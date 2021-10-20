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«Барселона» — «Динамо» Киев, Лига чемпионов: крупнейшее поражение «Барсы» дома, хет-трик Шевченко, 1997 — как это было

«Уже падая, Шева просил отдать ему пенальти». Как Киев громил «Барсу» на «Камп Ноу»
Олег Лысенко
Как Киев громил «Барсу» на «Камп Ноу»
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За это «Динамо» переживал весь бывший Союз.

Киевское «Динамо» конца 1990-х было явлением европейского масштаба. Когда команда Лобановского билась за финал Лиги чемпионов с «Баварией», ей сопереживал весь бывший Союз. А самой яркой визиткой той восхитительной плеяды стали две победы над «Барселоной» с неправдоподобным общим счётом 7:0.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Динамо К
Киев, Украина

0:4 от Киева в 1997-м — худшее, что случалось с сине-гранатовыми на «Камп Ноу». В ожидании новой встречи каталонцев с киевлянами вспоминаем тот легендарный матч с его участниками — Владиславом Ващуком и Александром Хацкевичем. Но прежде — несколько фактов.

  • В Киеве бело-синие разнесли «Барсу» — 3:0.
  • За четыре дня до игры с киевлянами каталонцы победили «Реал» в Мадриде — 3:2 (забивали Ривалдо, Луис Энрике и Джованни). Это к разговорам о «немощности» той «Барселоны».
  • Лобановский выставил на матч 10 украинцев и одного белоруса — Хацкевича (второй, Белькевич, остался в запасе). Других легионеров в команде не было.
  • Три участника матча впоследствии получат «Золотой мяч» — Ривалдо (1999), Луиш Фигу (2000) и Андрей Шевченко (2004). Лучший футболист Европы 1994 года Христо Стоичков пропустил игру из-за травмы и операции.

А теперь послушаем победителей.

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— 3:0 в первом матче в Киеве всю Европу шокировали. Вас тоже?
Ващук: Ну да, было ощущение нереальности. В нас не особо верили, а оказалось — можем обыгрывать даже «Барселону». Радовались. После такого переключиться на свой чемпионат было очень сложно — совсем другой уровень. Но Валерий Васильевич не давал задуматься об этом — через эти матчи готовил команду уже к ответной игре в Барселоне. Когда летели туда, в прессе писали, что нас порвут и не дадут выдохнуть — настолько серьёзно «Барса» настроена. Уже на месте нас долго не выпускали из аэропорта, потом повезли не на тот стадион — на какой-то запасной вместо «Камп Ноу». Всё время организаторы нас передёргивали, создавали сложности. Тогда об этом не задумывались, потом проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что они всеми способами старались нас замедлить, сбить с правильного пути.

Когда вышли на «Камп Ноу» — голова закружилась. Поле будто в кратере вулкана находится: нехватка кислорода — дышать тяжело. Со свистком всё прошло. И побежали. Они хотели играть в футбол, а мы делали то, что нам нужно было. «Барса» играла, а «Динамо» — забивало.

Хацкевич: У испанцев, по-моему, любимое слово mañana — завтра. Так что хорошо, что мы в конце концов добрались до гостиницы и потренировались на «Камп Ноу». Но вообще такие моменты в Лиге чемпионов немного удивляли.

Места боевой славы полковника Лобановского Места боевой славы полковника Лобановского

— В процессе подготовки к «Барселоне» было что-то необычное?
В.: Мы никогда не готовились специально к одной игре — ни к «Арсеналу», ни к «Барсе», ни к кому-либо. Концепция Валерия Васильевича заключалась в том, что мы должны обыгрывать всех. Мы и представить не могли, что будем играть на равных с «Ювентусом», «Барселоной», «Баварией». Лобановский будто включил в нас уверенность в собственных силах. Внушил нам мысль, что уже завтра мы начнём побеждать; и даже ничья — неудовлетворительный результат.

Х.: После первой игры — я в ней не участвовал — все думали, что это случайность. В каталонской прессе было очень много скепсиса по отношению к нам: мол, на своём поле всё докажем и расставим на свои места. При том, что у «Динамо» после трёх туров было 7 очков. Накачек не было, но до нас доносили настроения местных СМИ и соперников. Когда ехали на игру, болельщики показывали на пальцах — 3:0, 4:0. 4:0 и получилось — только не в пользу «Барселоны».

Фото: fcdynamo.com

— Индивидуальные беседы Лобановский проводил?
В.: Он тонко чувствовал коллектив и старался не перегружать лишней информацией. Основные моменты доносились до всей команды. Бывали, конечно, и индивидуальные беседы, но не в таких количествах, как можно подумать.

— А установка на «Барсу» чем-то отличалась от других?
В.: Не думаю. Детали — состав на игру, раскладка, кто кого держит на стандартах, кто бьёт пенальти и т.д. — всегда вывешивались на листочках на стене раздевалки. А задача у нас была одна — победить. Может, в кулуарах кто-то и говорил о ничьей — футболисты этого никогда не слышали. Базовые принципы футбола мы обсуждали с первого дня Валерия Васильевича в команде — минимум касаний мяча в штрафной площадке, одно касание во вратарской на всех, а дальше — бежать вперёд, делать забегания, подавать. Каждый в своей зоне должен был отрабатывать. Не было такого, чтобы не хватало сил. Если у кого-то судорогами сводило ноги — значит, человек был не готов к этим физическим нагрузкам, и ему нужно было дорабатывать на тренировках.

Х.: Это сейчас футболистам разжевывают, кто в какой зоне, кто кого встречает, а у Валерия Васильевича такого не было.

В Барселоне была самая короткая установка на моей памяти. Лобановский назвал состав и вышел, оставив нас наедине с собой.

Мы между собой договорились страховать друг друга и создавать большинство в зонах мяча. Всё-таки игроки у «Барсы» были индивидуально сильные — Фигу, Ривалдо. Сейчас нападающие максимум вступают в прессинг в центре поля. А тогда и Шевченко, и Ребров дорабатывали до своей штрафной площади, до углового флага, стелились в подкатах. Вот эта взаимозаменяемость, универсализм были залогом успехов той нашей команды. Мы понимали друг друга с полуслова и играли как во дворе — с желанием, с охотой. Неважно, какая позиция: правый защитник Лужный мог оказаться на месте левого полузащитника Косовского — и так далее.

— Как вели себя каталонские звёзды — Фигу, Ривалдо? Не провоцировали?
В.: В большей степени «Реал» так играл, провоцировал. Тот же Миятович сам себя цеплял за ноги, выпрашивая штрафные, пенальти. Естественно, Ривалдо с Фигу пытались что-то создать. Но мы не были настроены заглядывать им в глаза — переживают они или смеются над нами. Мы были поглощены своей игрой.

Х.: В начале второго тайма, при 0:3, ван Гал ещё пытался разбудить команду. Но по его глазам футболисты понимали: уже ничего не исправить. Ну да, они больше владели мячом, но игра была у нас под контролем. Когда на 77-й минуте — а матч до сих пор перед глазами — мы всей командой пошли в прессинг и Серёга Ребров забил четвёртый, это уже была вишенка на торте.

Как забивал Шевченко

⚽️ 9’ После навеса опорного полузащитника Гусина справа опередил Витора Байю и головой переправил мяч в сетку.

⚽️ 32’ Всё примерно то же самое — только навешивал Калитвинцев — и не с игры, а со штрафного.

⚽️ 44’ После подножки Райцигера оформил хет-трик с «точки».

— Атмосферу на «Камп Ноу» помните?
В.: Конечно. «Барселоне» зрители махали белыми платками, а нам — аплодировали после матча. Редко такое бывает. На «Камп Ноу» любой команде сложно играть из-за размеров поля. С приходом Валерия Васильевича у нас на «Динамо» сделали такое же — 120 на 80 метров. В то время как соперники в Киеве сужали игру, мы действовали максимально широко. Крайние защитники должны были бегать буквально по бровке. Получается, мы привыкли к такому футболу ещё до того, как попали на «Барселону».

— Самый яркий эпизод матча?
В.: Мне запомнился момент, когда Шеву сбили. По-моему, он, уже падая, просил отдать ему пенальти. Обычно-то бил Ребров, но очень уж Андрей хотел сделать хет-трик. Никто не возражал.

Х.: После этого матча вся Европа узнала о Шевченко.

Фото: fcdynamo.com

— В чём была уникальность дуэта Шевченко — Ребров?
В.: Вы сами себе и ответили. Уникальность — в дуэте. У Лобановского всегда было два нападающих: в 1970-х — Блохин и Онищенко, в 1980-х — Блохин и Беланов, в 1990-х — Шевченко и Ребров. Всегда один гармонично дополнял другого. Команда и клуб — это как тетрис: собираешь по частицам. Сначала выбираешь направление, стратегию, а дальше подбираются люди под стиль и требования главного тренера.

— Как Лобановский отреагировал на 4:0?
В.: Был, как всегда, сдержан. Поздравил всех с победой и напомнил, что дальше нужно подтверждать свой уровень. Он нечасто улыбался, но мы видели: доволен. Нас в эмоциях не сдерживал. Но вообще Лобановский любил повторять: 15 минут мы радуемся победе и готовимся к следующей игре. То же самое с поражением. 15 минут расстраиваемся — и проехали. Жизнь продолжается.

Х.: Валерий Васильевич никогда не был многословным. Сдержанно поздравил, напомнил, что через три дня следующая игра. «Готовимся». На «Барсе» было много высоких гостей. Они зашли в раздевалку. Да, он улыбался, но эмоции всегда контролировал. Сейчас тренеры обнимаются с футболистами, целуются — у Лобановского такого не было.

— Немного отметили историческую победу?
Х.: Знаете, мы каждую победу отмечали (смеётся). Их у нас было много. Была Команда — и побеждали, и праздновали вместе.

— 10 украинцев и 1 белорус разгромили «Барсу» — сейчас это кажется неправдоподобным.
В.: Так ведь и в Советском Союзе, и в украинском футболе 1990-х везде играли свои. Лобановский не выбирал футболистов — он работал с теми, кто был в команде, и из них делал звёзд. Если уже делал ставку на человека, то верил в него даже тогда, когда тот и сам начинал в себе сомневаться. Убеждал, объяснял, давал шансы. Ни от кого, не глядя, не отказывался. Если Сабо [предыдущий тренер] некоторым говорил, что им пора заканчивать с футболом, ещё не начав карьеру, то у Лобановского все 20 человек заиграли. Кажется, один игрок только добавился. Валерий Васильевич показал: необязательно покупать готовых мастеров — надо уметь раскрывать талант в людях.

Х.: Конечно, заслуга Валерия Васильевича в этом огромная. Сплотил, внушил, заставил поверить в себя — так всё и было. Но правда и то, что поколение украинских футболистов сложилось прекрасное. В Барселоне я был единственный легионер в составе. Замечательный возраст — 21, 22, 23 года. Шева, кажется, самый младший был. Когда я слышу: «Пацаны бьются друг за друга», хочется ответить: бьются Усик с Джошуа. А мы — играли. И получали удовольствие от того, что делаем. Потому эта команда и гремела в Европе.

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