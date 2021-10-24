«Зенит» — «Спартак». Онлайн. Ждёте?

Привет, друзья! Еврокубки еврокубками, но, согласитесь, именно этого матча вы ждали больше всего на неделе (а если нет — что делаете на этой странице?). «Зенит» — «Спартак» — это увлекательно и интригующе всегда, в каком бы состоянии команды ни находились и какие бы места в таблице ни занимали. «Дерби двух столиц» для России значит не меньше, чем «класико» для Испании (кстати, оно тоже сегодня). Обе команды на днях обидно проиграли в Европе, а значит, будут предельно мотивированы в РПЛ — надо же исправляться перед болельщиками. Для гостей дело принципа не уступить в Петербурге. А Семаку можно вообще ничего не говорить своим футболистам — достаточно показать турнирную таблицу. Там троевластие, и «Зенит» уже не первый. В общем, будет бой. А когда у них было иначе?