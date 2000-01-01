В Москве могут ввести локдаун. Какие матчи рискуют пройти без зрителей
Власти столицы обсуждают период «домашнего режима», если число новых случаев коронавируса в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября. Вот какие матчи могут остаться без зрителей.
30 октября — футбол, РПЛ: «Спартак» — «Ростов»
Стадион «Открытие Арена».
2 ноября — хоккей, КХЛ: ЦСКА – «Автомобилист»
Стадион «ЦСКА Арена».
4 ноября — баскетбол, Евролига: ЦСКА — «Фенербахче»
Дворец спорта «Мегаспорт».
5 ноября — хоккей, КХЛ: «Динамо» – «Амур»
Стадион «ВТБ Арена».
6 ноября — футбол, РПЛ: «Динамо» — «Краснодар»
Стадион «ВТБ Арена».
6 ноября — хоккей, КХЛ: «Спартак» — «Динамо» Минск
Дворец спорта «Мегаспорт».
7 ноября — футбол, РПЛ: «Спартак» — «Локомотив»
Стадион «Открытие Арена».
7 ноября — хоккей, КХЛ: ЦСКА — СКА
Стадион «ЦСКА Арена».
В Москве могут ввести локдаун. Какие матчи рискуют пройти без зрителей
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