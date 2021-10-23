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«Зенит» — «Спартак», 12-й тур РПЛ: кто заменит Жиго в составе команды Руя Витории, мнение

Рассказов сыграет и с «Зенитом»? Как «Спартаку» заменить Жиго
Павел Прохоров
«Зенит» – «Спартак», 12-й тур РПЛ
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В прошлом сезоне без француза было четыре победы в четырёх матчах.

В центре обороны «Спартака» сформировалась постоянная и надёжная связка центральных защитников в лице Самуэля Жиго и Георгия Джикии. Эти два игрока решили многолетнюю проблему клуба в обороне и сейчас, несомненно, входят в число лучших в своём амплуа в РПЛ. Кроме того, Самуэль и Георгий – в четвёрке самых дорогих центральных защитников чемпионата, а Жиго возглавляет её (€ 11 млн).

Француз пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек, и его отсутствие стало головной болью для Руя Витории, ведь «Спартак» не играл без Самуэля в этом сезоне. Как красно-белым залатать дыру в обороне в игре с чемпионом страны?

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Как «Спартак» играл без Жиго?

В сезоне-2020/2021 Жиго пропустил четыре матча «Спартака»: с «Рубином», «Химками», «Динамо» и ЦСКА. Как ни удивительно, для команды Доменико Тедеско отсутствие француза не стало проблемой – во всех встречах красно-белые взяли три очка. Успех во многом связан с моделью игры немецкого специалиста, которая подразумевала три центральных защитника и пару латералей. С «Рубином» (2:0) за оборону отвечала тройка Маслов – Джикия – Кутепов, с «Химками» (3:2) – Гапонов – Кутепов – Маслов, с «Динамо» (2:1) – Маслов – Джикия – Кутепов, а с ЦСКА (1:0) – Кутепов – Джикия – Гапонов.

С Жиго же «Спартак» ни разу не побеждал «Зенит». По ходу первого матча француза с сине-бело-голубыми защитник сломался, столкнувшись с Артёмом Дзюбой, и выбыл из обоймы – получил разрыв крестообразной связки. Из-за этого повреждения не вышел в игре второго круга, хотя и был в заявке. В сезоне-2019/2020 «Спартак» дважды проиграл «Зениту» со счётом 0:1, и в обеих встречах Жиго провёл на поле 90 минут. Не помогла помощь француза и в кубковой встрече (2:1), в которой он составлял тройку центральных с Джикией и Ильёй Гапоновым. В прошлом сезоне в обоих матчах с «Зенитом» Жиго играл с Джикией и Павлом Масловым – ничья 1:1 и поражение 1:3.

Какой будет оборона «Спартака» без Жиго в матче с «Зенитом»?

Руй Витория тоже придерживается схемы с тремя центральными защитниками и вряд ли отступит от этой модели в игре с «Зенитом». Португалец не использовал резерв команды в предыдущих матчах и, скорее всего, не прибегнет к этому и сейчас. Наверное, в Санкт-Петербурге третьим центральным защитником в тройке с Джикией и Максимилиано Кофрие будет Николай Рассказов. 23-летний игрок, проведший в чемпионате девять матчей, был раскритикован болельщиками за игру с «Лестером», но теперь получит шанс реабилитироваться с лидером РПЛ.

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Пожалуй, меньшие шансы выйти с первых минут в Санкт-Петербурге имеют другие, нечасто задействованные защитники – Гапонов и Илья Кутепов, сыгравший в двух матчах сезона. Витория может и удивить, поставив в тройку, например, Андрея Ещенко. Ведь Рассказов до португальца тоже не играл в центре.

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