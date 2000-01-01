В Москве могут ввести локдаун. Какие матчи рискуют пройти без зрителей

Власти столицы обсуждают период «домашнего режима», если число новых случаев коронавируса в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября. Вот какие матчи могут остаться без зрителей.