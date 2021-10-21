«Дзюба был похож на слона». В Италии раскритиковали игру «Зенита» в матче с «Ювентусом»

«Зенит» потерпел второе поражение на групповой стадии Лиги чемпионов. Оно получилось достаточно обидным, поскольку «Ювентус» забил единственный мяч за несколько минут до финального свистка. После матча итальянские СМИ отмечали важность результата, несмотря на не самую хорошую игру своей команды.

Что пишут в итальянских СМИ

Издание La Gazzetta dello Sport похвалило главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, но посетовало на то, что его команда не решила все вопросы задолго до окончания игры.

«Ювентус» одержал четвёртую победу подряд с минимальным счётом. Команда почти гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь впереди ответная игра со скромным «Зенитом» и матч с аутсайдером «Мальме». Аллегри сделал много верных ходов: замены, Де Шильо, спокойное управление игрой. «Ювентус» мог и должен был решить все вопросы задолго до окончания матча, но вместо этого действовал неторопливо и расслабленно. Есть ощущение, что команда сохранила столько сил, что могла бы сыграть и на следующий день».

Corriere dello Sport делает акцент на «возвращении» «Ювентуса». Клуб тяжело стартовал в чемпионате, но теперь побеждает во всех турнирах.

«Ювентус» играет так, как во время гегемонии в чемпионате Италии. Команда провела далеко не лучший матч, но взяла три очка и действовала солидно. С моральной точки зрения — очень важный успех, который даёт «Ювентусу» ощущение того, что он вернулся».

А вот издание Tuttosport выделило стадион в Санкт-Петербурге и упомянуло баннеры болельщиков «Зенита».

«На стадионе было всё идеально. В Санкт-Петербурге шёл дождь, однако крыша позволила сохранить поле в прекрасном состоянии, а болельщики не промокли. Болельщики «Зенита» устроили красочный перформанс перед матчем — два огромных баннера, посвящённых Петру I, и третий — с датой основания Российской империи».

Tuttomercatoweb считает, что с тактической точки зрения «Зенит» проявил себя не лучшим образом.

«Третья победа в трёх матчах Лиги чемпионов, «Ювентус» возвращается. На этот раз обыгран «Зенит», который бóльшую часть матча действовал в старом итальянском стиле. «Единственный предмет, который мы, итальянцы, раскрыли, — это катеначчо», — говорил Джанни Аньелли. Похоже, что клуб из Санкт-Петербурга прекрасно усвоил такой футбол. «Зенит», по сути, играл по схеме 5-4-1 с Дзюбой в роли нападающего. Высокий футболист, который мало бегает и ждёт длинных забросов от партнёров по команде. В прошедший уик-энд он забил 100-й мяч за «Зенит», но сегодня был похож на слона. Семаку хватило 60 минут, чтобы осознать необходимость замены. В первом тайме игра напоминала шахматы, но тренер «Зенита» выставил на доску только пешки и бесполезную ладью впереди, которую легко «съедал» Бонуччи».

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло на Sky Sports выделил работу Аллегри.

«Аллегри хорошо прочитал игру. «Зенит» до перерыва действовал агрессивно, но замены от «Ювентуса» сыграли свою роль. Помимо этого, Аллегри поменял позицию Де Шильо, что было принципиально важно. В итоге «Ювентус» забрал три очка».

Реакция болельщиков «Ювентуса»

Итальянские болельщики «Ювентуса» на сайте vecchiasignora.com после матча акцентировали внимание на не лучшей игры своей команды и оборонительном стиле «Зенита».

Gobbo88: «Плохая игра против действительно посредственного соперника, который что-то создал только за счёт ошибок «Ювентуса». Мы играли в футбол, но у нас не было достаточного качества, чтобы взломать их защиту. «Ювентус» допустил множество технических ошибок».

Re David: «Трудно радоваться, поскольку мы играли с командой, которая только оборонялась. Конечно, результат приятен, путёвка в плей-офф почти в кармане».

Ultrajuves: «Сложная игра. То, что «Зенит» — непростая команда, стало понятно уже в матче с «Челси». Главное, что мы взяли три очка».

Bianconero: «Когда соперник ставит «автобус» перед своими воротами, сложно выиграть без особых усилий».

Masked Rider: «Было непросто изменить счёт на табло, поскольку «Зенит» отказался от игры с первых минут. В каких-то эпизодах мы могли бы сыграть более цинично, но это нормально. Главное, что победили и сохранили первое место в группе».