В Аргентине играет необычный бомбардир: ему уже 41, но он по-прежнему в топе

Вряд ли вы когда-либо слышали про Хосе Санда, зато в Аргентине он абсолютно культовый персонаж. В 41 год он умудряется обновлять собственные же бомбардирские рекорды, играя за команду из верхней части таблицы. «Ланус» не так известен большинству, как «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс», хотя в 2016-м выигрывал чемпионат, а спустя год играл в финале Кубка Либертадорес. А Санд – символ этой команды, образец того, как в любом возрасте можно оставаться молодым.

Его карьера могла сложиться иначе – аргентинец до сих пор лучший бомбардир за всю историю молодёжных команд «Ривер Плейт», где воспитывался. Но дебютировал на профессиональном уровне в 1999-м за «Колон». В родном клубе форвард провёл только сезон с 2004-го по 2005-й. И конкретно в тот период у него не пошло. Возможно, поэтому и начались бесконечные переходы: за карьеру Хосе сменил 16 команд. И при этом умудрился стать легендой одного клуба – «Лануса». Даже странно, что при такой любви к смене обстановки он почти не играл в Европе – только несколько месяцев в испанском «Депортиво».

За шесть сезонов в «Ланусе» он забил космические 153 гола. И почти каждый год вне зависимости от клуба претендует за титул лучшего бомбардира. В 2017-м он отличился девять раз в Кубке Либертадорес, когда «Ланус» дошёл до финала, и стал самым возрастным игроком, забивавшим в турнире. В том же году он 27 раз поражал ворота в чемпионате – и это почти в 38 лет!

Нынешний сезон 41-летний футболист тоже начал мощно – 10 мячей в 10 играх. Хотя ещё год назад планировал закончить с футболом. Пандемия и усталость от интенсивного графика – ему захотелось всё бросить. Но футболиста переубедили. И, кажется, не зря.

«Я очень счастлив продолжать, – говорил он месяц назад в интервью pagina12.com. — Я много делаю для этого. И рад такой возможности. Воспринимаю это как подарок – каждый день выходить на тренировки с молодыми людьми и говорить себе, что в моей жизни всё хорошо.

Мой секрет? Я не зациклен только на футболе. Всегда стараюсь отвлекаться, заниматься чем-то другим, узнавать что-то новое. При этом постоянно впахиваю на тренировках – начинаю за час до либо заканчиваю через час после. Но наиболее важный фактор – правильное питание. Рацион крайне важен, чтобы сохранять форму.

Понимаю, что рано или поздно я закончу. Пенсия у меня в голове, и я должен быть честным по отношению к себе. На тренировках я стараюсь много общаться с молодёжью, хотя обычно мало говорю. Мне кажется, для многих я пример. Их вдохновляет мой опыт. И, честно говоря, хотел бы, чтобы футболисты чаще продлевали свою карьеру. Это помогает аргентинскому футболу, делает его более популярным. Мне не очень нравится статус самого возрастного игрока лиги. Я ещё молод. И хочу продолжать».

Интересно, что при всех этих заслугах Санд постоянно пролетал мимо сборной Аргентины. У него всего 2 матча за страну с 2008 по 2009 год. Но если он продолжит в том же духе, то, возможно, ещё сможет привлечь внимание главного тренера. Как не вызвать лучшего бомбардира чемпионата хотя бы раз?