Власти Москвы обсуждают новый локдаун. Неужели «Спартак» переедет в Химки?

В Москве с 30 октября могут ввести краткосрочный локдаун. Согласно данным Forbes, в столице запретят посещение массовых мероприятий до 7 ноября в случае ухудшения статистики по заболевшим коронавирусом. При этом не будет никаких исключений даже для привитых людей, а введение QR-кодов не планируется.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Причина такой инициативы понятна — увеличение числа заболевших ковидом. Теперь этот вопрос решат на самом высоком уровне. Идею Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, её обсудят на совещании с президентом Владимиром Путиным. Власти столицы могут ввести локдаун, если количество заболевших в период с 21 по 28 октября превысит количество с 13-е по 20-е число.

Ситуация со статистикой заболеваний не внушает оптимизма. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 847 новых заражённых, что на 147 больше, чем вчера. 18 октября эта цифра была ещё выше — 6 823. При этом сегодня, 20 октября, в стране установлен новый максимум по числу летальных исходов.

Какие матчи РПЛ могут пройти без болельщиков

Естественно, в таком случае запрет коснётся и матчей РПЛ в Москве. Если локдаун введут, то больше остальных из-за отсутствия болельщиков пострадает «Спартак». В период возможных ограничений красно-белые проведут два матча на своём стадионе (30 октября с «Ростовом», а 7 ноября с «Локомотивом»). 6-го числа зрители не увидят вживую встречу «Динамо» с «Краснодаром». Сегодня «Спартак» сыграет в Москве с «Лестером», и этот матч согласно требованиям Роспотребнадзора смогут посетить не более 13,5 тыс. болельщиков. Похоже, в ближайшие недели столичным клубам останется лишь мечтать о таком количестве зрителей.

По информации «Чемпионата», резервный стадион «Спартака» в РПЛ — «Арена Химки». Не исключено, что московский клуб переедет (пусть и на короткое время локдауна) именно туда. Ведь ограничения, которые могут ввести власти, затронут только столицу, а не Московскую область.



6 ноября – день матча «Спартака» с «Локо», а подмосковный клуб сыграет в Самаре. А вот встречи «Спартака» с «Ростовом» и «Химок» с «Уралом» накладываются друг на друга. Сможет ли поле стадиона выдержать два матча РПЛ за два дня – большой вопрос.

Стоит ли ждать приостановки чемпионата

В марте 2020 года РПЛ приостановила чемпионат после 22-го тура из-за вспышки коронавируса. Оставшиеся встречи доиграли уже в июне-июле. В настоящий момент клубы проводят домашние матчи с ограниченным количеством болельщиков, при этом решение принимается исходя из требований региональных отделений Роспотребнадзора.

Вряд ли нам стоит ждать очередной приостановки РПЛ — самые жёсткие ограничения пока что ждут лишь Москву. И пока только в теории. В РФС и РПЛ ждут официальных распоряжений властей, но главное в этой истории — решение властей каждого региона отдельно. Ситуации, когда в одном туре одни матчи проводились со зрителями, а другие — без, в этом сезоне уже случались.