А ЦСКА-то борется за чемпионство! Перевернули игру с Самарой и догнали «Зенит»

ЦСКА и «Крылья Советов» подошли к очному противостоянию, имея беспроигрышную серию. Команда Игоря Осинькина обыграла «Динамо» и «Нижний Новгород», а армейцы не знали поражений на протяжении шести матчей. Поэтому у самарцев в Москве было сразу две задачи: продолжить свою серию и выиграть у ЦСКА впервые на выезде с 2015 года.

Перед началом матча фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о трагедии на эскалаторе в римском метро. 23 октября 2018 года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА эскалатор на станции «Репубблика», на котором в тот момент находились болельщики армейцев, вышел из строя. В результате аварии некоторые из болельщиков московской команды получили тяжёлые травмы. Всего пострадало около 30 человек.

Быстрый гол Сергеева

В составах команд оказались те же футболисты, что и неделю назад. Осинькин не посадил на скамейку Сергеева, у которого безголевая серия продлилась до шести матчей, и нападающий отплатил тренеру за доверие – забил быстрый гол на 11-й минуте.

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Стоит отметить, что в моменте с голом никакого давления на ассистировавшего Горшкова не оказал Мухин, получивший ещё на восьмой минуте жёлтую карточку. Вероятно, «горчичник» помешал полузащитнику сыграть жёстче против игрока «Крыльев Советов».

Неожиданно, но гости смотрелись в первом тайме интереснее хозяев: больше обостряли, чаще били и лучше действовали в отборах (11 против 5). Бийль совершил пять отборов, не дав ничего создать Эджуке. Явных моментов для гола в первую половину матча у ЦСКА не было.

Замены Березуцкого решили исход матча

Во втором тайме армейцы стали агрессивнее в атаке и на 57-й минуте сравняли счёт: Эджуке воспользовался нерасторопностью Ломаева и отправил мяч в пустые ворота. Чидера забил уже во втором туре подряд.

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В середине тайма Алексей Березуцкий освежил игру команды, выпустив Чалова, Дзагоева и Кучаева. Поначалу это никак на ход матча не повлияло. Тренеры «Крыльев Советов» решились на замены только на 82-й минуте: вместо Горшкова, Зиньковского и Сарвели вышли Кабутов, Пиняев и Глушенков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Такие перестановки сказались на самарцах, и за четыре минуты они пропустили дважды. Сначала Чалову, находившемуся на краю штрафной, хватило двух касаний, чтобы вывести ЦСКА вперёд, а затем Заболотный пронзил Ломаева ударом с нескольких метров. Примечательно, что второй и третий голы ЦСКА организовали вышедшие игроки: Дзагоев адресовал передачу на Чалова, а через четыре минуты Фёдор выступил в роли ассистента Заболотного.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Тинькофф РПЛ».

Благодаря удачным заменам ЦСКА победил и набрал 23 очка после 12 туров. Теперь команда Березуцкого имеет одинаковое количество с «Динамо» и «Зенитом», которому предстоит матч со «Спартаком». Армейцы по-настоящему включаются в борьбу за чемпионство.