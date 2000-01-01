Все рекорды Роналду в Лиге чемпионов
Почти в каждом матче Лиги чемпионов Криштиану Роналду ставит какой-нибудь рекорд. В среду «Аталанта» стала уже 38-й командой, получившей гол от португальца. Какие ещё важные рекорды принадлежат Кришу?
Лучший бомбардир
Главное достижение Роналду — он лучший бомбардир Лиги чемпионов. 137 голов! Лионель Месси на данный момент отстаёт на 14 мячей.
Больше всего игр
Этой осенью Криш побил рекорд Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов. У португальца сейчас 179 игр.
17 голов за сезон
В сезоне-2013/2014 Роналду забил 17 голов. Такой результативности в Лиге чемпионов не было ни у кого. Тогда Криштиану играл за «Реал» и привёл мадридцев к победе.
Забивал в трёх финалах
Португалец — единственный, кто забивал в трёх финалах Лиги чемпионов. Вот фото из 2008-го: тогда он отличился в матче с «Челси» в Москве и выиграл свой первый Кубок ЛЧ.
Огорчил 38 команд
Про 38 соперников, которым забивал Роналду, мы уже сказали. Первым из них была «Рома». Шёл 2007 год.
10 голов одной команде
Только Криштиану в Лиге чемпионов забил 10 голов одному сопернику. Эта команда — «Ювентус». Узнали этот удар «ножницами» из 2018-го?
6 голов в группе
Роналду — единственный игрок, который однажды забил во всех шести матчах группового этапа. Это случилось в 2017 году.
Все рекорды Роналду в Лиге чемпионов
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