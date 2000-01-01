Как «Локомотив» громил «Интер» в Лиге чемпионов

Ровно 18 лет назад «Локомотив» разгромил «Интер» в Лиге чемпионов — 3:0. Итальянцев считали фаворитами, но «Локо» просто не оставил им шансов. Вот как это было.