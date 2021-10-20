Пике забил в ЛЧ больше, чем Рамос. Правда, других форвардов у «Барселоны» не нашлось

Этот текст уместно начать со статистического факта. 21 навес. Именно столько сделала «Барселона» в первом тайме матча с «Динамо». Мало того, что это в три раза выше средней нормы каталонцев за игру, – дело даже не в этом. А в том, что лидер топ-лиг по количеству навесов –«Ливерпуль» – за всю игру подаёт меньше, чем «Барселона» за один тайм.

Факт громкий, но выводы лучше делать осторожно. Не так давно в этом сезоне у Рональда Кумана уже случился аномальный матч: «Барселона» закидала навесами «Гранаду» и даже вытащила ничью в концовке, но тогда команда так играла от беспомощности, да и домашняя ничья с «Гранадой», пусть и спасённая на последних минутах – не повод для гордости.

В игре с «Динамо» навесы были частью плана, а не символом его отсутствия. Альба подал в штрафную четыре раза за 10 минут – уже достаточно, чтобы говорить о системе. Дест мог забивать после его подачи уже на второй минуте, но пробил чуть выше. Ну и Пике открыл счёт ближе к перерыву тоже после навеса, и тоже Альбы. Конечно, не совпадение. Кстати, это всего лишь первый гол «Барсы» в Лиге чемпионов – в третьем туре. Ну и символично, что забил Пике. Он же забил первый гол команды в чемпионате. Это его 16-й гол в Лиге чемпионов, он опередил Серхио Рамоса.

План заключался в том, что «Барселона» прессингом зажимала «Динамо» возле ворот. На Бущана регулярно выдвигался кто-то из группы атаки, центральные защитники были разобраны всегда – фактически выход из обороны отсутствовал. А позиционные атаки хозяев больше напоминали навал: как будто команда проигрывает на последних минутах и осаждает штрафную, постоянно подавая в борьбу.

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Такой стиль приносил моменты по нескольким причинам. Во-первых, «Динамо» не удавалось регулярно разбегаться. Всего 22 паса в финальную треть за тайм – это почти ничего (у той же «Гранады», которая выигрывала с третьей минуты, было больше). Высокая линия обороны представляет определённый риск, и если бы гости чаще наказывали забросами за спину, то защитники стали бы располагаться осторожнее – давление снизилось бы. Но без контригры этого не происходило, и давление продолжалось без пауз.

Вторая причина – «Барселона» легко растягивала низкий блок не только передачами, но и через индивидуальные действия. У Деста и Депая на двоих было 15 попыток дриблинга за тайм. И хотя они несколько раз потеряли мяч, подход всё равно работал: это стягивало соперников к мячу и освобождало либо коридор для рывка, либо, в случае синхронного движения команды, можно было переводить на другой фланг и эффективно атаковать на пространстве.



Ну и наконец, «Барселона» просто была явно сильнее в воздухе. Счёт выигранных воздушных дуэлей до перерыва – 9:1 в пользу хозяев, которые пять из восьми своих ударов нанесли головой.



«Барселона» до перерыва забила только раз, но была очень, очень близка ко второму. Как минимум после навеса Депая на Л. де Йонга, когда форвард не лучшим образом подстроился под мяч в голевой позиции.



План работал, «Барселона» создала четыре явных момента, по данным статистического портала Opta (у «Динамо» — два дальних удара, оба заблокированы), и тем неожиданнее были замены, которые Куман сделал в перерыве. Он выпустил Фати и Коутиньо вместо Л. де Йонга и Мингесы.



Естественно, это означало смену стиля. Бускетс и де Йонг вдвоём закрывали центр, Фати вышел на левый фланг атаки, Гави оказался на правом, а Коутиньо играл под Депаем. Вряд ли перемены случились из-за недовольства результатом, скорее Куман давал поиграть игрокам, которым нужно набирать форму после тяжёлых травм.

В первые 15 минут после перерыва «Барселона», быстро катая мяч низом, даже сильнее увеличила высоту владения. А вот моменты закончились: был контроль, гости не получали шансов зацепиться за мяч, но без особой остроты у ворот Бущана. Лучший момент в тайме (и во всём матче) каталонцы создали не в розыгрыше, а в прессинге, накрыв пас на вратаря. Фати чеканил мяч перед воротами, пока его не накрыл вратарь, потом пробил через себя. Этот эпизод совершенно вывел из себя Кумана: за то время, что Фати танцевал с мячом перед воротами, можно было забить дважды.

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Так и не увеличив счёт до комфортного, «Барселона» перешла в экономрежим. Ход игры изменился настолько радикально, что после 60 минуты до финального свистка по владению почти равенство: 55% на 45%.



Опасности не было, но минимальное преимущество было источником напряжения. Нет, гости не прижимали и у них не было какого-то стабильного источника моментов, просто нынешняя «Барселона» один гол может пропустить и из ничего. Сам факт регулярного появления соперников перед штрафной – уже негативный сигнал.



Наиболее опасный эпизод у ворот тер Штегена случился в середине тайма, когда Лангле заблокировал Гармаша в штрафной. Гармаш не сразу поднялся, а судья Клеман Тюрпен увидел в эпизоде только борьбу в корпус, хотя с некоторых ракурсов блокировка казалась вполне возможной. Это был чуть ли не единственный раз, когда контратака «Динамо» сработала. Ещё один эпизод случился в концовке, когда Караваев убежал в лицевук, но потерял равновесие убрать Альбу на противоходе. Но в то же время игра на встречных курсах создавала пространство и для «Барселоны». На 70-й минуте хозяева провели свою хорошую контратаку, в конце которой Коутиньо не попал из удобной позиции.

За полтора часа игры мы увидели три разных команды в форме «Барселоны». Первая пользовалась преимуществом в воздухе, зажимала прессингом и вдавливала соперников в штрафную, вторая здорово контролировала мяч и тоже не допускала контратак, но и не создавала моментов, а третья отказалась даже от стерильного контроля, зато могла забить в контратаке.



У этих трёх команд есть кое-что общее: отсутствие слаженного прессинга со стороны соперника. Игроки «Динамо» не встречали даже средним блоком, а только выстраивали автобус у штрафной. Разница с той же «Гранадой» в том, что «Гранада» выиграла 22 верховых дуэли, а «Динамо» — шесть. Запираться в штрафной при такой игре в воздухе было плохой идеей. Впрочем, «Барселона» даже в настолько удобном режиме не раскатала соперника – и это, пожалуй, главный итог матча. Все обстоятельства были в пользу команды Кумана, из такого сценария нужно выжимать больше.