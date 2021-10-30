Рекорд Дзюбы по голам не так крут, как кажется. Веретенников вообще не играл в топ-клубах!

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Чтобы забить 144 гола и одолеть рекорд Олега Веретенникова, ему потребовалось 375 матчей (Веретенникову – на 101 меньше), а также множество передвижений: из Москвы в Томск и Ростов, из Петербурга в Тулу и наоборот.

Дзюба забил 20 голов с пенальти. Веретенников – 31;

свой первый гол Дзюба положил «Томи». 15 апреля 2007 года пострадал вратарь Василий Хомутовский, а «Спартак» увёз из Томска ничью 1:1;

Веретенников начал с дубля в ворота «Зенита»: «Ротор» 9 апреля 1992-го разгромил гостей со счётом 6:1;

при этом рекорд бомбардирского дуэта в чемпионатах России принадлежит паре Веретенников – Нидергаус, а не Азмун – Дзюба. 39 голов волгоградцев против 34 от петербуржцев в сезоне-2019/2020;

также у Веретенникова есть ещё один побитый рекорд. Его 25 голов за один сезон в 2012 году превзошёл Сейду Думбия (28 голов).

Естественно, прямо сейчас все говорят о Дзюбе и его рекорде – в этом вы легко убедитесь сами, открыв главную страницу «Чемпионата». Однако в этом материале фамилия Артёма больше не прозвучит – мы расскажем историю того, чей рекорд он обошёл.

Про Олега Веретенникова, который много забивал не за топ-команды, но ни разу не отличился за сборную.

Олег Веретенников Фото: РИА Новости

Чем крут Веретенников?

Для тех, кто не застал игру нападающего, объясняем. Веретенникова считают легендой «Ротора».

Там он провёл 8 лет (с 1992-го по 2000-й);

в 247 матчах забил 141 гол;

дважды становился серебряным призёром чемпионата России;

один раз брал бронзу;

выходил в финалы Кубка России и Кубка Интертото (где «Ротор» уступил французскому «Генгаму»).

До «Ротора» Веретенников в два захода играл за «Уралмаш», а в Волгоград его хотели так сильно, что пытались вырвать из рук уральских бандитов (те же не желали отъезда нападающего). Жена Веретенникова рассказывала, что президент «Ротора» Владимир Горюнов обещал защитить их семью. Пытался, но до конца так и не обезопасил.

Веретенникову не простили перехода в Волгоград и избили.

«Есть предположение, что это были ребята из Екатеринбурга, которые хотели мне отомстить, – рассказывал Веретенников в интервью «СЭ». – Жена вышла ненадолго на улицу. Звонок в дверь. Думал, что она. А передо мной амбалы, которые молча начинают меня бить по ногам металлическими прутьями. Успел немного прикрыться рукой.

– Обошлось без особо тяжких последствий?

– Как сказать… Рука была сломана в двух местах. Отбиты мягкие ткани ног. Хорошо, что кости не поломали. Но тут спасибо папе и маме. Вырастили здоровым и крепким. Да и наследственность, видимо, хорошая».

Олег Веретенников и Владимир Нидергаус Фото: РИА Новости

После рекордного гола Веретенникова неожиданно говорили о Сталине

Тот самый 143-й гол в чемпионатах России нападающий забил 5 октября 2001 года на стадионе «Локомотив» в Саратове – его «Сокол» обыграл «Анжи» 2:0, но спортивные газеты после матча больше писали не про Веретенникова, а про тренера махачкалинцев Александра Маркарова. Тот после матча заявил, что судей надо набирать по сталинским методам и в случае ошибки расстреливать.

Просто «Сокол» бил пенальти (и Федьков его не реализовал), а драка в середине второго тайма закончилась обоюдным удалением.

Веретенников не был против того, чтобы побили его рекорд. Лишь бы это сделал…

Россиянин.

Веретенников всё понимает: раз матчей становится больше, то должно расти и количество голов. Но при этом был бы рад, если бы рекорд побил не легионер.

Олегу можно успокоиться – такое практически невозможно. Лучший в списке среди игроков из-за рубежа – Вагнер Лав (13-е место и 85 голов).

Олег Веретенников в сборной Фото: РИА Новости

Странные отношения Веретенникова со сборной. Ноль голов и натёртая нога

За сборную России Веретенников провёл четыре матча – три товарищеских и один в квалификации ЧМ-1998 с болгарами (который ничего не решал).



Ни разу не забил.



Почему так мало? Есть несколько причин.



1. Не сложились отношения с Олегом Романцевым (тренером сборной с 1994-го по 1996-й и с 1998-го по 2002-й). Есть версия, что сказался отказ от перехода в «Спартак». Есть и другая – что под нападающего, чьим главным оружием считался лишь сильный удар, не стали подстраивать игру всей команды.



На Евро-1996 Веретенников не поехал, хотя, по его словам, долгое время был в обойме сборной. «Если футболист стабильно играет в своём клубе и постоянно забивает по 20 мячей за сезон, то ему нужно обязательно дать шанс, – рассуждал Веретенников в разговоре со Sports.ru. – У меня таких шансов было немного».



2. Веретенникову в сборной не везло. Дебют против сборной Бразилии (2:2 в товарищеском матче 1996 года) из-за травмы закончился на 12-й минуте – вышедший вместо него Радимов забил на 80-й и стал одним из героев матча.



Не срослось даже в 1994-м – когда после появления «Письма четырнадцати» тренерский штаб Павла Садырина и Юрия Сёмина срочно искал замену бунтарям для товарищеских игр с США и Мексикой. Позвали и Веретенникова. Однако перед игрой с мексиканцами Олег… натёр ногу и в тех играх провёл на поле ноль минут.



3. Через сборную Анатолия Бышовца прошли десятки футболистов, но не Веретенников.



Почему? Смотрите пункт один.

Олег Романцев — главный тренер сборной России в 1990-е годы Фото: РИА Новости

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Теперь его рекорд побит.

И всё равно. Олегу Веретенникову — слава!