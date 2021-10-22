«Динамо» разнесло «Химки» и догнало «Зенит». А могло и перегнать!

После двух подряд огорчительных туров («Крыльям» проиграли, «Спартаку» подарили очко в компенсированные минуты) динамовцы оттянулись на соседских, отчасти родственных (один стадион делили) «Химках». Кроме моральной задолженности перед болельщиками, у бело-голубых было ещё две причины поднажать в эту пятницу — день рождения главной клубной легенды Льва Яшина и возможность догнать в таблице чемпиона. А при идеальном раскладе — перегнать, пусть и по дополнительным параметрам.

Наверняка не один болельщик «Динамо» по ходу матча гуглил регламент РПЛ, а конкретно — вот эту статью:

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Ситуация сложилась и правда любопытная. Нетрудно было предположить, что по основному показателю, очковому, москвичи петербуржцев догонят (и догнали). Личных встреч у них ещё не было (первая только через неделю), а потому в силу вступали следующие доппоказатели. То, что они сравняются и по числу побед, стало ясно уже к перерыву. Ощутимое превосходство хозяева воплотили в два гола.

В другой ситуации столичным футболистам (хотя географическая грань между ними и «Химками» очень условная, почти незримая) можно было бы перейти в энергосберегающий режим. Но не в этой. Победа в 5 мячей выводила динамовцев на первое место! У «Зенита» разница составляла +9, у «Динамо» — +5. Не верю, что педантичный немец Шварц не просчитал варианты и не попросил футболистов по возможности выиграть покрупнее. Ради лидерства и памяти Льва Ивановича. Игроки прониклись торжественностью момента и загрузили сетку чужих ворот мячами.

За час игры «Химки» получили четыре штуки: два от Грулёва, по одному — от Моро и Тюкавина. Первые два гола — копии: навес Захаряна от левого углового фланга — точный удар головой. Самый красивый — третий: Фомин с Тюкавиным сработали тонко и изысканно: «сборники»! А Захарян во втором тайме ассистентский хет-трик оформил — дублю Грулёва поспособствовал.

Всего один мяч отделял «Динамо» от первой позиции. Но вместо того, чтобы забить недостающий, они пустили в конце необязательный — от Адеми.

Впрочем, шанс выскочить из-за спины «Зенита» до конца тура у парней Шварца ещё остаётся — если «Спартак» выиграет в воскресенье в Петербурге в два мяча. А нет — всё в руках бело-голубых: побеждайте сами через неделю — и занимайте первое место. Чистое.

Реально?