменения помогут снизить нагрузку на футболистов, поскольку они будут проводить в сборных не 50 дней, а 30. Плюс сократят количество матчей в отборочных циклах (их будет не больше семи), а игры будут проводить в два окна: в октябре и марте.



В ФИФА привели в пример Лионеля Месси, налетавшего в период с 2014 по 2018 год более 324 тыс. км. Если верить данным организации, то реформа позволит сократить это расстояние до 157 тыс. км. с 2026-го по 2030-й. Общее количество матчей для южноамериканских сборных за четырёхлетний цикл сократится с 38 до 34, а европейских — с 44 до 43. Чемпионаты мира планируют проводить в чётные года, а для континентальных турниров выделить нечётные.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, в чём заключается преимущество перехода на новую систему проведения чемпионатов мира.



«Преимущества чемпионата мира каждые два года кажутся мне очень очевидными. Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать надежду и сенсации миру. Когда было решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года, было 40 команд, сейчас нас 211.



Идут разговоры о заявке на проведение одного чемпионата мира от пяти стран, и если мы будем говорить об организации этого турнира каждый год, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран», — сказал Инфантино.

Когда появилась идея

Впервые о проведении чемпионата мира по двухлетнему циклу заговорили в мае нынешнего года на конгрессе ФИФА. С такой инициативой выступил представитель Саудовской Аравии, а его идею поддержали 166 федераций. После этого ФИФА приступила к исследованию возможной реформы.



Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора ФИФА по глобальному развитию, считает, что болельщикам нужны понятные турниры, соревнования с высокими ставками.



«Представьте: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; в 2027-м — чемпионат Европы и другие континентальные турниры; а в 2028 году — снова чемпионат мира, и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», — говорил Арсен в интервью L’Equipe.

Кто выступил с критикой

Идея о проведении чемпионата мира каждые два года не вызвала восторга у президента УЕФА Александера Чеферина. Он даже пригрозил бойкотом со стороны европейских команд, если ФИФА реализует свой план. По его мнению, проведение чемпионата мира раз в два года снизит значимость турнира, а также негативно скажется на здоровье игроков. Против реформы выступали и Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) и Ассоциация европейских футбольных клубов.

Чемпион мира, бывший футболист сборной Германии Филипп Лам рассказал о минусах возможной реформы. По его мнению, она негативно скажется на игроках и болельщиках.



«Сокращение срока между чемпионатами мира создаст впечатление, что главный элемент футбола — деньги. Крупные спортивные соревнования требуют терпения и времени. Это важно для их устойчивости. Слишком большое количество футбола окажет влияние на болельщиков. Крупные турнира навсегда остаются в памяти. Греки четыре года носили титул чемпионов Европы, португальцы — пять, испанцы — восемь. Если проводить крупные турниры каждый год, то они станут подобны очередному каналу в социальных сетях или новому приложению в телефоне. Большое количество напряжённых матчей скажется и на игроках. Я покинул сборную в 2014-м, поскольку уже не тянул высокие нагрузки, но при этом играл за клуб ещё три года».

С критикой возможной реформы выступил исполнительный директор Adidas Каспер Рёрстед. Эта компания является одним из главных спонсоров ФИФА.



«Не думаю, что стоит проводить чемпионат мира каждые два года. Есть ведь ещё и другие турниры: Евро, Копа Америка. Следует оставить время для иных вещей. Я большой фанат футбола, но считаю, что по телевидению также стоит больше показывать биатлон, гандбол, лыжные гонки, теннис. Если мы будем усиленно продвигать только один вид спорта, это не принесёт никакой пользы».



Голосование по поводу реформы состоится в декабре. ФИФА предполагает, что она будет одобрены большинством федераций. Впрочем, пока неизвестно, как на проект отреагируют главы УЕФА и КОНМЕБОЛ, ранее выступавшие против.