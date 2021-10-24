Ибрагимович в 40 лет сотрясает Серию А. Забил в свои, в чужие и отдал голевую

Три недели назад Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Кто-то в этом возрасте уже с трудом находит место для трофеев в качестве тренера, а легендарный швед продолжает играть и забивать. И не где-нибудь – в чемпионате Италии! Центрфорвард «Милана» стал главным действующим лицом гостевого матча 9-го тура Серии А с «Болоньей». Он забил и в свои, и в чужие и помог команде Стефано Пиоли как минимум на сутки залезть на первое место.

Начиналось всё для россонери идеально. Уже на 16-й минуте Рафаэл Леау влетел в штрафную «Болоньи» после проникающей передачи от Ибрагимовича и точно пробил в ближний верхний угол – голкипер Лукаш Скорупски, мягко говоря, не выручил. Ещё через 20 минут Давиде Калабрия забил второй гол россонери ударом с подбора. К этому моменту хозяева играли вдесятером после удаления Адама Сумаоро: француз сорвал фолом выход один на один.

При 2:0, имея численное преимущество, игроки «Милана» расслабились. Так считает и Пиоли. «Нам было тяжело, мы совершили ошибку, посчитав, что игра окончена, когда играли в большинстве и вели в два мяча. Когда ты бросаешь играть, случиться может что угодно… Мы должны были контролировать игру, ведя в счёте, но неправильно подошли к делу. Знаем, что после Лиги чемпионов тяжело играть против команд, готовившихся к матчу целую неделю, но вынесем урок из этого», – сказал по окончании матча тренер.

Но до окончания матча Пиоли пришлось сильно понервничать. Интригу решил реанимировать сам Ибрагимович: на 49-й минуте после подачи углового он срезал мяч головой в собственные ворота. Прошло всего три минуты, и Муса Барроу реализовал выход один на один. В этой голевой атаке «Болонья», начав владение от собственных ворот, классно разрушила прессинг «Милана» за счёт серии передач на правом фланге.

Запахло позором, но «россонери» помогло второе удаление в составе соперника – поле покинул Роберто Сориано, который жёстким фолом на фланге едва не сломал Фоде Балло-Туре. В последние 10 минут «Милан» дожал «Болонью», сбившись на навесы на пару крупных форвардов Ибрагимович – Жиру. Сначала Исмаэль Беннасер забил очень красивый мяч, причём тоже с подбора, нанеся удар из-за штрафной в касание. Потом дело дошло и до гола Златана. Гости выманили на себя половину из оставшихся восьми полевых игроков «Болоньи», быстро вытащили мяч на свободную половину поля противника, а Ибрагимович пробил в дальний нижний угол с линии штрафной. Швед стал всего лишь четвёртым игроком в истории Серии А, отличившимся в 40+ лет. Ранее на пятом десятке забивали Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта.

Ибра не устаёт восхищать. В нынешнем чемпионате Италии у него 2+1 в четырёх матчах. Если травмы окончательно не испортят ему сезон, Златан побьёт все ветеранские рекорды.