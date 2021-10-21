«Тоттенхэм» не прогрессирует уже больше двух лет. В чём причины падения клуба?

Лето 2019-го «Тоттенхэм» встречал в роли одного из лидеров АПЛ. Команда, которая ещё недавно с трудом попадала в десятку Премьер-лиги, без качественных денежных вливаний росла из года в год. В сезоне-2018/2019 команда Маурисио Почеттино квалифицировалась в Лигу чемпионов в четвёртый раз подряд, а потом добралась и до финала турнира. В составе «Тоттенхэма» было много перспективных игроков, которые вышли на новый уровень именно при Почеттино. А прямо по ходу сезона команда дебютировала на новом стадионе: шикарном 60-тысячном «Тоттенхэм Стэдиум».

Тогда всё испортили поражение в финале от «Ливерпуля» и множество осечек в чемпионате, из-за которых команда на финише сезона едва не вылетела из первой четвёрки. Они объяснялись как минимум не лучшим сезоном Гарри Кейна.

Он пропустил около половины сезона из-за травм и забил наименьшее количество голов за чемпионат АПЛ, начиная с момента, когда стал играть в основе. Включение Кейна в состав на финал ЛЧ обсуждали даже как ошибку Почеттино: лидер вышел на поле впервые за пару месяцев и не показал ничего. Обе игры с «Аяксом» и ответный матч четвертьфинала ЛЧ с «Ман Сити» команда хорошо провела и без него.

Сейчас «Тоттенхэм» не просто перестал играть в главном еврокубке и деградирует (в прошлом сезоне был в Лиге Европы, сейчас в Лиге Конференций) – чисто по игре клуб выглядит как обычный аутсайдер. По допущенным ударам в первых восьми турах команда Нуну Эшпириту Санту располагается на 14-м месте: по её воротам бьют в среднем 15,4 раза за матч. Её переигрывают даже середняки АПЛ, а первая четвёрка выглядит уже просто недосягаемой.

При этом «Тоттенхэм» за эти годы точно не распродавался: ни один из футболистов команды не ушёл за сумму больше £ 25 млн. Что же так подкосило клуб?

Почеттино после финала ЛЧ не продержался и двадцати матчей

Возможно, владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви за последние годы не один раз пожалел о своём решении проститься с творцом Почеттино. Безусловно, тот не лучшим образом начал сезон. Команда теряла очки с аутсайдерами и пропускала болезненные удары в кубковых турнирах: вылет из Кубка Лиги от «Колчестера», 2:7 в ЛЧ от «Баварии». А ещё «Тоттенхэм» сыграл вничью в выездных матчах с «Арсеналом» и «Ман Сити» – да и вообще Почеттино заслужил время на то, чтобы исправить ситуацию, больше, чем кто-либо другой.

По поводу отставки тренера высказался даже один из старожилов клуба Ян Вертонген: «Иногда ты становишься жертвой своего же успеха. Он хорошо справлялся со своей работой, и ожидания росли. Таков мир футбола. Когда я пришёл сюда, то играл в Лиге Европы. Он определённо вывел клуб на новый уровень.

Нахождение вне четверки теперь разочаровывает. Наше выступление не соответствовало нашим же стандартам. Мы все ответственны за это. Он выпускал нас на поле, а мы играли не так, как должны были».

Уход Почеттино выглядит точкой невозврата для того «Тоттенхэма». Спустя время выяснилось, что молодые игроки были готовы поддерживать топ-уровень только при нём и только при одной, чётко выстроенной схеме. Ранее на это намекали выступления англичан из команды в сборной, где Деле Алли, Дэнни Роуз и Эрик Дайер не могли себя достойно проявить.

Под руководством Почеттино футболисты реально росли и крепли. Аргентинец говорил: «В первую очередь, вы приходите в клуб тренироваться, а не играть». А футболисты признавались, что сначала ненавидят его на тренировках, а потом благодарят. Увы, без тренера многие игроки «Тоттенхэма» вернулись на обычный, посредственный уровень, а клуб фактически лишился нескольких активов топ-уровня.

Приглашение Моуринью – безоговорочный провал

Назначение Жозе Моуринью, который был полной противоположностью Почеттино, запустило провал «Тоттенхэма». Моуринью даже на пике карьеры не особо доверял молодёжи, а последние годы карьеры заставляли сомневаться в эффективности его работы и со взрослыми игроками. Португальца после полутора лет в «Тоттенхэме» даже не получается в чём-то обвинить – клуб провалился именно потому, что Жозе во всём был собой.

Например, выбрал себе жертву – так же, как Икера Касильяса в «Реале» или Хуана Мату в «Челси». Деле Алли может даже гордиться, что стал последователем легенд хотя бы в этом компоненте. Игрок, которого называли в числе главных надежд сборной Англии, провёл сезон-2020/2021 в глубоком запасе и даже в тех матчах, где выходил, получал от тренера публичную критику.

После матча Кубка Лиги, в котором Деле сыграл вместе с другими дублёрами, Моуринью сказал про него: «Игрок его позиции должен создавать проблемы сопернику. А он создал проблемы нам. Я был разозлён, ведь после его ошибки «Сток Сити» поймал нас на контратаке. Такого нельзя допускать».

Если Алли стал жертвой особенностей Моуринью, то Роуз пошёл бы по наклонной при любом тренере, кроме Почеттино. Между Маурисио и Дэнни сформировалась до странного прочная связь: достаточно сказать, что Почеттино уже в качестве тренера «ПСЖ» приезжал на предсезонный сбор «Уотфорда», чтобы поздравить с днём рождения Роуза.

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Эндрос Таунсенд, ушедший из «Тоттенхэма» ещё при Маурисио, говорил: «Дэнни был буквально как сын Почеттино!.. У них была особая связь. Они действительно часто были в офисе и несколько раз гуляли, беседуя друг с другом». Именно при Почеттино Роуз дорос до основы сборной Англии – а без него вылетел из основы не только сборной, но и «Тоттенхэма».

Такие вещи можно было бы простить тренеру, назвать его почерком, будь результаты хотя бы приемлемы. Моуринью не смог решить ни одной проблемы «Тоттенхэма». У команды в последние месяцы при Почеттино наметились проблемы с позиционной атакой – португалец их только усугубил. Против «Тоттенхэма» начали запираться в глухой обороне аутсайдеры – и эту задачу Жозе тоже не решил. Это вылилось в позорный вылет из Лиги Европы от загребского «Динамо», десять поражений к началу апреля в чемпионате и очередное ухудшение позиций клуба.

«Тоттенхэм» становился слабее с каждым месяцем

Основой обороны «Тоттенхэма» была бельгийская пара центральных защитников: Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген. Проникающий пас Тоби и великолепие в единоборствах Яна позволяли «Тоттенхэму» добиваться одного матча «на ноль» за другим (и это при классной игре Льориса). Почеттино расхваливал их на пресс-конференциях, говорил, что Вертонген может играть до 40 лет – но время показало обратное.

В «Бенфику» Ян ушёл в 33 года – и уже последний сезон в Англии был по меркам его самого просто отвратительным. Регресс Алдервейрелда вышел ещё более пугающим. Он ушёл даже не в «Бенфику», а в катарский «Аль-Духаиль», причём через несколько месяцев после того, как отпраздновал 32-летие. В возрасте, когда другие защитники переживают вторую молодость, Тоби и Ян превратились для «Тоттенхэма» в неликвид.

Кристиан Эриксен меньше испортил себе резюме. Он перешёл в «Интер» уже через полгода после финала ЛЧ – при том, что данный отрезок провалил едва ли не больше всех. Киран Триппьер отправился в «Атлетико» уже летом, сразу после финала ЛЧ. Сейчас, вспоминая ещё и летние попытки Гарри Кейна уйти из клуба, приходится констатировать: «Тоттенхэм» развалился в кратчайшие сроки.

«Тоттенхэм», его президент Леви и управляющий директор Паратичи к этому оказались не готовы. К Моуринью можно относиться как угодно, но, когда тренер вынужден на постоянной основе делать центрбека из опорника Дайера, это по определению вопросы к селекции.

Давинсон Санчес пришёл четыре года назад за £ 42 млн – и всё это время показывал крайне низкий уровень игры в обороне. Когда были в порядке Вертонген и Альдервейрелд, это обозначало только короткую скамейку, отсутствие манёвра – когда же они состарились, трансферный промах дал о себе знать. И здесь мы приходим к главной проблеме «Тоттенхэма»: отсутствии качественного усиления в последние три года.

«МЮ» за это время подписал Бруну Фернандеша, который принципиально усилил креатив команды. «Ман Сити» зацементировал оборону Рубеном Диашем. «Челси» вообще собрал всех восходящих звёзд Европы, сделав так, что Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц соперничают за каждую минуту игрового времени. «Ливерпуль» обошёлся без такого принципиального усиления, но он и не выгонял тренера, создавшего команду мечты.

«Тоттенхэм» же за это время потерял множество активов и по-настоящему усилился разве что опорником Пьером-Эмилем Хёйбьергом. Другие же трансферы усилить или хотя бы удержать команду на былом уровне не смогли: Тангай Н'Домбеле, Райан Сессеньон, Джовани Ло Чельсо, Стивен Бергвейн не смогли даже завоевать место в основе явно слабеющей команды. Суммарная же их стоимость превысила £ 130 млн.

С провалом менеджмента стоит связать и факт ухода лидеров. Мало ли сезонов провалили «МЮ», «Барселона», «ПСЖ», сохраняя после них всех сильнейших и только усиливая состав? «Тоттенхэм» же оказался не готов к первому же неудачному полугодию после пяти лет стабильного роста.

В первом же сезоне после финала ЛЧ «Тоттенхэм» снялся в документальном сериале Amazon Prime «Всё или ничего». Тогда он выглядел командой мечты: молодой, едва ли не самый перспективный в мире тренер, растущая под его опекой команда, прогресс от сезона к сезону. В жизни после выхода на топ-уровень «Тоттенхэм» оказался не готов к дальнейшему развитию – и рухнул обратно в середняки.