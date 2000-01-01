Как «Локомотив» громил «Интер» в Лиге чемпионов
Ровно 18 лет назад «Локомотив» разгромил «Интер» в Лиге чемпионов — 3:0. Итальянцев считали фаворитами, но «Локо» просто не оставил им шансов. Вот как это было.
В 2003 году «Интер», как и сейчас, был топ-клубом. Весной миланцы играли в полуфинале Лиги чемпионов. Вот их вратарь — финалист Евро-2000 Франческо Тольдо.
В обороне «Интера» играли будущие чемпионы мира Фабио Каннаваро и Марко Матерацци (на фото). Фабио позже получит «Золотой мяч», а Матерацци… Спросите у Зидана.
Ну а главной звездой того «Интера» был Кристиан Вьери — мощный нападающий, которого боялись все вратари. Но в Москве он не забил.
Перед матчем с «Локо» руководство «Интера» уволило (для многих неожиданно) тренера Эктора Купера. Боссам не нравился осторожный футбол Купера, а поводом для отставки стала ничья с «Брешией».
Лидером «Локомотива» тогда был Дмитрий Лоськов. Он и открыл счёт уже на второй минуте.
Основными нападающими были Михаил Ашветия (на фото) и Дмитрий Бузникин. Именно Ашветия в начале второго тайма забил второй гол.
Окончательно добил «Интер» Дмитрий Хохлов. Его точный удар с 20 метров УЕФА тогда признал лучшим голом тура в ЛЧ. «Я сам удивился, что в итоге случился гол», — говорил потом Хохлов.
«Бывали победы и поважнее, — удивил после матча вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников. — Мои партнёры и в обороне, и в атаке сыграли выше всяких похвал».
Зато главный тренер Юрий Сёмин эмоций не скрывал: «Знаете, я хотел, чтобы эта игра продолжалась бесконечно». «Локомотив» в итоге вышел в 1/8 финала, но пройти «Монако» не смог.
Как «Локомотив» громил «Интер» в Лиге чемпионов
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