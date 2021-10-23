Пора признать: Миранчук не подходит «Аталанте». Но в Россию возвращаться точно не стоит

Миранчук и «Аталанта» — это френдзона, которая обречена. Лёша честно старался понравиться, много работал, но ему не отвечают взаимностью. После пяти матчей в запасе Гасперини кинул его под заряженный «Манчестер Юнайтед». После выхода Миранчука на замену команда пустила пару мячей и проиграла. Полузащитника резко захейтили, назвали бесполезным, а фаны продолжили просить продать его летом. Тогда ещё никто не знал, что русский игрок установил уникальное достижение — он разогнался до 38,6 км/ч. Подобное на этой неделе не повторил никто.

Миранчуку пора перестать себя обманывать. А продюсерам его перехода — перестать лить в уши болельщикам. Пора признать: у Лёши не получилось в «Аталанте». И этот трансфер не пошёл на пользу никому — игрок теряет второй сезон, продававший клуб получил совсем мало, а купивший теперь не знает, как хоть что-то заработать на активе. При этом к самому Миранчуку у меня нет претензий: просто философия игры команды ему не подошла.

Не думаю, что он приехал, расслабился и ждал место в старте. Даже по редким интервью чувствуется: парень выкладывается на тренировках, хочет попасть в состав, но, когда там оказывается, словно не знает, что делать. Не понимает, как можно играть простыми и быстрыми передачами, лететь вперёд и забивать. Он привык немного к другому: получить мяч, осмотреться, выбрать лучший вариант и вырезать передачу. И перестроиться с этого трудно. Представьте: вас до 24 лет учили одному и говорили, что в этом вы лучший, а потом в момент надо всё это забыть и привыкнуть к иному. Гасперини верил, что у него получится изменить игрока. А сам Лёша верил тренеру. Увы, не получилось. Так бывает. Но из-за этого точно не надо унывать.

Зимой Миранчук должен сделать выбор: скамейка «Аталанты» или личное развитие. Выбрав первое, он, вероятно, потеряет ещё полгода. А если уйдёт в аренду в менее статусный итальянский клуб, то получит больше практики и возможностей. Необязательно даже в Серию А, вполне можно посмотреть и на соседние страны. На Италии жизнь точно не заканчивается.

Такое решение точно не воспримут как слабость. И никто не подумает, что Миранчук сдался. Просто игроку нужен ещё один шанс в новом клубе и с новым тренером. Но в этот раз точно нужно внимательнее оценить философию коуча и прикинуть, подойдёт ли им функционал игрока.

Я сильно расстроюсь только при одном сценарии: если Лёша выбьет крупный контракт у одного из топовых российских клубов и вернётся домой. Думаю, «Зенит», «Спартак» или «Динамо» с удовольствием отвалят ему необходимую сумму. И вот это станет тем самым шагом назад. И тогда точно можно будет сказать, что мы слишком сильно верили в Миранчука. А он оказался не таким крутым, как мы думали.