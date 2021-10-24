«МЮ» и «Ливерпуль» ненавидят друг друга. Откуда это пошло?

До XIX века два города, разделённые всего 56 км, вели мирное существование на Северо-Западе Англии. Благодаря более выгодному расположению и стремительному развитию морской торговли в XVIII веке Ливерпуль быстро превратился в крупнейший портовый центр. Соседний Манчестер отвечал техническим прогрессом – город заполонили многочисленные фабрики, рос уровень текстильного производства. Сюда стекались самые прогрессивные предприниматели, запустившие «промышленную революцию».

Индустриализация резко превратила английский Северо-Запад в ключевой для британской экономики район. Торговцы выстроили логистику с чёткой привязкой к морским портам Ливерпуля – в 1830-м города были соединены железной дорогой. Казалось, что жителей Северо-Запада на долгие годы объединит цель построить самый мощный промышленный плацдарм в мире. Но стремление к личной выгоде и разнообразные конфликты заложили основу одного из самых горячих противостояний между городами в истории.

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Манчестерский судоходный канал — первый открытый шаг к вражде

Корабль, который вы можете увидеть на эмблемах «Ман Сити» и «МЮ» — прямая отсылка к судоходному каналу, который открылся в 1894-м. Тот же корабль находится и на официальном гербе Манчестера. Появление этого канала стало по-настоящему историческим событием, подарившим городу экономическую независимость от более успешного соседа.

Фото: Getty Images

Ливерпуль пользовался полным контролем транспортных развязок и получал большой доход от комиссий и товарооборота. Естественно, это бесило деловую общественность Манчестера — промышленники платили соседям внушительные суммы просто за сам факт перевозки. К тому же темп «революции» заметно снизился — городу нужен был новый экономический импульс. Манчестерские предприниматели подключили всю финансовую мощь и, несмотря на яростные протесты политиков из Ливерпуля, в 1887-м запустили строительство канала.



Спустя несколько месяцев после открытия канала манчестерский «Ньютон Хит» (старое название «МЮ») и «Ливерпуль» встретились в плей-офф за право играть в высшем английском дивизионе. Победа «Ливерпуля» со счётом 2:0 только обострила отношения между городами — «Ньютон Хит» вылетел во второй дивизион, а «Ливерпуль» занял место соседей в вышке.

Но зато в экономическом плане Манчестер обгонял соседей — местные жители неприязненно отзывались о «нищих портовых крысах из Мерсисайда» и наслаждались новым экономическим чудом. Расклад в этом противостоянии серьёзно изменили две мировые войны и общие трансформации в экономике — английский Северо-Запад утратил мощнейший экономический статус, отдав лидерство южным регионам Англии.



А вот спортивный контекст становился более интересным — после окончания Второй мировой войны соперничество «Ливерпуля» и «МЮ» вышло на новый уровень. В 1960-х легендарные Билл Шенкли и Мэтт Басби отбирали друг у друга чемпионский титул и строили уникальную для каждого клуба философию. Несмотря на дружеские отношения между тренерами, конфронтация между болельщиками «МЮ» и «Ливерпуля» только росла.



В 1967-м «МЮ» в последний раз при тренере Басби выиграл чемпионат Англии. После успеха в Кубке европейских чемпионов в 1968-м результаты клуба ухудшились — эпоха Басби подошла к концу. «Ливерпуль» в 1973-м взял ещё один титул с Шенкли, на место которого пришёл Боб Пейсли. С ним клуб вошёл в самый успешный период в истории — шесть побед в чемпионате Англии и три Кубка европейских чемпионов.

Между «МЮ» и «Ливерпулем» уже почти 60 лет нет трансферов

«МЮ» тогда даже близко не подбирался к таким результатам. Но иногда больно кусал соседей — например, в финале Кубка Англии сезона-1976/1977, когда лишил «Ливерпуль» требла. К тому времени отношения между клубами окончательно испортились — например, последнюю трансферную сделку друг с другом команды провернули в 1964-м. Этот «запрет» длится до сих пор. А попытки его нарушить приводят к неоднозначным последствиям.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Например, летом 2007-го «Ливерпуль» обратился в «МЮ» с предложением по трансферу Габриэля Хайнце. В Манчестере сразу ответили отказом и официально заявили, что такое решение принял сам игрок. Но Хайнце тут же публично заявил, что очень хотел в «Ливерпуль» — через несколько дней «МЮ» без особого сожаления продал аргентинца в «Реал». Конечно, были случаи, когда некоторые футболисты в разное время выступали как за «Ливерпуль», так и за «МЮ» — Пол Инс, Майкл Оуэн, Питер Бёрдсли (у него, кстати, в карьере были ещё «Эвертон» с «Ман Сити»). Но прямых сделок между клубами не существует очень давно, и это принципиальная позиция обеих команд.

В 1986-м на «Олд Траффорд» приехал Алекс Фергюсон — так началась новая эпоха в истории «МЮ». В 1990-е клуб добился огромных успехов, а «Ливерпуль» отошёл на второй план. Но матчи между командами оставались такими же принципиальными — в Мерсисайде выросла новая харизматичная команда с Робби Фаулером, Стивом Макманаманом и Майклом Оуэном в составе. Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс вспоминал: «Не скажу, что я ненавидел кого-то из игроков «Юнайтед». Но соперничество стало привычкой. Во время вызовов в сборную Англии парни из «Ливерпуля» ели за одним столом, а парни из «Юнайтед» — за другим. Существовало напряжение, и мы избегали друг друга».

Гари Невилл был более откровенным и однажды выдал: «Я ненавижу «Ливерпуль», ненавижу людей, которые хоть как-то с ним связаны». За что постоянно получал порцию горячей любви от фанатов «Ливерпуля». И даже на футбольном поле Невилл не скрывал особого отношения к определённым игрокам. В манчестерском дерби сезона-2003/2004 Невилл сцепился с Макманаманом (который тогда выступал за «Ман Сити») и получил красную карточку. Пол Скоулз так прокомментировал инцидент: «Эта парочка никогда особо не ладила».



Интересно, что сейчас Невилл постоянно работает в студиях Sky Sports вместе с бывшим защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером — их убойные перепалки делают каналу дополнительный рейтинг. «Я хочу, чтобы «МЮ» проигрывал каждую свою игру. В лиге, в кубках. Меня бесит, когда «Юнайтед» выигрывает, и я радуюсь, когда они проигрывают. Уверен, что их болельщики чувствуют то же самое по отношению к «Ливерпулю», — это слова Каррагера о принципиальном сопернике.

Фото: Michael Regan/Getty Images

А как вам история с Нилом Раддоком и Энди Коулом? В 1996-м игрок «Ливерпуля» сломал обе ноги форварду «МЮ» и потом признавался: «Я обожал лупить Коула. Да, это не очень здорово, что сломал ему сразу две ноги. Ведь я хотел только одну. Не самый мой умный поступок, но ощущения все равно были потрясающими».

«Грёбаный насест», Суарес против Эвра и новые порции ненависти

Культовую фразу Алекса Фергюсона про «Ливерпуль» на самом деле выдернули из контекста. И произнёс Фергюсон её не в 1980-х, когда пришёл в «МЮ», а гораздо позже — в 2002-м во время интервью с журналистом The Guardian Майклом Уокером. Он припомнил слова Алана Хансена про «детей, с которыми ничего нельзя выиграть» и спросил Фергюсона, хотел ли он что-то доказать конкретно Хансену. И получил ответ: «Моим главным вызовом было сбросить «Ливерпуль» с их грёбаного насеста. Так и можете напечатать».

Футболисты же кололи друг друга без лишней дипломатии. В 2009-м Уэйн Руни заявил: «Я вырос фанатом «Эвертона» и всей душой ненавижу «Ливерпуль». Ему ответил Стивен Джеррард: «Всю жизнь думаю, кого не выношу больше — «Эвертон» или «МЮ». Наверное, одинаково сильно ненавижу обе команды».

Сезон-2011/2012 запомнился скандалом между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра. Уругваец несколько раз произнёс слово negrito и получил бан на восемь матчей. Перед повторным матчем с «МЮ» Суарес не пожал протянутую руку Эвра — это заметил Рио Фердинанд и, в свою очередь, проигнорировал приветствие Суареса. Фергюсон после игры был очень зол: «Суарес — позор «Ливерпуля». Он больше не должен играть за клуб».

Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Отдельно отжигали фанаты. После финала Кубка Англии — 1995/1996 неизвестный фанат «Ливерпуля» ударил Фергюсона и плюнул в Эрика Кантона, когда «МЮ» поднялся на трибуну забрать трофей. Не так давно болельщики «МЮ» в издевательском ключе вспоминали трагедию на «Хиллсборо», поклонники «Ливерпуля» отвечали песнями и баннерами про авиакатастрофу в Мюнхене. В форматах полегче фигурировали следующие культурные изыски: «МЮ» полон дерьма», «Фернандо Торрес торгует задницей на Альберт Док», «вонючие скаузеры не могут найти работу» и так далее.



В последние годы уровень эмоциональности футбольного противостояния между клубами упал (как и во многих других подобных матчах, к примеру, «МЮ» с «Арсеналом»). Но публику «Олд Траффорд» совершенно точно бесит тот факт, что «МЮ» в рамках АПЛ не побеждает «Ливерпуль» с марта 2018-го. Даже отсутствие в последнее время каких-либо скандальных историй не изменит многолетнюю парадигму — эти клубы не могут жить без взаимной неприязни.