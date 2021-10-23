В него вселился Месси! Супергол тинейджера из «Боруссии». Видео

«Боруссия» без Эрлинга Холанда. Попахивает проблемами, да? А вот и нет! Оказывается, у дортмундцев есть кому забивать и без травмированного норвежца. Причём забивать очень красиво.
В 9-м туре Бундеслиги «Боруссия» сыграла в гостях с «Арминией». Проблем не возникло — ещё в первом тайме команда Марко Розе забила два. Но главное украшение матча случилось после перерыва. На 72-й минуте 18-летний Джуд Беллингем получил мяч на углу штрафной, и тут в него как будто вселился Лионель Месси. Тинейджер раскидал троих соперников и изящно перекинул мяч через голкипера. Защитник попытался вынести мяч с ленточки, но безуспешно. Супергол! «Боруссия» в итоге выиграла со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат DFB. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Бундеслиги.
В соцсетях после гола Беллингема начался восторг. В «Твиттере» многие считают, что Джуда сильно недооценивают.
«Этот парень играет на мировом уровне. Устал выслушивать от английских болельщиков, что он слишком молод. Если он достаточно хорош, он достаточно хорош. И Беллингем играет так от матча к матчу».
«Вероятно, главный английский талант. Но он не получает признания, которого заслуживает, потому что не играет за команду из топ-6 АПЛ».
«Главный талант своего поколения. Он получит «Золотой мяч».
«Невероятный уровень для такого молодого парня. Он создан для Клоппа».
Кто такой Беллингем?
Очередной английский суперталант. Парень засверкал в родном «Бирмингеме» уже в 16 лет. Из Чемпионшипа Беллингема звали топ-клубы АПЛ, но он по примеру Джейдона Санчо уехал в «Боруссию», где традиционно дают развиваться яркой молодёжи. И пока Джуд оправдывает доверие. Сейчас 18-летний полузащитник — железный игрок основного состава. Вдобавок Беллингем уже вовсю вызывается в сборную Англии. Правда, там он пока играет не такую важную роль — конкуренция в центре поля просто бешеная. Благо спешить некуда.
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