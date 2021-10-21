Первый матч Гисдоля в «Локо» — веселье и авантюризм. Немец и вправду собирается удивлять

Сегодня, 21 октября, «Локомотив» проведёт второй матч при новом главном тренере Маркусе Гисдоле. Первая игра получилась неоднозначной – с одной стороны, команда показалась непривычно смелой, с другой — допустила уйму структурных и персональных ошибок во всех фазах и чудом избежала поражения.

Разберём основные принципы, которые были свойственны «Локомотиву» в Казани. Пока сделаем это очень осторожно, помня про фактор дебюта тренера и минимальное количество совместного времени.

Наблюдение №1. Гисдоль хочет выстроить качественную позиционную структуру для игры первым номером

Если Николич даже в публичных выступлениях не отрицал, что его не сильно интересует непременная игра первым номером, то Гисдоль в дебютном же матче подчеркнул свои намерения. «Локомотив» в Казани действовал с позиции силы: 60% владения в первом тайме, 63% — во втором, а суммарные показатели – 61 на 39. На протяжении игры не было ни одного 15-минутного отрезка, когда «Локомотив» бы уступал по владению. И вряд ли здесь дело только в том, что «Рубин» спокойно отдал мяч.

«Локомотив» пробовал строить атаки терпеливо, без излишней вертикализации и удлинения. Доля длинных передач составила всего 6,63%, это один из самых низких показателей в сезоне. Средняя длина паса – 16,95 метра, что также выделяет эту игру на фоне предыдущих, ранее «Локомотив» пасовал чуть длиннее.

Владения «Локомотива» не были стерильными, качество доставки мяча в чужую штрафную оказалось приличным: 68% от всех фаз владений достигли чужой половины (для сравнения, у «Рубина» — всего 36%), 19% — чужой штрафной (у «Рубина» 14%). Команда выполнила 31 передачу в штрафную (19 точных). Для первой игры нового тренерского штаба, да ещё и не против самого слабого соперника – очень достойные цифры.

Гисдоль выбрал систему 4-3-3 с явным уклоном на комбинационную составляющую. Ключевая идея при построении атак – выход вперёд через контроль (для этого глубоко под мяч в пару к Куликову опускался Бека-Бека, который неплохо работает под давлением), далее шло строительство фланговых треугольников, их должны были образовывать крайние защитники, нападающие и «восьмёрки». При этом внутри треугольников могла происходить ротация футболистов: они сами выбирали направление движения, главное, чтобы использовалось всё пространство и открывания не шли в одну точку.

Если у «Локомотива» не получалось пробиться к воротам через один фланг, команда искала возможность для разворотов – на связь должны были приходить нижний опорник Куликов и (по ситуации) дальняя «восьмёрка», которая не должна застревать на противоположной стороне. В ряде атак «Локомотив» в течение нескольких секунд атаковал сразу оба фланга и строил там свои комбинационные фигуры.

Наблюдение №2. Центральные защитники смело заходят на чужую половину поля на самостоятельном ведении

Таковы требования не столько Гисдоля, сколько всего современного футбола: если ты хочешь быстро начинать позиционную атаку, сразу отрезать группу соперников от мяча, то твои центральные защитники должны быть манёвренными при начале атаки и гибкими в решениях. Если они ещё способны продвигать мяч на самостоятельном ведении – вообще супер.

В Казани манёвры с заходом на чужую половину постоянно практиковал Баринов – он начал много атак из высоких точек, иногда залезал даже в полуфланги вблизи чужой штрафной.

Важный нюанс: само собой, такие выдвижения центральных защитников должны страховаться. Как только Баринов начинал свой заход, нижний опорник Куликов садился на его позицию. И если футболисты «Рубина» не успевали переключиться, то «Локомотив» получал преимущество.

Наблюдение №3. Смолов по-прежнему имеет свободу передвижений. Но его «распыление» должны компенсировать партнёры

Смолов был и остаётся нападающим, который не привязывается к игре по чужому створу (как это делает, к примеру, Кордоба). Фёдор много передвигается по полю, залезает в чужие зоны – на фланг или совсем глубоко, причём иногда делает это даже нерационально – например, вместо открывания за спину при готовом для передачи мяче зачем-то бежит навстречу партнёру.

Гисдоль, похоже, пока с этой манерой Смолова бороться не планирует – он легализовал её в рамках тактической модели. В Казани Фёдор всё также бегал везде, искал мяч в разных точках, создавал численное преимущество, вытягивал за собой защитников. Глубину атаки в этих моментах должны были поддерживать партнёры: фланговые нападающие (Петров и Керк) или вбегающая в зону «восьмёрка» (например, Марадишвили).

Наблюдение №4. Гисдоль попытался предоставить комфортную роль для Керка: максимум пространства и широких позиций

Приехавший из «Утрехта» фланговый нападающий провёл, пожалуй, лучший матч за «Локомотив»: стабильно нагнетал давление, выдал 34 единоборства (16 выигранных), выполнил 9 обводок (5 успешных), совершил 4 забега с мячом (progressive runs), заработал на себе 2 фола, нанёс 5 ударов, отдал 6 передач в штрафную и набрал 0,52 xA. Итог активности Керка – красивая голевая передача на Смолова, в том эпизоде вингер дважды сыграл пяткой.

Гисдоль постарался предоставить Керку максимально комфортную роль – играя вингером справа при 4-3-3, в позиционных атаках, идущим через свой фланг, он редко освобождал ширину крайнему защитнику, а держал её сам, тем самым получая время при приёме мяча и пространство для разгона. Ненахов же, напротив, в таких случаях заходил в центр.

Отсюда и мощные цифры по дриблингу и progressive runs. Но с Керком Гисдолю придётся ещё вдоволь повозиться: лишаясь пространства и залезая в плотность, он резко теряет в качестве.

Наблюдение №5. Марадишвили не будет нижним опорником. Он – «восьмёрка» с большим количеством добеганий до штрафной

Когда Марадишвили перешёл из ЦСКА, могло показаться, что «Локомотив» берёт нижнего опорника взамен ушедшего Мухина. Но нет: в такой роли его не видел Николич, не рассматривает его в глубине (пока) и Гисдоль. Константин – активная подвижная «восьмёрка», часто включающаяся в финальную треть.

В Казани Марадишвили постоянно строил фланговые треугольники в правой зоне, совершил много вхождений в чужую штрафную (шесть касаний – личный рекорд сезона), получил отличную возможность забить, вбежав в переднюю линию и получив пас от Ненахова в рамках всё того же треугольника (а Смолов в это же время в своём стиле ушёл из штрафной ближе к мячу).

Наблюдение №6. Структура «Локомотива» пока слишком агрессивная, а местами – авантюрная. В Казани команда получила уйму контратак

Баланс – вот о чём нужно задуматься Гисдолю перед игрой с «Галатасараем». Смелая атакующая структура, в которой сзади порой оставались всего три игрока (и дальний крайний защитник страховал даже не в опорной зоне, а возле чужой штрафной в полуфланге), порой перетекала в авантюризм. «Локомотив» часто терял мяч при передачах в середину, получал ответные контратаки. Суммарно «Рубин» провёл 17 быстрых атак, 7 из них завершил ударами – и из-за проблем с контролем переходов «Локомотив» запросто мог проиграть с крупным счётом.

Наблюдение №7. Прессинг, скорее всего, станет отличительной чертой «Локомотива»

В Казани у «Локомотива» было не так много фаз прессинга: во-первых, «Рубин» попросту мало владел мячом и редко строил позиционные атаки; во-вторых, казанцы использовали много длинных передач и не подставлялись под давлением.

Но даже по редким эпизодам можно было увидеть, что «Локомотив» хочет прессинговать. Команда выстраивалась при чужих ударах от ворот тройкой в передней линии (приоткрывались фланги для средней передачи от вратаря, и один раз в первом тайме Самошников даже воспользовался этой свободой, прокинув мяч вперёд и ускорив атаку).

В игровых ситуациях «Локомотив» чередовал структуру прессинга — либо Смолов бежал на центральных защитников, отрезал одного из них от атаки, двигался на второго, а партнёры создавали плотность в зоне, ближней к мячу. Либо в помощь Смолову в переднюю линию выдвигалась одна из «восьмёрок».

Очень интересно, как «Локомотив» будет обороняться против команд, которые в большей степени нацелены на выход из обороны через короткие и средние передачи без излишнего упрощения. И станет ли команда Гисдоля одной из самых прессингующих в РПЛ.

Выводы

Пока это – всего лишь первый матч. У Гисдоля было не так много времени, до «Рубина» он провёл всего три тренировки, поэтому прогнозирование сейчас слишком проблематично. Говорить можно разве что о тенденциях: есть вероятность, что «Локомотив» будет заточен на игру первым номером и станет одной из самых весёлых команд в РПЛ. Хотя важно помнить, что веселье далеко не всегда означает силу.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.