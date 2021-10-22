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В Лиге чемпионов сыграли три тура, насколько внимательно вы её смотрели, тест

Внимательно ли вы следите за Лигой чемпионов? Тест
Андрей Панков
Внимательно ли вы следите за Лигой чемпионов?
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В групповом турнире сыграна половина матчей. 10 вопросов по их итогам.

Лига чемпионов в этом году невероятно мощная и в каждом туре преподносит неожиданные результаты и запоминающиеся матчи. В групповом турнире сыграно три тура – ровно половина. Вот и проверим, внимательно ли вы следите за главным европейским соревнованием. Тут 10 вопросов по мотивам 48 игр. Предупреждаем сразу: есть сложные.

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