Последнее «эль класико» без Месси и Роналду. Когда и каким оно было?

Летом 2018-го Криштиану Роналду покинул «Реал» и подписал контракт с «Ювентусом». Спустя три года Лионель Месси ушёл из «Барселоны», чтобы присоединиться к «ПСЖ». После этого окончательно стало понятно – в следующем «эль класико» уже не сыграет ни один из них.

Последний матч, когда Роналду и Месси ещё не было в составе обеих команд, состоялся ещё в 2004-м. Здесь важно сделать оговорку: за 17 лет клубы дважды играли без них. В 2007-м Месси уже был восходящей звездой «Барселоны», но получил травму и пропустил «эль класико», а Криштиану ещё играл за «Манчестер Юнайтед». Второй случай был не так давно – в 2018-м. Роналду уже ушёл в «Ювентус», а Месси вновь не сыграл из-за повреждения.

А сейчас вернёмся на 17 лет назад и вспомним, что предшествовало «эль класико» без Роналду и Месси, как прошёл сам матч и какие у него были последствия.

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Лапорта стал президентом и привёл в клуб Райкарда и Роналдиньо

К старту сезона-2003/2004 «Барселона» подходила в ужаснейшем состоянии. Сезон до этого клуб завершил на шестом месте и третий год подряд остался без трофеев.

Ещё боссы «Барсы» накопили долги. Новым президентом клуба стал Жоан Лапорта, который первым делом пообещал купить Дэвида Бекхэма.

С трансфером не сложилось – Бекхэм отказался переходить в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов. И в то же межсезонье выбрал «Реал». Лапорта долго не расстраивался и договорился с «ПСЖ» о переходе Роналдиньо за € 30 млн. Как покажет время, отказ Бекхэма пошёл «Барселоне» только на пользу.

Ещё одной задачей для Лапорты было найти нового тренера. «Барселона» не удовлетворила финансовые запросы Рональда Кумана и Гуса Хиддинка, и тогда Йохан Круифф посоветовал Франка Райкарда.

Круифф убедил Лапорту в этой кандидатуре, хотя на тот момент Райкард имел скромный опыт самостоятельной работы — два года в сборной Нидерландов и один — в «Спарте» из Роттердама. И первые результаты «Барселоны» заставляли усомниться в правильности выбора.

«Реал» не жалел средств на усиление состава

У «Реала» дела шли гораздо лучше. Президентом был Флорентино Перес, а командой управлял Висенте дель Боске.

До какого-то момента в отношениях тренера и президента всё было в порядке. «Реал» каждый сезон брал по существенному трофею: в сезоне-2001/2002 – Лигу чемпионов, годом позже – чемпионский титул. И это не считая побед в Суперкубках УЕФА и Испании, Межконтинентальном кубке.

Но Перес мечтал о суперкоманде, которая будет доминировать везде. Он не жалел средств и каждое межсезонье покупал по звезде. Перед сезоном-2002/2003 за € 77,5 млн пришёл Зинедин Зидан. Годом позже — за € 40 млн — Роналдо. Летом 2003-го — Дэвид Бекхэм. А Висенте дель Боске, который не справлялся с задачей взять все трофеи за один сезон, был уволен.

Кто-то нашептал Пересу, что у «Манчестер Юнайтед» есть талантливый помощник сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш. Президента «Реала» не смутило, что Кейруш до этого самостоятельно не работал во главе топ-клуба.

«Реал» подходил к сезону-2003/2004 с Касильясом, Зиданом, Роналдо и Бекхэмом в составе и тренером-загадкой на скамейке.

«Барса» провалила первую часть сезона, а «Реал» выиграл на «Камп Ноу» впервые за 20 лет

17 лет назад в чемпионате Испании претендентами на титул считались не только «Барселона» и «Реал». Крепкими клубами были «Депортиво» (чемпион сезона-1999/2000) и «Валенсия» (чемпион сезона-2001/2002, дважды финалист Лиги чемпионов: 1999/2000, 2000/2001).

«Барселона» стартовала не лучшим образом. После 10 туров клуб набрал 16 очков из 30 возможных и расположился на пятой позиции. Отставание от «Реала» и «Валенсии» составляло семь очков.

К середине декабря всё стало ещё хуже. В 14-м туре «Барселона» на выезде уступила «Малаге» 1:5. В следующем туре — встреча с «Реалом» на «Камп Ноу», которую хозяева проиграли (1:2). Мадридский клуб победил на поле «Барсы» в рамках чемпионата Испании впервые за 20 лет.

Реванш «Барселоны», который лишил «Реал» чемпионства

«Барселона» свалилась на 13-ю позицию, отставание от лидирующего «Реала» выросло до 13 очков. Болельщики требовали от Лапорты увольнения Райкарда. Но тот оставил тренера, а зимой укрепил состав неожиданным трансфером. «Барса» арендовала Эдгара Давидса. Голландец зацементировал центр поля и позволил Хави больше времени уделять атаке.

За зиму «Барселона» преобразилась и выдала серию из 16 матчей без поражений. К 34-му туру, в рамках которого состоялось «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу», отрыв между «Барсой» и «Реалом» составлял всего четыре очка. «Реал» продолжал гонку за лидирующей «Валенсией», от которой к 34-му туру отставал всего на один балл.

Основные события «эль класико» развернулись во втором тайме. «Реал» открыл счёт на 54-й минуте, но уже спустя четыре минуты «Барселона» отыгралась. Ещё через 11 минут за вторую жёлтую удаляют Луиша Фигу, а на 86-й точный удар Хави приносит победу гостям. Реванш удался.

Так «Валенсия» ушла в отрыв. «Барселона» и «Реал» не догнали будущего чемпиона. Окончательно это стало понятно в 36-м туре, когда «Барса» проиграла 0:1 «Сельте», а «Реал» – 2:3 «Мальорке». «Валенсия» выиграла у «Севильи» и оторвалась от ближайшего преследователя на семь очков.

Райкард приведёт «Барселону» к чемпионству и победе в ЛЧ, а в «Реале» наступит закат звёздного состава

Затея Флорентино Переса с созданием суперкоманды провалится, и он покинет свой пост в 2006 году. А через несколько лет триумфально вернётся.

Лапорта же убедится, что не зря оставил Райкарда. В следующем сезоне тот выиграет с «Барселоной» Ла Лигу, подпустит к основе Лионеля Месси. А ещё через год возьмёт Лигу чемпионов.