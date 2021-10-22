Дзюба провалил игру с «Ювентусом». Нужен ли он «Зениту» в матче со «Спартаком»?

Уже в воскресенье нас ждёт суперматч (по крайней мере – по вывеске): «Зенит» примет «Спартак». У обеих команд перед игрой хватает кадровых вопросов.

Руй Витория относительно надолго лишился Умярова, а главная проблема – отсутствие ведущего центрального защитника Жиго из-за перебора жёлтых. Сергей Семак точно не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Кузяева, под вопросом состояние Клаудиньо и Малкома. Оба бразильца в игре с «Ювентусом» получили повреждения.



А ещё у тренерского штаба «Зенита» может возникнуть другая дилемма: ставить ли на принципиальную игру Дзюбу. Артём получил вдоволь критики после среды и, кажется, находится не в лучшем состоянии.

Матч с «Ювентусом» — действительно катастрофа для Дзюбы?

Да. Артём сыграл совсем слабо, и даже странно, что Семак настолько долго терпел и ждал улучшений. «Зениту» пришлось чаще, чем в предыдущих играх, использовать длинные забросы при выходе из обороны, для этого тренерский штаб и выпускал фактурного форварда. Но Дзюба провалил задачу и фактически ничего не зацепил. А в очень редких эпизодах, когда он всё же выигрывал первое касание, в дальнейшем ему либо не хватало скорости (пробовал разворачиваться, бежать к воротам, но его легко догоняли), либо точности сбросов.



Показатели Дзюбы плачевны (данные – Wyscout):

всего 25% успешных действий (9 из 36);

19 единоборств, из которых 6 – выигранных (32%). Вверху – 5(3). Визуально всё смотрелось даже хуже. Хотя следующие показатели частично объясняют, почему;

лишь 4 передачи за 60 минут, из них только 1 (!) точная. Причем во втором тайме – вообще ни одной. То есть даже когда Дзюба выигрывал борьбу, он из этого ничего не извлекал – сбросы оказывались неточными;

2 обводки, ни одной успешной;

13 потерь, из них аж 7 на своей половине поля;

0 ударов, 0 передач под удар.

Дзюба ограничивал команду в этой игре, и во многом его слабые действия привели к тому, что примерно с 15-й по 60-ю минуты «Зенит» плохо выходил в атаку.

А в предыдущих матчах Дзюба был в порядке — или показалось?

Мы сейчас видим всё-таки не пикового Дзюбу, и даже в предыдущих матчах РПЛ казалось, что Артём заметно потяжелел: он хуже цеплял сложные мячи (а раньше для него сложных мячей вообще не существовало), при вертикальных забросах мог даже не вступить в борьбу, допускал ошибки в подыгрыше. Плюс классическая проблема – минимальное количество открываний за спину, из-за чего атаки иногда замедляются.

Но при всех недостатках Дзюба набирал отличные цифры результативности. В текущем сезоне он:

2-й в «Зените» по NPxG90 (ожидаемые голы без учёта пенальти) – 0,49. Выше только Ерохин, у которого 0,71;

3-й по передачам под удар за 90 минут (KP90) – 2,22. Выше – Малком (4,21) и Клаудиньо (2,30), правда, у бразильцев есть дополнительные аргументы в виде подач со стандартов;

4-й по xA/90 (ожидаемые передачи) – 0,25. Выше – Малком (0,44), Клаудиньо (0,41) и Кузяев (0,33). Футбол команды меняется, сбросы Дзюбы под удар партнёрам перестали быть единственным оружием, много остроты из более глубоких зон обеспечивают партнёры. Но и Дзюба пользу всё ещё приносит;

3-й по суммарному показателю ожидаемой результативности NPxG90 + xA/90 – 0,74. Выше – Малком (0,80) и Ерохин (0,76).

И если сравнивать сегодняшнего Дзюбу с Азмуном, то на уровне РПЛ Артём всё ещё полезнее – он чуть реже забивает, зато набирает гораздо больше ассистентских баллов.

Почему Семак почти наверняка поставит Дзюбу на «Спартак»

Даже с учётом не лучшей формы Дзюбы на сегодня вероятность, что он пролетит мимо основы в воскресенье, минимальна.

У «Спартака» ослаблен центр обороны: Жиго выпал, оставшиеся Джикия и Кофрие (особенно) ограничены по игре вверху. Дзюба имеет шансы доминировать. Возможно, Витория выпустит Кутепова в центр, но с ним Артёму обычно легко – вспоминаем эпизоды, когда форвард перед голами продавливал именно Илью. В прошлой игре Дзюба повторил рекорд Веретенникова, а сейчас может установить новый. Все мы понимаем, насколько важно и символично для Артёма сделать это именно в матче со «Спартаком». Он будет рвать и метать. Со стороны Семака будет правильно и педагогично дать Дзюбе исправиться за матч с «Ювентусом». Иначе, если оставить нападающего на скамейке, можно потерять его надолго.

Предпосылок, что в игре со «Спартаком» Дзюба будет в порядке, а не наоборот, гораздо больше. И нас определённо ждёт очень увлекательный матч.



Использованы данные Wyscout и Understat.