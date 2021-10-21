У Роналду рекорд в ЛЧ! «Манчестер Юнайтед» вновь устроил триллер-камбэк при бездарной игре

Перед игрой главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил состояние «Манчестер Юнайтед»: «У них было несколько не очень хороших результатов. Однако я видел матч с «Лестером» — в первом тайме они играли хорошо. Поэтому мы будем иметь дело с топ-командой, так что не думаю, что они в кризисе».
В конце первого тайма очной встречи, вероятно, Гасперини был иного мнения. «Манчестер Юнайтед» не то чтобы провалил 45 минут, но споткнулся везде, где мог и раскрыл «Аталанте» все свои слабости.
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Всё ещё не до конца готовый Харри Магуайр. Традиционный разлад центра обороны Линделеф-Магуайр. Чересчур рискованная игра в опорной зоне, которую насыщают соперники. Для «Аталанты» первый тайм получился даже слишком простым: сначала Марио Пашалич нашёл себя в быстрой атаке, а позже Мерих Демирал сделал Магуайра героем мемов (опять).
Марио Пашалич празднует гол.
Фото: Naomi Baker/Getty Images
У «Юнайтед» были подходы, симпатичные быстрые выпады, но всё слишком нервно. Плюс Демирал вышел с настроем остановить хоть Рэшфорда, хоть Роналду. 0:2 на «Олд Траффорд» после разноса, который учинил «Лестер» в АПЛ (2:4 на выезде) — в перерыве английские эксперты всё громче упоминали Уле Гуннара Сульшера в одном предложении со словами «новый», «Зидан», «тренер».
Перед матчем появилась информация, что клуб контактировал с Зинедином, причём по совету Роналду. И The Athletic принёс инсайд, что часть игроков считает Сульшера слишком мягким тренером.
Из раздевалки вышел другой «Юнайтед». И повторился сценарий матча с «Вильярреалом». Команда Сульшера заиграла намного смелее, выкрутила на «максимум» прессинг, подключила крайних защитников (чего стоит один спринтерский забег Уан Биссаки) и включила обоюдный обмен энергией с трибунами. Переполненный «Олд Траффорд» снова вернул команде ощущение, что чудо возможно.
Маркус Рэшфорд в момент гола.
Фото: Naomi Baker/Getty Images
На 53 минуте Бруну вырезал свою типичную голевую на Рэшфорда, и тот сократил. Сульшер выпустил Погба и Кавани, освободив Роналду от роли центрфорварда. Сначала грамотно воспользовался ситуацией Магуайр. Для него этот гол вообще очень важен. Капитан «Юнайтед» никак не придёт в себя после травмы: провал с «Лестером» вообще почти именной, появление Рафаэля Варана поставило вопрос, кто действительно классный защитник в команде. И тут ещё голы «Аталанты».
Криштиану Роналду после очередного победного гола.
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Кавани — маэстро создания пространства и работы на команду. Его присутствие добило оборону «Аталанты», которая и так посыпалась во втором тайме под хаотичными атаками. Во второй половине тайма Криштиану скрылся на фланге, чтобы в самый нужный момент возникнуть в штрафной и поймать навес Люка Шоу.
Этот гол — в его личный музей. Роналду забивал 38 разным клубам в Лиге чемпионов, и это рекорд.
Бруну Фернандеш с мячом.
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Хотя настоящий гений этого матча — Бруну Фернандеш. С появлением в «МЮ» Роналду его влияние, кажется, убавилось. Даже штрафные Криштиану стал всё чаще забирать себе. Но игра «МЮ» по-прежнему выстраивается на алгоритмах Бруну. В этом матче у него:
- Очередная голевая — есть в каждом матче ЛЧ этого сезона
- 11 единоборств и 9 успешных
- 5 попыток обора и 4 успешных
- Создал 9 шансов, из которых 4 больших шанса
- 3 удара
- 1 голевая
Совершив два камбэка, «МЮ» возглавил группу. И в очень странном настроении готовится принимать «Ливерпуль» дома в воскресенье. «Олд Траффорд» точно будет готов.
Сульшер после матча.
Фото: Martin Rickett/Getty Images
Что касается Сульшера, Гари Линекер предлагает не списывать его со счетов: «Каждый раз, когда начинаешь думать, что у Сульшера уже нет никаких шансов, он каким-то чудом умудряется выкарабкаться».
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