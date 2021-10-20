Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы? Расклады в группе после проигрыша «Лестеру»

«Спартак» пытался, но не смог. В 3-м туре группового этапа Лиги Европы в Москву приехал «Лестер». Начало получилось невероятно удачным для хозяев, а вот потом игра пошла по тому сценарию, который все ждали. За девять игровых минут «Лестер» забил три, а потом добавил четвёртый. И все мячи на счету форварда Патсона Дака. «Спартак» успел отыграть один гол, но на большее команду не хватило — 3:4.

Если вы вдруг забыли, в предыдущих турах «Спартак» дома проиграл «Легии», а затем героически одолел «Наполи» на выезде. Таким образом, в активе красно-белых сейчас 3 очка, а в таблице группы C команда занимает третье место. Лидирует сенсационная «Легия», у которой 6 очков. «Лестер» (4) поднялся на вторую строчку. Ну а последний пока «Наполи» (1).



Важное уточнение: с этого сезона в Лиге Европы изменился регламент. Команда, ставшая первой, отправится сразу в 1/8 финала, минуя первую стадию плей-офф. Второе место по старой схеме сыграет в 1/16 финала. А тот, кто финиширует третьим, выступит в плей-офф Лиги конференций. Так что без еврокубков останется только одна команда из четырёх — последняя.

Впереди у «Спартака» сплошные трудности. 4 ноября красно-белые вновь сыграют с «Лестером», но на этот раз в Англии. 24 ноября команде Руя Витории предстоит принять «Наполи». Плюс — матч будет домашним, минус — итальянцы приедут мстить. А в последнем туре «Спартак» сыграет в Польше с «Легией», которая дома успела победить тот же «Лестер». Этот матч пройдёт 9 декабря.

Но не для всех в этой группе третий тур позади. «Наполи» и «Легия» сыграют в Италии завтра, 21 октября. Таким образом, есть три сценария. Первый: «Наполи» выиграет, наберёт 4 очка и отправит «Спартак» на последнее место. Группа станет максимально плотной, и вполне вероятно, что в оставшихся турах каждый из соперников будет биться с красно-белыми за важнейшие очки для выхода в плей-офф.



Второй сценарий: «Наполи» и «Легия» сыграют вничью. «Спартак» останется на третьем месте, поляки закрепятся на первом, а «Лестер» сохранит вторую строчку и преимущество над красно-белыми и итальянцами. Для «Спартака» ситуация будет практически такой же, как в первом случае.



Третий сценарий: «Легия» победит в Неаполе и максимально приблизится к плей-офф. «Наполи» останется последним с 1 очком после первого круга. «Спартак» будет по-прежнему опережать итальянцев на 2 очка. А вывод для красно-белых один, и он очевиден. Нужно цепляться за любую возможность брать очки. Шансы есть, но каждый из оставшихся матчей будет настоящим испытанием.