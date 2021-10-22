Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обгонит Россию уже в ближайшем туре?

Предыдущий тур еврокубков был удачным для России. «Спартак» победил «Наполи», а «Зенит» уничтожил «Мальмё». На этот раз всё сложилось далеко не так здорово. Впервые в этом сезоне сразу три наших клуба ничего не заработали для рейтинга России.

В результате шотландцы обошли Россию ещё по итогам вторника, а в четверг их отрыв увеличился. Кроме того, Украина сократила отставание и теперь ещё плотнее поджимает нас. Вот что получилось за неделю, если сравнивать Россию с конкурентами:



Австрия: +1,200 (победы «РБ Зальцбург», «Рапида» и ЛАСКа).

Шотландия: +0,800 (победы «Селтика» и «Глазго Рейнджерс»).

Россия: +0.

Украина: +0,400 (победа «Зари»).

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Таким образом, победа российских клубов на этом этапе приносит +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 делится на 5 (количество изначально заявленных команд в еврокубки). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.

Кажется, можно забыть про австрийцев. Мы для них уже не конкуренты. По крайней мере, не в нынешнем сезоне. Да и не в следующем, учитывая, что после этого сезона перестанет учитываться наш шикарный коэффициент (12,600) за сезон-2017/2018.



Даже не так страшно, что на этой неделе мы пропустили вперёд шотландцев. Нет большой разницы между девятым и десятым местами. Обе команды делегируют чемпиона в группу ЛЧ и вторую команду в отбор ЛЧ (правда, серебряный призёр стартует на один отборочный раунд раньше).

Что действительно важно для России – не рухнуть на 11-ю строчку, которая не гарантирует первой команде РПЛ попадание в группу ЛЧ. В этом сезоне чемпион 11-й по рейтингу страны («Бешикташ») попал напрямую в группу ЛЧ только из-за того, что «Челси» оказалась не нужна путёвка победителя ЛЧ (пробились и через АПЛ).

Теперь наш отрыв от Украины составляет лишь 0,682 балла. То есть соседям достаточно одержать на следующей еврокубковой неделе на две победы больше, чтобы обойти Россию. Настораживает, что через две недели у наших клубов будут ровно те же соперники, с которыми мы набрали 0 очков сейчас. Только теперь нам ещё играть на выезде.