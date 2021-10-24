Однажды стадион в Петербурге стал спартаковским. Что сейчас с «Петровским»?

Молодым болельщикам будет сложно в такое поверить, но 25 лет назад стадион «Петровский» в Петербурге стал красно-белым. Больше 10 тысяч фанов «Спартака» заполнили трибуны, кричали, пели и впоследствии долго праздновали. Их любимая команда в «золотом» матче победила «Аланию», и небольшой остров в центре города превратился в место любви к команде Георгия Ярцева. Сейчас это звучит абсурдно. Чемпион давно не определяется в дополнительной игре, а многие специально не надевают красные цвета в день, когда в Питер приезжает «Спартак». Но тогда было совсем другое время. И понятия «дерби двух столиц» в принципе не существовало.

«Алания» не привезла трофей в Питер. Газзаев обвинил игрока в сдаче матча

Сезон 1996 года получился мегаинтригующим. Помимо «Алании» (действующего на тот момент чемпиона), за первое место до последних туров боролись ЦСКА, «Спартак» и «Ротор». За четыре матча до конца лидировала команда из Волгограда, но несколько неудачных результатов привели к восхождению наверх «Алании» и «Спартака». Обе команды набрали по 72 очка, и по регламенту им предстояло сыграть дополнительный матч. Интересно, что в 2021-м в этом случае чемпионом стал бы «Спартак», так как у красно-белых лучше разница личных встреч. При этом по ходу сезона «Алания» одержала на одну победу больше – 22 против 21.

Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Но тогда об этом не думали и готовились к «золотому» матчу. Игру решили провести на нейтральном поле в Петербурге, чтобы ни у одной команд не возникло вопросов. Правда, москвичам добираться туда было куда удобнее. Но в тот период сложно было найти оптимальный вариант, ещё и в ноябре. Тем не менее в «Спартак» мало кто верил. Вряд ли болельщикам о чём-то скажут такие фамилии, как Липко, Коновалов, Джубанов, Мелёшин. В тот период команда перестраивалась, приходили новые люди, и финиш сезона у «Спартака» получился очень тяжёлым. И то, что они добрались до решающего матча, многими воспринималось как большой сюрприз. «Алания» даже не привезла в Петербург чемпионский кубок – настолько южане были уверены в своей победе.

Но в игре всё решил класс отдельных игроков. На 27-й минуте Цымбаларь обыгрался длинными передачами с Коноваловым и с линии штрафной забил гол. «Алания» резко включилась и была очень близка к голу. Но во втором тайме Тихонов взял игру на себя и с острого угла забил второй мяч. На 88-й минуте соперник сократил разницу, а ещё спустя немного времени Назим Сулейманов с линии вратарской умудрился не попасть по мячу. Газзаев так злился, что обвинил его в сдаче игры.



«В раздевалке рядом со мной сидел Толя Канищев, и Газзаев обвёл нас тяжёлым взглядом: «Канищеву простил бы. Тебе – никогда!» Да, я ошибся один раз за шесть лет, но не ошибаются только мёртвые. А сколько я тащил команду? Меня, между прочим, не отпустили в Испанию, хотя было прекрасное приглашение. А под конец обидели ещё сильнее, чем тогда, в раздевалке.

Приезжаю в клуб получать серебряную медаль – мне вице-президент даёт на порванной ленте. Я взорвался: «Это что? Неужели такого заслуживаю?» Разумеется, медаль сохранилась. Так и лежит – на порванной ленте. Никому её не отдам, всё равно она очень мне дорога, – говорил Сулейманов «СЭ».

Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Что сейчас с «Петровским»?

«Зенит» уехал с Петровского в 2018-м. Через пару месяцев там тренировались судьи, работавшие на чемпионате мира по футболу, и пару раз даже сыграл «Зенит-2». Поле в клубной академии тогда ещё не было готово, поэтому иногда арена принимала матчи ФНЛ. А локальной, но важной задачей было довести объект до 2020 года, когда в городе должен был пройти чемпионат Европы. В итоге довели и до 2021 года, и на нём без проблем потренировались несколько сборных, в том числе Россия.

Теперь стадион заявлен как тренировочный объект под финал Лиги чемпионов, но и текущие мероприятия там проводятся. Например, тренируется городская школа по лёгкой атлетике. Под их нужды перестроили легкоатлетические дорожки, но они не могут использовать газон. Вероятно, город рассчитывает, что какая-то команда всё-таки будет использовать арену. Правда, выбор невелик. «Ленинградец» играет в Рощино, а у городских команд есть небольшие, но свои стадионы.

При этом «Петровский» всегда рад принять и другие виды спорта. Не так давно там проходил Кубок европейских чемпионов по регби. И отзывы остались положительные.

В любом случае сносить арену пока не планируют. Но крупного арендатора найти тоже не получается.