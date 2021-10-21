Мы на своём месте! Спасибо «Спартаку» и «Зениту», что напомнили

«Зенит» и «Спартак» вводят в заблуждение, как и любой успех российского футбола.



Разница лишь в том, что «Спартак» радовал народ голами и ощущением, что «наконец попёрло», на протяжении 45 минут. Как и той эмоцией, когда Джордан заводил трибуны, а они гудели в ответ, и казалось, что мы быстрее и выше. Что Руй Витория был прав, когда перед матчем говорил: «Спартак» может победить».

«Зенит» маскировался 87 минут: были спасения плюс удар по воротам «Юве» в исполнении Чистякова; яркий и разворачивающий защитников дриблинг Вендела; освежившая игру парочка Кузяев–Азмун.



Сборная России радует подольше – просто между матчами и турнирами больше времени.



Но итог всегда один.

Николай Рассказов и Патсон Дака Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что Рассказов – отыгравший сезон в Туле и основной в «Спартаке» по причине паспорта – будет добегать за топ-талантом из Африки.

Потому что:

Статистика у автора покера в ворота «Спартака» Даки – такая: сезон-2019/2020 – 24+6 в 31 матче; сезон-2020/2021 – 27+4 в 28 матчах. И это в составе «РБ Зальцбург». «Лестер» – это топ-клуб для Лиги Европы, и свою сенсацию в этом турнире он уже получил, проиграв «Легии». «Лестер» приехал в Москву основой (пусть и не играл Варди, которого Брендан Роджерс перед матчем назвал «машиной»). И шесть очков со «Спартаком» для них приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

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Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что «Зенит» выйдет со второго места из группы даже с четырьмя бразильцами в составе.



Потому что:

У «Ювентуса» на замену выходит Рэмзи. Малком, похоже, снова сломался, не доиграв матч до конца. Даже в игре, где «Зенит» был неплох и Клаудиньо стрелял дальними ударами, Кулушевски нашёл неприлично свободную зону в штрафной Крицюка, и его никто не накрыл. И после победы над «Челси» шесть очков с «Зенитом» для «Юве» приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

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Этот еврокубковый день напомнил: наши клубы дарят надежду. Иногда на целый тайм. Иногда подольше. Но сдвинуться с места не получается всё равно.



Все на местах.