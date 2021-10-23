Вау! «Челси» забил «Норвичу» семь. Все голы тут
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У Маунта хет-трик.
Форма «Челси» в этом сезоне до 9-го тура: 6 побед, ничья и поражение. Форма «Норвича» в первых 8 матчах сезона: 6 поражений, 2 ничьи, 2:16 – разница забитых и пропущенных.
В 9-м туре эти команды встретились друг с другом. И получился разгром: «Челси» уничтожил «Норвич» со счётом 7:0. Факты вокруг этой победы:
- Бен Чилуэлл забил в четвёртом матче АПЛ подряд. Никому это не удавалось с момента ухода из клуба Эдена Азара.
- • Это самая крупная победа «Челси» при Томасе Тухеле.
- • У Мэйсона Маунта хет-трик. Суммарно он забил больше голов, чем любой другой игрок «Челси» при Тухеле. И это его первый хет-трик за «Челси».
- • У «Челси» забивали только англичане. И даже Макс Ааронс из «Норвича», забивший в свои ворота, – англичанин.
- В последний раз «Челси» забивал 6+ мячей в одном матче в августе 2014-го. Это была встреча с «Эвертоном», и тогда «Челси» победил со счетом 6:3.
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