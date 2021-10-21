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«Зенит» – «Ювентус» — 0:1, «Спартак» – «Лестер» — 3:4, российские клубы в этих еврокубках на своих местах – мнение

Мы на своём месте! Спасибо «Спартаку» и «Зениту», что напомнили
Евгений Марков
Мы на своём месте! «Спартак» и «Зенит» напомнили
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Грустный, но ожидаемый вечер от наших в Европе.

«Зенит» и «Спартак» вводят в заблуждение, как и любой успех российского футбола.

Разница лишь в том, что «Спартак» радовал народ голами и ощущением, что «наконец попёрло», на протяжении 45 минут. Как и той эмоцией, когда Джордан заводил трибуны, а они гудели в ответ, и казалось, что мы быстрее и выше. Что Руй Витория был прав, когда перед матчем говорил: «Спартак» может победить».

«Зенит» маскировался 87 минут: были спасения плюс удар по воротам «Юве» в исполнении Чистякова; яркий и разворачивающий защитников дриблинг Вендела; освежившая игру парочка Кузяев–Азмун.

Сборная России радует подольше – просто между матчами и турнирами больше времени.

Но итог всегда один.

Николай Рассказов и Патсон Дака

Николай Рассказов и Патсон Дака

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что Рассказов – отыгравший сезон в Туле и основной в «Спартаке» по причине паспорта – будет добегать за топ-талантом из Африки.

Потому что:

  1. Статистика у автора покера в ворота «Спартака» Даки – такая: сезон-2019/2020 – 24+6 в 31 матче; сезон-2020/2021 – 27+4 в 28 матчах. И это в составе «РБ Зальцбург».
  2. «Лестер» – это топ-клуб для Лиги Европы, и свою сенсацию в этом турнире он уже получил, проиграв «Легии».
  3. «Лестер» приехал в Москву основой (пусть и не играл Варди, которого Брендан Роджерс перед матчем назвал «машиной»).
  4. И шесть очков со «Спартаком» для них приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

***

Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что «Зенит» выйдет со второго места из группы даже с четырьмя бразильцами в составе.

Потому что:

  1. У «Ювентуса» на замену выходит Рэмзи.
  2. Малком, похоже, снова сломался, не доиграв матч до конца.
  3. Даже в игре, где «Зенит» был неплох и Клаудиньо стрелял дальними ударами, Кулушевски нашёл неприлично свободную зону в штрафной Крицюка, и его никто не накрыл.
  4. И после победы над «Челси» шесть очков с «Зенитом» для «Юве» приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

***

Этот еврокубковый день напомнил: наши клубы дарят надежду. Иногда на целый тайм. Иногда подольше. Но сдвинуться с места не получается всё равно.

Все на местах.

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