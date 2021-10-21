Есть ли у «Зенита» шансы на выход в плей-офф ЛЧ? Расклады после первого круга

«Зенит» не смог набрать очки в матче с «Ювентусом», пропустив обидный гол на 86-й минуте: Маттиа Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно пробил головой. После первого круга «Зенит» занимает третью строчку с тремя очками, «Ювентус» – на первом месте, имея в активе девять баллов.
Параллельный матч в группе между «Челси» и «Мальмё» завершился разгромной победой хозяев (4:0). Счёт открыл на 9-й минуте Андреас Кристенсен после результативного паса Тьяго Силвы. Затем итальянец Жоржиньо реализовал пенальти. Через три минуты после начала второго тайма Кай Хаверц с паса Каллума Хадсона-Одои забил третий гол «Челси». В довершение Жоржиньо реализовал второй пенальти, установив окончательный счёт.
После завершения первого круга у команды Сергея Семака всё не так плохо, как годом ранее. Благодаря домашней победе над «Мальмё» у «Зенита» есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов. Но не всё так просто. Вот календарь второго круга в этой группе:
- 4-й тур, 2 ноября: «Ювентус» – «Зенит», «Мальмё» – «Челси»
- 5-й тур, 23 ноября: «Мальмё» – «Зенит», «Челси» – «Ювентус»
- 6-й тур, 8 декабря: «Зенит» – «Челси», «Ювентус» – «Мальмё».
Как «Зениту» попасть в плей-офф Лиги Европы
Третье место команда Семака сможет обеспечить себе в пятом туре 2 ноября – всё решится в очном противостоянии «Мальмё» и «Зенита». В случае победы или ничьей в Швеции сине-бело-голубые, скорее всего, выйдут в плей-офф Лиги Европы. Если «Зенит» проиграет «Мальмё», то всё будет зависеть от результатов в шестом туре.
Напомним, в случае равенства очков места будут определяться по следующим показателям:
- Очки, набранные в личных встречах между командами;
- Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между командами;
- Количество забитых мячей в личных встречах между командами;
- Мячи, забитые на выезде в личных встречах между командами;
- Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
- Количество забитых мячей во всех групповых матчах;
- Мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах;
- Победы во всех групповых матчах;
- Победы на выезде во всех групповых матчах;
- Дисциплинарные показатели;
- Коэффициенты УЕФА.
Что нужно «Зениту», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
Для того чтобы попасть в 1/8 финала ЛЧ, «Зениту» будет недостаточно обыграть «Мальмё». Как минимум команде Семака необходимо побеждать дома «Челси». Но перед этим сине-бело-голубым нужно не только переиграть «Мальмё», а ещё и надеяться на победу «Ювентуса» в гостевом матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси» в борьбе за второе место за счёт разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах.
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