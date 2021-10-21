«Зенит» опять солидно сыграл с топом. Но его захейтят за результат

Давайте начнём с ожиданий. Что многие из вас подумали, когда «Зениту» попался «Ювентус»? Если вы здраво оцениваете футбол, то первая мысль – шансов нет. Это же Италия, звёздный состав, крутой тренер, все прочие атрибуты, которыми мы награждаем большие клубы. К моменту приближение матча вряд ли что-то изменилось. «Юве» давно не терял очки в Италии, хлопнул «Мальмё» и «Челси». Какой уж тут «Зенит». Пара непринуждённых мячей, и три очка. Даже Аллегри на пресс-конференции не выдавил из себя ничего больше типичных фраз про хорошую команду. И не смог назвать имени Сердара Азмуна, ограничившись тем, что это быстрый форвард.

«Зенит» точно знает, что такое быть неудачниками. Куча безвольных игр в прошлой Лиге чемпионов помнят до сих пор. Но в этом розыгрыше команда решила избавиться от злостных оценок в медиа. Сначала круто сыграв в Лондоне, потом закатив много мячей «Мальмё», а теперь солидно проявив себя с «Ювентусом». До 87-й минуты.

Я не ожидал такого от Питера. Думал, что задрожат колени, руки, головы. К середине матча пойдут хаотичные выносы, волнение, привозы. Ведь в старте вышел даже Деян Ловрен, который в этом сезоне ассоциируется с последним термином. Но ничего подобного не увидел. Вместо этого – спокойный контроль мяча, игра с позиции силы и даже пара опасных моментов в первом тайме. Вы помните какую-нибудь интересную атаку «Юве» до перерыва? Я с трудом.



И только не надо писать, что итальянцы приехали посмотреть город, а не играть в футбол. Во-первых, в Питере дождливо, а во-вторых Аллегри точно понимает, как важно набрать очки в спаренных матчах. Именно их, как правило, не хватает в конце розыгрыша. И именно из-за этого на шестой матч зачастую приходится вести основу.

«Ювентус» играл практически на максимуме: старался искать зоны, но их перекрывали, старался быстро разыгрывать мяч, но его перехватывали, старался находиться пасом Морату, но его перекрывали.

При этом я не говорю, что «Зенит» играл лучший матч года. Все казалось подозрительно типичным. Ровно до 87-й минуты.



Вероятно, именно в таких моментах проявляется класс. Хотя объективно это скорее везение. Навес с фланга, Ловрен вновь засмотрелся на мяч, который через несколько секунд оказался в сетке.

«Зенит» даже устроил что-то похожее на навал, но трудно превратить его в голы против одной из лучших оборон Европы.



Команда проиграла. Но за неё почему-то снова не стыдно. Это вопрос ожиданий: думал, что будет хуже. А ведь ещё пара таких матчей с большими соперниками и будут очки. И мы уже не будем заранее говорить о российских клубах, как о главных неудачниках в Европе.



«Зенит» опять солидно сыграл с топом. Но, кажется, его захейтят за результат.