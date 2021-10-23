«Некоторые судьи за такое удаляют». Почему в пользу ЦСКА не назначили пенальти?

ЦСКА в последнее время стал главным участником судейских скандалов в РПЛ. В двух матчах подряд в ворота армейцев не назначали пенальти, хотя для многих нарушения были очевидными. Теперь в гости к ЦСКА в 12-м туре приехали «Крылья Советов». И случилась обратная ситуация.

«Крылья» быстро открыли счёт — прострел эффектно замкнул Иван Сергеев. А потом ЦСКА мог получить шанс отыграться. На 19-й минуте Ильзат Ахметов пытался проткнуть мяч в штрафной площади соперника. Защитник гостей Гленн Бийль оказался быстрее, но заодно попал хавбеку шипами в область щитка. Эпизод, кажется, заслуживал как минимум рассмотрения, но арбитр Виталий Мешков его полностью проигнорировал.



Почему же в пользу ЦСКА не назначили пенальти? Разобраться «Чемпионату» помог арбитр Игорь Федотов:

«Игрок «Крыльев» не продавил ногу Ахметова. Да, выбивая мяч, он попал игроку ЦСКА по ноге, но он не продолжил движение ногой, не продавил ногу. Мешков объяснил, что видел контакт, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Это такая трактовка единоборств от Мешкова, хотя некоторые судьи за такое не только 11-метровый назначают, но и удаляют нарушавшего».

Может ли быть такое, что судьи боятся лишний раз свистнуть в пользу ЦСКА после волны критики? Совсем недавно без пенальти (который, вполне вероятно, стал бы победным) в матче с армейцами остался «Краснодар», а после игры с «Уралом» президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов и вовсе назвал работу арбитров беспределом.

Позднее произошёл ещё один спорный момент — мяч в штрафной ЦСКА попал в руку Антона Заболотного. Судья не стал назначать пенальти. Федотов решение поддержал: «Мешков правильно не назначил 11-метровый. В первую очередь тут видно: мяч летит в лицо. У судей есть установка: если мяч летит в лицо, а игрок рукой закрывает лицо, то следует продолжить игру. Если бы не рука, мяч бы попал в лицо. Рука не отставлена в сторону, не увеличивает площадь тела».