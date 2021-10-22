«Веллитон уехал, пить стало не с кем». Приключения звезды «Спартака» в России

Помните Веллитона? Сложно поверить, но бразильцу сегодня исполняется уже 35 лет. Один из самых ярких футболистов РПЛ конца нулевых и начала 10-х, дважды лучший бомбардир чемпионата после отъезда из «Спартака» успел поиграть в Турции и ОАЭ, а сейчас докатывает на родине. В честь юбилея вспоминаем яркое время Веллитона в России.

Веллитон заслужил уважение фанатов. Но поначалу его оскорбляли

Веллитон перешёл в «Спартак» летом 2007 года, и поначалу ему было нелегко. Бразилец взял 11-й номер, а для красно-белых он особенный — под ним выступал легендарный Андрей Тихонов. В августовском матче «Спартак» приехал в Самару к «Крыльям Советов». И когда на поле появился Веллитон, фанаты развернули баннер следующего содержания: «11-й номер только для Тихонова. Убирайся домой».



В «Спартаке» заверяли, что это провокация и что болельщики клуба не имеют к перформансу никакого отношения. На сайте красно-белых даже вышло заявление. Там говорилось, что «авторы грязного баннера позорят «Спартак», отечественный футбол и Россию». К счастью, Веллитон вскоре начал забивать, и эта история осталась позади.

У Веллитона был роман с телеведущей Викторией Боней. А как же жена?

Куда же без этой истории. Веллитон женился очень рано, в 16 лет. Через пару месяцев после перехода в «Спартак» футболист привёз в Москву супругу и новорождённого сына. В 2009-м семья Веллитона укатила обратно в Бразилию, и он заскучал. Тут и начался роман с Викторией Боней. Веллитон познакомился с девушкой в клубе, но, видимо, не подозревал, что перед ним известная телеведущая и что их отношения станут достоянием общественности.



Боня потом рассказывала, что Веллитон сразу предложил ей выйти за него замуж, но его пыл умерил жирный штраф в «Спартаке». На роман повлиял и Валерий Карпин, который тогда тренировал команду. Он был против Бони и даже успел нахамить ей при личной встрече. В итоге Веллитон и Виктория остались друзьями.



«Случайно пересеклись с Карпиным в ресторане. Он сразу выдал: «Странно: пятница, вечер, а ты ещё не пьяная». Нормально? Я, правда, тут же нашлась: «Да вот Веллитон уехал, пить стало не с кем», — рассказывала Боня в интервью «Советскому спорту».

То самое столкновение с Акинфеевым. Веллитону угрожал даже гендиректор ЦСКА

Наверное, самый громкий скандал с участием Веллитона в России. В августе 2011 года состоялось очередное дерби «Спартака» и ЦСКА. В первом тайме Игорь Акинфеев помчался на перехват за пределы штрафной, где и встретился с Веллитоном. Оба прыгнули, столкнулись, и вратарь армейцев неудачно приземлился. Итог: разрыв «крестов», угрозы с носилок и шестиматчевая дисквалификация для форварда.

Гневом болельщиков ЦСКА дело не ограничилось. Первым делом Веллитона раскритиковал тогдашний тренер армейцев Леонид Слуцкий. Но жёстче всех выступил гендиректор клуба Роман Бабаев. Он посоветовал бразильцу «осторожно ходить по улицам».

Обилие критики в адрес Веллитона после столкновения с Акинфеевым было обусловлено ещё и тем, что для нападающего это был не первый подобный инцидент. До этого он заехал коленом по голове Владимира Габулова. В итоге Веллитона стали воспринимать как футболиста, который ломает голкиперов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пятка Веллитона стала мемом

В 2010 году произошёл тот самый разговор Валерия Карпина с фанатами, в котором он вспоминал Фалькао. Но упомянули и Веллитона, который тогда долго не играл из-за загадочной травмы пятки. Бразилец получил её в межсезонье, когда играл с ребёнком. Многим эта травма казалась подозрительной. В повреждении сомневалось даже руководство «Спартака».

Так вот, в том легендарном разговоре с Карпиным один из фанатов обозвал Веллитона и напомнил про его пятку. Карпин ответил: «Полностью согласен». Раз уж речь про пятку, то понятно, о ком говорил болельщик.

Веллитон был готов играть за сборную России

Веллитон мог стать первым бразильцем в нашей сборной задолго до Ари и Маринато Гильерме. В 2010-м «Спартак» работал над тем, чтобы он стал гражданином России. Сам Веллитон часто говорил о таком желании: «Поверьте, я буду счастлив не меньше русских ребят, когда мы окажемся сначала в числе участников Евро, а потом и чемпионата мира».



Помочь бывшему возлюбленному была готова даже Боня: «Если Веллитону понадобится свадьба, чтобы выступать за сборную Россию, я готова пойти на это. Почему бы нет? Ради благого дела, ради России хоть сейчас готова выйти замуж!»



В итоге история заглохла — слишком много людей выступало против натурализации Веллитона. Яркий форвард так и остался без опыта игры за сборную — пробиться в состав родной Бразилии было нереально.

Веллитон не следил за весом. Карпин нещадно его штрафовал

Веллитона часто штрафовали в «Спартаке» за лишний вес. При Карпине за каждые лишние 100 граммов надо было заплатить $ 100.



О жёстких санкциях в отношении Веллитона в интервью «Чемпионату» рассказывал бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин: «Вывешивали список, кто сколько должен. Мы, молодые, следили за собой. У меня вроде не было ни одного штрафа. У кого-то по $ 100-200, а у Веллитона — $ 3000, 5000. Хотя такая скорость… Даже не верилось, что у него лишний вес. На сборах он мог держаться, держаться, а потом вечером становилось тяжело, и он заказывал себе в номер какой-нибудь гамбургер или карбонару. Плевал уже на эти штрафы».

Однажды Веллитона обокрал собственный водитель

В 2014-м, незадолго до окончательного ухода из «Спартака», Веллитон влип в неприятную ситуацию. Бразилец на тот момент тренировался с дублем, и клуб уже не выделял ему автомобиль, поэтому он нашёл водителя сам. По рассказам Веллитона трудно понять, откуда взялся этот человек. Сначала игрок сказал, что нашёл водителя на улице, а позднее — что тот несколько раз работал с легионерами «Динамо».

Сотрудничество продлилось 20 дней, после чего водитель приехал в отель, когда Веллитона там не было, и обокрал игрока. У бразильца пропали чемоданы, в которых были документы, ноутбук и деньги. Вора поймали, но вещи Веллитон так и не забрал.