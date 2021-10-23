Сходили на футбол в Катаре. Там болеют почти так же, как у нас — за сборную России

Катар и футбол даже сейчас, когда до чемпионата мира остаётся всего год, кажутся двумя вещами, которые сложно представить вместе. В голове как будто что-то не сходится – и от всех предубеждений можно попытаться избавиться только одним способом: приехать и прочувствовать атмосферу самостоятельно.

#Матч

Финал Кубка эмира, в котором встретились «Аль-Райан» и «Аль-Садд» (Лоран Блан с Хамесом Родригесом в составе против Хави с Санти Касорлой), стал первым матчем на стадионе «Аль Тумама» (в стране уже открыли шестую арену ЧМ-2022) – на него мы и попали.

Краткий ликбез по катарскому футболу:

В чемпионате Катара (Qatar Stars League) играют 12 команд, 11 из них тренируют иностранцы. Помимо Хави и Блана, в лиге работают итальянец Андреа Страмаччони, испанец Тинтин Маркес, бразильцы Зе Рикардо и Серхио Фариас, португалец Луиш Каштру, черногорец Небойша Йовович и немец Винфрид Шефер.

Есть четыре национальных турнира: Кубок эмира Катара (проводится с 1972 года, аналог Кубка России), Кубок Наследного принца Катара (участвуют четыре лучшие команды по итогам сезона), Кубок шейха Яссима (проходит в межсезонье) и Катарский кубок звёзд.

Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года и с тех пор выиграл семь трофеев: дважды Кубок наследного принца, Кубок шейха Яссима, Кубок звёзд Катара, чемпионство (в прошлом сезоне команда в 18 матчах одержала 16 побед с разницей мячей 69:12!) и дважды – Кубок эмира Катара.

«Аль-Садд» – самый титулованный клуб катарской лиги (14 трофеев).

Блан приехал в Катар позже Хави – в конце 2020-го. На тот момент он не тренировал уже четыре года, но с ходу взял с «Аль-Райаном» бронзу.

После шести игр этого сезона Хави занимает первое место, Блан – шестое.

Основное время финала Кубка эмира закончилось со счётом 1:1, а потом сразу же началась серия пенальти, в которой «Аль-Садд» оказался сильнее.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

#Стадион

В Катаре продолжают открывать стадионы ЧМ – «Аль Тумама» стал шестым. Арена вмешает 40 тысяч зрителей, здесь пройдут восемь матчей чемпионата мира. После турнира вместимость сократят в два раза, а демонтированные кресла отдадут нуждающимся в спортивной инфраструктуре странам. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал стадион «произведением искусства».

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

#До

Добраться до стадиона из центра Дохи можно либо на автобусе, либо на машине – метро рядом нет. Вокруг арены – типичные для арабского мира жилые дома, которые кто-то сдаёт под офисы, тренировочные поля, парк и остатки стройки (это типичный пейзаж для Катара).

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Болельщики неспешно двигались в сторону стадиона – местные тут вообще большую часть времени «на чиле». Никаких толп, никаких громких скандирований – тишина какое-то время непривычно давила на сознание. Но потом включилась музыка: болельщики «Аль-Райана» обустроили небольшую фан-зону недалеко от входа на стадион. Они всем желающим рисовали чёрно-красные полосы на лицах, раздавали надувные палки-стучалки для поддержки и включали песни, в которых можно было уловить название клуба.

На заборе трое болельщиков растянули баннер с фотографией Хамеса Родригеса: он приехал в Катар всего месяц назад, но для местных – уже большая звезда.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Справа от этой самоорганизованной фан-зоны мужчины развернулись в сторону уходящего солнца и упали на газон, потому что настало время молитвы, слева – играли восточные мотивы, в такт которым на фоне стадиона раскачивались то ли пакистанцы, то ли индусы. Находясь где-то посередине, ты понимаешь, что нет ничего странного ни в одном, ни в другом, и всё равно испытываешь смешанные чувства. Но к нетипичной для футбола обстановке привыкаешь быстро – и начинаешь невольно подпевать арабским песням.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

#Церемония

Церемонию открытия полностью построили вокруг гахфии – традиционного мужского головного убора, которым вдохновились дизайнеры, проектируя стадион. Во время шоу мало что было понятно (рассказ читался на арабском), но общая идея в итоге оказалась ясна: через эту шапочку раскрывалось взросление мальчика – он проносил её с локации на локацию, которые символизировали отрезки времени от самого детства до взрослых лет.

Завершилось всё это танцем мальчиков в центральном круге, поднятием флага и салютом, дым от которого висел в чаше стадиона ещё минут 15 после начала матча.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Исполнение гимна чуть задержалось – футболисты, оркестр и болельщики ждали прибытия на трибуну эмира Катара Тамима бен Хамада бин Халифа Аль Тани. Рядом с катарским лидером расположился Джанни Инфантино и тот самый кубок, за который бились команды Хави и Лорана Блана, – трофей на трибуну к правителю подняли мальчишки, когда закончилась церемония.

#Болельщики

Атмосфера на стадионе чем-то напоминала матчи сборной России: болельщики заводились во время опасных моментов, гудели и свистели, когда им что-то не нравилось в действиях соперника, пускали волну, периодически долбили в барабан и что-то даже пытались скандировать – разве что не затягивали какую-нибудь национальную песню. Редкие группы на трибунах пытались как-то организовать боление, но длилось это недолго – пару выкриков, пару хлопков, а потом их голоса гасли в чаше стадиона. Поддерживали почти так же, как у нас болеют за сборную России.

Во втором тайме («Аль Райан» Блана вёл 1:0 – гол забили с пенальти, который судья поставил после просмотра VAR) стало как-то поживее: местные в белых одеяниях, занявшие почти обе центральные трибуны, порой вскакивали со своих мест, жестами указывая командам, куда бежать. По-настоящему громко на стадионе стало, когда забил Санти Касорла (играет за «Аль Садд», который тренирует Хави) – народ даже запел что-то на мотив Seven Nation Army. А потом разок исполнил исландское «ху!» – и вот тут окончательно закрепилось ощущение, что у нас с ними есть что-то общее.

Во время серии пенальти футболисты и болельщики обрадовались раньше времени: «Аль-Райян» промазал во время четвёртой попытки (команды до этого шли ровно), и игроки «Аль-Садда» запрыгали от радости под гул трибун, напрочь забыв, что у них ещё остался один удар до победы.

Для команды Хави этот трофей стал 76-м – на чёрно-белой половине стадиона об этом напомнили сразу же после победного пенальти. Забавно, что эти карточки разложили на обеих сторонах: болельщикам «Аль-Райана» – с одной цифрой, «Аль-Садда» – с другой.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Катару ещё многому нужно научиться и на поле, и на трибунах, а нам – привыкнуть, что в этой части мира тоже есть футбол, пусть и со своими особенностями. Всё-таки до чемпионата мира остаётся чуть больше года.