«Плачь, «Локо», плачь». Что пишут турки после матча Лиги Европы в Москве

«Локомотив» неудачно провёл домашний матч Лиги Европы с «Галатасараем». Первая игра в еврокубках под руководством Маркуса Гисдоля завершилась для железнодорожников поражением со счётом 0:1. Московский клуб по-прежнему находится на последнем месте в группе. А что же пишут в Турции после матча на стадионе «РЖД Арена»?

Журналист Огюз Дизер в своей колонке для Fanatik отметил игру «Локомотива» в первом тайме.



«Рангник приехал в Москву из Германии, чтобы придать ускорение «русскому паровозу». В первом тайме российская команда действовала под стать скоростному поезду, но не хватало остроты. Думаю, такие же мысли были в голове и у Рангника. «Галатасарай» взял игру под свой контроль ещё до перерыва, а затем спокойно отправился в раздевалку. На первых минутах второй половины для «Локомотива» прозвучали сигналы тревоги, но единственный гол был забит в самой концовке встречи. Терим сделал правильный ход, и это принесло успех. Обратите внимание на гол. Думаю, в этот момент салютовали бы даже балерины Большого театра».

Умут Экен на всё том же Fanatik объяснил, за счёт чего «Галатасарай» добился успеха в Москве.



«В тактической расстановке Терима крайние защитники не слишком часто ходят вперёд. Подобный ход ограничивает возможности нападения. Когда фланговые защитники не делают игру шире, форварду тяжело рассчитывать на дополнительную помощь. Так было и сегодня. «Галатасарай» предпочитал идти к воротам соперника за счёт быстрых передач, не продвигая защитников слишком далеко. Увидев, что после перерыва «Локомотив» стал атаковать большими силами, Терим провёл важные перестановки, и этот ход сработал. «Галатасарай» добился успеха в критическую минуту, но нужно думать и о других вариантах. Впрочем, с точки зрения результата никаких претензий нет».



Издание Milliyet возмутилось тем, что перед матчем вместо состава «Галатасарая» на табло показали состав «Баварии».

«Перед матчем «Локомотив» допустил путаницу с составом «Галатасарая». Вместо списка игроков нашей команды на табло вывели состав «Баварии». При этом главным тренером был указан Фатих Терим. Очень грубая ошибка со стороны соперника.



За последние годы «Локомотив» часто разочаровывал своих болельщиков выступлениями в Европе. В результате клуб пригласил Рангника, который привёл на пост главного тренера соотечественника — Гисдоля. Соперник придал большое значение матчу с «Галатасараем», поскольку хочет начать новый путь. «Локомотив» на первых минутах действовал энергично, постоянно напрягая турецкую команду и создавая беспорядок. Мы стали свидетелями неприятной и некачественной игры. Наши футболисты слишком часто теряли мяч, но, к счастью, у «Галатасарая» надёжная оборона. И, конечно, же вратарь Муслера».

Турецкие фанаты сразу после матча атаковали соцсети «Локомотива». Они написали огромное количество комментариев в «Инстаграме» и «Твиттере». Было немало язвительных сообщений в адрес московского клуба.



«Плачьте».

«Очень маленький клуб».

«Пока, пока, «Локомотив».

«Плачь, «Локо», плачь».

Но нужно отметить, что были и те, кто высказывался уважительно.



«У вас хорошая команда. Вы проявили уважение по отношению к нам. Поздравляю «Локомотив» с тем, что у него достойный клуб. Спасибо за ваше уважение».

«Спасибо за гостеприимство. До встречи в Стамбуле».

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» снова встретится с «Галатасараем», но на этот раз на выезде. Матч состоится 4 ноября.